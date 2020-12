a guerre est finie, selon Nigel Farage, que l’on appelle parfois, entre autres, plus grossier, les choses «le parrain du Brexit». Il est certain que les divisions sur la droite de la politique britannique, y compris le fratricide amer parmi les conservateurs, sont peut-être en train de s’achever. Maintenant que «l’accord» est conclu, la plupart des conservateurs et même les partisans de Farage semblent peu enclins à le rejeter. Il y aura sans aucun doute des Spartiates qui défieront le whip, des unionistes qui se plaindront bruyamment, et des voix du Brexit Party et d’Ukip sur la «trahison», mais ce seront vraiment les derniers coups durs de leur conflit.

Pour le parti travailliste, sa guerre civile sur l’Europe est sur le point de s’enflammer. Là où les conservateurs s’unissent maintenant, par nécessité, sur une politique, ne serait-ce que parce que c’est une réalité de la vie, le parti travailliste commence à se fracturer. La menace annoncée d’une demi-douzaine de ministres fantômes de quitter le banc avant à la suite du vote sur l’accord n’est peut-être que le début du problème. Keir Starmer a déclaré publiquement qu’il dirait à son parti de voter pour l’accord «mince», car l’alternative réaliste est l’horreur ultime d’un Brexit sans accord. Il a de bonnes raisons de le faire. Les électeurs n’aiment pas ou ne comprennent pas pourquoi un grand parti s’abstiendrait sur une telle question – «s’asseoir sur la clôture» n’est pas une belle apparence pour un homme d’État. Les électeurs travaillistes pro-Brexit, en particulier dans les sièges du «mur rouge», pourraient considérer une abstention ou un rejet comme précisément le genre de posture élitiste qui les a détournés du parti auparavant. Et il ne souhaite pas avoir à écouter Boris Johnson le taquiner sur l’absence de politique et ignorer la volonté du peuple.

Ses opposants, cependant, sont tout aussi convaincus de soutenir une politique clé de Johnson et une politique qu’ils considèrent comme un désastre et sera considérée comme une catastrophe – auquel cas il leur sera plus difficile d’attaquer quelque chose pour laquelle ils ont voté. Des personnalités telles qu’Emily Thornberry, secrétaire fantôme au commerce international, et la chancelière fantôme Annaliese Dodds, pro-Européens engagés, se seraient opposées au vote du cabinet fantôme contre le vote pour l’accord, mais pas au point de démissionner. Ces derniers, ainsi que les ministres de l’ombre qui semblent prêts à se retirer pour une question de principe, représentent un corps d’opinion substantiel dans le parti qui est amèrement déçu par le Brexit et, dans la mesure du possible, souhaitent l’annuler ou au moins le réviser.