La Grande-Bretagne et l’Union européenne sont parvenues jeudi à un accord sur leur relation post-Brexit après que les deux parties ont cédé du terrain sur certaines des questions les plus épineuses.

Les droits de pêche et les règles de concurrence étaient les questions clés sur lesquelles les négociateurs se sont heurtés jusqu’à la toute dernière minute.

Voici comment ils se sont compromis et ce qui va changer.

Droits de pêche

Londres et Bruxelles ont convenu d’une période de transition de cinq ans et demi pour la pêche.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a souligné lors d’une conférence de presse: « Nous serons un État côtier indépendant avec un contrôle total de nos eaux, la part du Royaume-Uni de poissons dans nos eaux augmentant considérablement, passant d’environ la moitié aujourd’hui à plus près des deux tiers sur cinq et un six mois. «

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait initialement offert trois ans mais que la Commission souhaitait que la période de transition dure 14 ans et a qualifié le compromis de « raisonnable ».

Forces de l’ordre

L’accord établit un « nouveau cadre pour l’application de la loi et la coopération judiciaire en matière de droit pénal et civil », a déclaré la Commission dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a accepté de rester dans la Convention européenne des droits de l’homme afin que les normes des deux côtés de la Manche sur la question restent les mêmes, ce qu’il ne voulait pas au départ.

Cela signifie que l’UE peut suspendre la coopération en matière de sécurité si elle estime que le Royaume-Uni viole la Convention.

Le Royaume-Uni perdra l’accès au système d’information Schengen – le plus grand système de partage d’informations pour la sécurité et la gestion des frontières en Europe – mais les deux parties continueront à partager le Passenger Name Record – les informations fournies par les compagnies aériennes – et Prum – une base de données transfrontalière d’ADN et les empreintes digitales.

L’UE a également souligné que l’accord sur l’extradition était « sans précédent ».

Mécanisme de règlement des différends

Le Royaume-Uni était catégorique sur le fait qu’il ne serait plus sous la juridiction de la Cour de justice européenne, mais l’UE souhaitait le maintenir en place pour s’assurer qu’elle pourrait demander des sanctions contre la Grande-Bretagne si elle estimait que Londres compromettait les consommateurs et les entreprises européens.

Le Royaume-Uni semble avoir obtenu ce qu’il veut en ce qui concerne la CJE, avec la planification de l’accord pour des «mécanismes contraignants d’application et de règlement des différends».

« Cela signifie que les entreprises de l’UE et du Royaume-Uni peuvent se concurrencer sur un pied d’égalité et évitera à l’une ou l’autre des parties d’utiliser son autonomie réglementaire pour accorder des subventions injustes ou fausser la concurrence », a déclaré la Commission dans un communiqué.

« Les deux parties peuvent s’engager dans des représailles intersectorielles en cas de violation de l’accord. »

Qu’est-ce qui a été convenu sur les autres questions?

Mouvement libre

Les visas seront désormais nécessaires pour les séjours de plus de 90 jours, ce qui signifie que les Britanniques ne peuvent plus se déplacer librement dans l’UE pour y vivre, travailler ou étudier et vice versa.

Commerce

Il y aura « des droits de douane nuls et des contingents nuls sur toutes les marchandises qui sont conformes aux règles d’origine appropriées », donc à cet égard, peu de changements.

Mais cela ne s’applique pas aux services. Le résumé du Royaume-Uni de l’accord indique que « l’Accord s’appuie de manière significative sur les engagements des Parties en vertu des règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) et verrouille l’accès au marché dans pratiquement tous les secteurs ».

Erasmus

La Grande-Bretagne s’est retirée du programme d’échange d’étudiants Erasmus. Johnson a déclaré que cela avait été « une décision difficile » et a annoncé le lancement d’un nouveau programme, nommé d’après le mathématicien et briseur de code en temps de guerre Alan Turing.

Police étrangère

« La politique étrangère, la sécurité extérieure et la coopération en matière de défense ne sont pas couvertes par l’accord car le Royaume-Uni ne voulait pas négocier cette question », a déclaré la Commission dans son communiqué.

« À compter du 1er janvier 2021, il n’y aura donc pas de cadre en place entre le Royaume-Uni et l’UE pour développer et coordonner des réponses conjointes aux défis de la politique étrangère, par exemple l’imposition de sanctions aux ressortissants ou aux économies de pays tiers », a-t-il ajouté. .