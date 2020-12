Il fait suite aux déclarations de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et de l’ancien négociateur en chef Michel Barnier plus tôt jeudi, dans lesquelles ils ont confirmé qu’un accord avait été conclu et qu’il était maintenant temps de «laisser le Brexit derrière nous».

L’accord de la onzième heure, qui n’est apparu qu’après une litanie de délais non respectés, représente le plus grand accord commercial jamais signé par l’une ou l’autre des parties, conservant les accords existants à taux zéro et sans contingent sur les importations et les exportations totalisant environ 668 milliards de livres sterling par an. Il évite également la soi-disant «sortie de l’Australie» qui aurait vu la Grande-Bretagne négocier aux conditions de l’OMC avec des tarifs et des quotas appliqués à ses importations et exportations.