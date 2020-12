Un accord sur le Brexit « est en vue » et pourrait être conclu dès demain soir, ont déclaré de hauts diplomates européens.

Un responsable a déclaré que les négociations étaient dans leur phase finale en disant: « Je m’attends à voir de la fumée blanche ce soir. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un accord d’ici mercredi, une autre source a ajouté: « Très probablement, oui. »

La nouvelle intervient au milieu des informations selon lesquelles le dernier obstacle à l’accord est un poisson qui vaut l’équivalent des frais de transfert d’un bon footballeur de Premier League.

La livre sterling a bondi lorsque des rapports sur un accord imminent ont émergé. Vers 15 heures, la livre sterling a augmenté de 1,29% à 1,3521 dollar et la livre a ajouté 0,86% par rapport à l’euro qui se situe désormais à 90,27 pence.

Les négociateurs du Brexit font aujourd’hui une « dernière poussée » pour un accord alors qu’ils se rapprochent d’un compromis sur la question sensible de la pêche dans les eaux britanniques, avec des rapports suggérant qu’ils pourraient être réduits à des captures d’une valeur de 60 millions de livres sterling.

Pour mettre ce chiffre en contexte, c’est considérablement moins que les 89 millions de livres sterling qui ont emmené le milieu de terrain Paul Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016, ce qui reste le transfert record pour un joueur évoluant vers l’élite en Angleterre.

À un peu plus d’une semaine avant la fin de la période de transition, le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré qu’il était « raisonnablement optimiste » qu’un accord tardif serait conclu.

Des sources gouvernementales ont confirmé que Boris Johnson avait mis en place une « hotline » pour la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les deux parties tentaient de conclure un accord avant Noël

Mme von der Leyen aurait également établi des canaux de retour vers la chancelière allemande Angela Merkel – le courtier en puissance de l’UE – et le président français Emmanuel Macron, qui est considéré à Downing Street comme le principal obstacle à un accord.

Des sources gouvernementales ont confirmé hier soir que Boris Johnson avait mis en place une « hotline » pour la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les deux parties tentaient de conclure un accord avant Noël.

La paire aurait eu des appels téléphoniques secrets réguliers au cours des 48 dernières heures.

Mme von der Leyen aurait également établi des canaux de retour vers la chancelière allemande Angela Merkel – le courtier en puissance de l’UE – et le président français Emmanuel Macron, qui est considéré à Downing Street comme le principal obstacle à un accord.

Des sources diplomatiques ont déclaré que le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, n’avait même pas été au courant du contenu des discussions secrètes entre le Premier ministre et Mme von der Leyen lundi soir – suggérant qu’il était de plus en plus mis à l’écart dans les derniers jours des négociations.

La livre a bondi contre l’euro (en haut) et le dollar (en bas) au milieu de l’annonce d’un accord potentiel imminent

Dans un signe que des fractures apparaissent à Bruxelles, un assistant principal d’un dirigeant national a suggéré que la pêche ne devrait pas être autorisée à faire dérailler un accord, déclarant au Times: « Mon Premier ministre a dit (Mme Von der Leyen) qu’il ne valait pas la peine de perdre un accord d’une valeur de près de 400 milliards d’euros pour du poisson représentant un infime pourcentage du commerce ».

Londres souhaite réduire de plus d’un tiers la part des flottes de pêche de l’UE dans le transport annuel estimé à 650 millions d’euros, avec des changements échelonnés sur trois ans.

L’UE, en particulier les pays dotés de flottes de pêche nordiques comme la France, le Danemark et les Pays-Bas, insistent sur 25 pour cent sur au moins six ans.

Dans le but de sortir de l’impasse, le négociateur en chef du Premier ministre, David Frost, a déposé une nouvelle offre sur la pêche qui permettrait aux chalutiers européens de garder davantage de poissons qu’ils capturent actuellement dans les eaux britanniques.

Malgré son évaluation optimiste, M. Jenrick a déclaré à Sky News que « de graves désaccords » subsistaient sur la pêche et les mesures « équitables » visant à empêcher la concurrence déloyale en matière de normes et de subventions de l’État.

« Nous travaillons sur ces questions, nos négociateurs continueront – le Premier ministre a été très clair qu’il allait négocier jusqu’à la toute fin, soit le 31 décembre, car c’est la bonne chose, c’est ce que le public britannique s’attendrait.

« Mais pour le moment, il n’y a pas de progrès suffisants, ce n’est pas un accord auquel le Premier ministre pense pouvoir nous signer car il ne nous respecte pas encore, dans son intégralité, en tant que nation souveraine et indépendante. »

Le ministre français de l’Europe, Clement Beaune, a déclaré qu’une situation sans accord serait « catastrophique » pour le Royaume-Uni et a suggéré que l’UE devrait tenir le coup.

«Nous ne devons pas nous mettre nous-mêmes, Européens, sous la pression du temps pour terminer à cette heure ou ce jour-là. Sinon, nous serions mis en situation de faire de mauvaises concessions.

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a évoqué la possibilité que des responsables travaillent sur le texte d’un accord sur le Brexit le jour de Noël si une percée survient avant cette date.

Le Taoiseach a déclaré que lui et d’autres dirigeants de l’UE étaient prêts à approuver tout accord qui pourrait émerger des négociations entre Bruxelles et le gouvernement britannique.

« Dans l’ensemble, je pense, compte tenu des progrès qui ont été réalisés, qu’il devrait y avoir un accord », a-t-il déclaré à RTE Radio One.

