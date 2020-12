Beaucoup ont accueilli favorablement la nouvelle d’un pacte commercial entre la Grande-Bretagne et l’UE, mais d’autres ont été déçus par l’accord et sa livraison de dernière minute.

Les dirigeants mondiaux répondent

Boris Johnson: « Nous avons repris le contrôle »

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le nouvel accord représentait que le Royaume-Uni avait «repris le contrôle de nos lois et de notre destin».

« Nous avons repris le contrôle de chaque note et de chaque titre de notre règlement d’une manière qui est complète et sans entrave », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10.

«À partir du 1er janvier, nous sommes en dehors de l’union douanière et du marché unique», a-t-il déclaré. « Les lois britanniques seront adoptées uniquement par le parlement britannique et interprétées par des juges britanniques siégeant dans les tribunaux britanniques et la compétence de la Cour européenne de justice prendra fin. »

(POOL / AFP via Getty Images)

Nicola Sturgeon dit que le Brexit « se passe contre la volonté de l’Écosse

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a répondu à l’annonce d’un accord sur le Brexit en écrivant qu’il valait la peine de se rappeler que le Brexit «se déroule contre la volonté de l’Écosse».

« Il n’y a aucun accord qui compensera jamais ce que le Brexit nous enlève », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le leader du SNP à Westminster, Ian Blackford, a ajouté: «L’Écosse sera plus pauvre en étant hors de l’UE… Le Royaume-Uni nous sort du meilleur accord possible qui met fin à la libre circulation, nous sort du marché unique et de l’union douanière mettant fin à l’économie , opportunités sociales et culturelles. »

Mark Drakeford: « Nous devons en recevoir une copie »

Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a critiqué le calendrier de l’accord sur le Brexit, mais a déclaré qu’un accord tardif valait mieux que rien.

« Il est clair que nous devons recevoir une copie du projet de traité et analyser ses termes avant de commenter en détail », a déclaré M. Drakeford.

«Mais à chaque étape des négociations, nous avons plaidé pour un accord qui nous permettrait de maintenir les relations les plus étroites possibles avec l’UE. Les preuves nous indiquent que c’est le moyen de protéger l’économie et les emplois », a-t-il déclaré.

« Face à un choix binaire entre aucun accord et celui-ci – en fait n’importe quel accord – nous préférerions un accord. »

Arlene Foster: « Le début d’une nouvelle ère »

Les dirigeants d’Irlande du Nord ont salué l’accord, la Première ministre Arlene Foster ayant déclaré: «C’est le début d’une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume-Uni et l’UE et en Irlande du Nord, nous voudrons maximiser les opportunités que les nouveaux arrangements offrent à nos locaux. économie. »

La vice-première ministre Michelle O’Neill a déclaré que l’exécutif de Stormont analyserait les détails de l’accord.

« Bien que nous ayons des positions politiques nettement différentes au moment de quitter l’UE, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’est dans l’intérêt de personne de partir sans accord, donc cette annonce est une bonne nouvelle qui sera bien accueillie dans toute l’île », a-t-elle déclaré.

« En tant qu’exécutif, nous devrons maintenant examiner le détail de l’accord car il y aura de nombreuses questions sur ce que l’accord signifie pour les entreprises et les citoyens et il est important qu’ils obtiennent cette clarté. »

Ursula von der Leyen: « Un accord équilibré »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué le nouvel accord en déclarant: « Nous avons enfin trouvé un accord.

«C’était une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer», a-t-elle déclaré.

L’accord, a-t-elle dit, était «juste» et «équilibré», le pacte comprenant une période de transition de cinq ans et demi pour l’industrie de la pêche et une coopération sur des questions telles que le changement climatique, la sécurité et les transports.

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, photographiées le 9 décembre (EPA)

«C’est la chose juste et responsable à faire pour les deux parties», a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne a ajouté qu’elle ressentait une «satisfaction tranquille» et un «soulagement» qu’un accord avait été conclu.

Emmanuel Macron remercie Michel Barnier

Dans une déclaration sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a salué l’accord, remerciant Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit de l’UE pour sa « ténacité et son engagement » à défendre les intérêts des Européens et de l’UE. Il a également remercié Ursula Von der Leyen, écrivant « La solidarité européenne a montré sa force ».

Groupes d’entreprises: « Un énorme soulagement », mais il reste encore du travail à faire

Les dirigeants de l’industrie britannique ont accueilli le pacte commercial comme un «énorme soulagement».

«Cela constituera un énorme soulagement pour les entreprises britanniques à un moment où la résilience est à son plus bas niveau historique. Mais en arrivant si tard dans la journée, il est essentiel que les deux parties prennent des mesures instantanées pour maintenir le commerce et les services en circulation pendant que les entreprises s’adaptent. Et avec un accord conclu, nous pouvons commencer notre nouveau chapitre sur des bases plus solides », a déclaré Tony Danker, le directeur général de CBI.

«Les entreprises étudieront immédiatement les détails, quand elles le pourront, pour comprendre les implications pour leurs entreprises, leurs clients et leurs clients, mais des conseils immédiats du gouvernement sont nécessaires dans tous les secteurs», a-t-il déclaré.

« Par-dessus tout, nous avons besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine et nous devons nous assurer que les marchandises continuent à circuler à travers les frontières. »

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Après des années de campagne pour un commerce à tarif zéro, nous saluons l’annonce d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE.

Une bannière pro-Brexit est visible devant les Chambres du Parlement à Londres le 30 octobre 2019. Un accord sur le Brexit a été conclu entre le Royaume-Uni et l’UE. (AFP via Getty Images)

«Étant donné que les quatre cinquièmes des importations alimentaires britanniques proviennent de l’UE, l’annonce d’aujourd’hui devrait donner aux ménages du Royaume-Uni un soupir de soulagement collectif.

« Les gouvernements du Royaume-Uni et de l’UE ont franchi une étape cruciale en concluant un accord de tarif zéro, au profit des clients de toute l’Europe. Ils doivent maintenant travailler pour mettre en œuvre ce nouvel arrangement dès que possible, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de tarifs dès le jour. un, et trouver de nouvelles façons de réduire les chèques et les formalités administratives que nous verrons à partir du 1er janvier. «

Pendant ce temps, Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré qu’il espérait que le Royaume-Uni et l’UE seraient «ouverts d’esprit» lorsqu’il s’agit d’atténuer les impacts de l’accord de dernière minute.