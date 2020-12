LONDRES – Pour les négociateurs fatigués du Brexit des deux côtés de la Manche, un accord commercial de la veille de Noël a scellé 11 mois de délibérations minutieuses sur le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, englobant des détails aussi obscurs que les espèces de poissons qui pourraient être capturées par les bateaux de chaque côté dans Eaux britanniques. Mais pour beaucoup d’autres – parmi lesquels des banquiers, des commerçants, des camionneurs, des architectes et des millions de migrants – Noël n’était que le début, le premier jour d’une expérience à enjeux élevés et imprévisible sur la manière de démanteler un réseau étroit de relations commerciales à travers l’Europe. L’accord, loin de clôturer le livre sur le partenariat tumultueux de la Grande-Bretagne avec l’Europe, en a ouvert un nouveau, commençant dès ses premières pages avec ce que les analystes disent être le plus grand changement du jour au lendemain dans les relations commerciales modernes. Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis que les Britanniques ont voté pour abandonner un demi-siècle de liens avec l’Europe, de nombreux migrants ont cessé de s’installer en Grande-Bretagne pour y travailler et des entreprises britanniques ont envoyé des employés à Paris et à Francfort pour s’installer sur le continent. Mais pour tous ces préparatifs, sept jours sont désormais tout ce qui sépare les entreprises et une avalanche de nouveaux obstacles commerciaux le 1er janvier.

«Nous allons devoir apprendre comment faire cela au fur et à mesure», a déclaré Shane Brennan, directeur général de la Cold Chain Federation, un groupe britannique représentant les entreprises de logistique. «Espérons que ce sera pour le mieux à la fin, mais ce sera lent, complexe et coûteux.» Les distributeurs britanniques, épargnés par la calamité d’une séparation sans accord, se bousculaient néanmoins pour préparer la première des centaines de milliers de nouvelles certifications d’exportation permettant de vendre leur viande, leur poisson et leurs produits laitiers au bloc. La nourriture britannique, autrefois exempte de contrôles aussi lourds, fait désormais face aux mêmes inspections que les importations européennes en provenance de pays comme le Chili ou l’Australie.

Le secteur des services britannique – englobant non seulement le puissant secteur financier de Londres, mais également des avocats, des architectes, des consultants et autres – a été largement exclu de l’accord de 1246 pages, malgré le secteur qui représente 80 pourcent de l’activité économique britannique. L’accord n’a pas non plus apaisé les migrants européens, dont certains ont quitté la Grande-Bretagne pendant la pandémie et ont maintenant du mal à déterminer s’ils doivent se précipiter pour établir un droit de s’installer en Grande-Bretagne avant que la scission ne soit finalisée le 31 décembre.