Et je pense qu’un non-accord serait un choc épouvantable pour le système économique en plus de Covid-19, qui a vraiment frappé les économies respectives du Royaume-Uni, de l’Irlande et des États membres de l’UE.

«En particulier, notre économie nationale a été très durement touchée. Et nous avons donc besoin d’un accord.

«Tout est question de pêche, cela semble tout de suite.

M. Barnier a déclaré hier aux ambassadeurs de l’UE que l’offre était «inacceptable». Mais Mme von der Leyen s’appuierait sur M. Macron et les dirigeants d’autres États côtiers pour accepter l’accord.

Arrivé hier pour la réunion avec les ambassadeurs de l’UE, M. Barnier a déclaré aux journalistes: «Nous sommes vraiment dans un moment crucial et nous lui donnons une dernière impulsion. Dans dix jours, le Royaume-Uni quittera le marché unique ».

Selon une note diplomatique vue par le Mail, M. Barnier a par la suite déclaré aux députés européens qu’un compromis sur la pêche devrait être décidé par les dirigeants politiques.

« Nous ne sommes pas parvenus à un accord sur la pêche, malgré les pourparlers », a-t-il déclaré. «Il y a des sujets que je ne peux pas résoudre – seulement quelques-uns qui sont très politiques et très sensibles – mais je ne peux pas les résoudre à mon niveau.

« Il est normal à ce stade qu’il y ait des sujets qui doivent être traités par le président von der Leyen à son niveau avec Boris Johnson. »

Le premier ministre a dit à ses alliés qu’il avait fait des compromis importants ces derniers jours, notamment sur la pêche. Mais il a averti qu’il n’irait pas plus loin sans un mouvement de l’UE. « Si Macron met les pieds sur terre, il n’y aura pas d’accord », a déclaré une source.

Des divergences subsisteraient également sur la question des subventions de l’État, où l’UE continue de pousser des revendications que les négociateurs britanniques qualifient de «déséquilibrées». Bruxelles veut avoir le droit de pénaliser le Royaume-Uni s’il utilise des subventions pour permettre aux entreprises britanniques de saper leurs rivaux européens. Mais il refuse jusqu’à présent d’accepter les mêmes arrangements pour les subventions inéquitables de l’UE.

Les rapports ont affirmé que la dernière offre britannique sur la pêche impliquerait que l’UE sacrifie environ 35 pour cent de sa part de quota dans les eaux britanniques sur une période de cinq ans.

Les intrus des droits humains reculent Les juges des droits de l’homme à Strasbourg ont radicalement réduit le nombre de jugements contre la Grande-Bretagne à la suite du référendum sur le Brexit, selon les chiffres. La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que le Royaume-Uni avait enfreint ses règles dans seulement deux affaires en 2018 et cinq l’année dernière. Cela contrastait fortement avec les années antérieures à 2016, qui ont vu des interventions répétées dans le droit britannique dans des domaines tels que le traitement des terroristes. Le Dr David Green, ancien conseiller du Home Office qui dirige le groupe de réflexion Civitas, a déclaré: « L’opinion publique s’est retournée contre les institutions extérieures lors du référendum sur le Brexit. Je suppose que les juges de Strasbourg en ont tenu compte. Ils ont reculé. Les chiffres ont été communiqués par le ministère de la Justice au Comité mixte des droits de l’homme. Ils montrent qu’en 2010, les juges ont constaté que la Grande-Bretagne avait enfreint les règles à 21 reprises. En 2012, ce chiffre est passé à 24. En 2016, l’année du référendum, il y en avait 14. Des affrontements majeurs entre Strasbourg et Westminster ont eu lieu en 2005 lorsque les juges ont ordonné à la Grande-Bretagne de donner le vote aux criminels condamnés. La Cour de Strasbourg est distincte de l’UE, mais les pays membres de l’UE sont tenus d’y adhérer.

C’est un gros compromis par rapport à la demande initiale de Lord Frost que l’UE restitue 60 pour cent sur trois ans. Mais c’est bien plus que l’offre de M. Barnier de ne restituer que 15 pour cent sur dix ans.

Downing Street a contesté les détails précis de l’offre rapportée hier, mais a reconnu qu’il y avait « beaucoup de va-et-vient » sur la pêche. À un moment donné, les responsables ont estimé qu’il y avait une chance de percée majeure hier après-midi.

Mais des sources hier soir ont déclaré que les pourparlers semblaient prêts à se poursuivre, peut-être jusqu’au 31 décembre, lorsque la transition vers le Brexit se terminera. Un initié a suggéré qu’un accord pourrait même être conclu le jour de Noël.

M. Barnier a déclaré hier que les discussions pourraient se poursuivre «jusqu’à la fin de l’année et au-delà».

Mais des sources britanniques ont déclaré que le Premier ministre avait exclu la poursuite des négociations au-delà de la fin de cette année. Un responsable britannique a déclaré: «Nous avons clairement exposé les raisons pour lesquelles nous ne prolongerons pas la période de transition. Cela nous lierait à la future législation européenne, sans que nous ayons notre mot à dire sur sa conception, mais sans que nous ayons à payer la note.

« Nous devons apporter la certitude à nos citoyens et entreprises dès que possible. » M. Barnier a confirmé aux eurodéputés qu’il avait fait une «offre finale» ce week-end pour restituer 25% des quotas. Il a déclaré que la dernière proposition britannique était «très loin de cela».

Eurosceptic Tories a souligné la faible marge de compromis dont bénéficie M. Johnson alors qu’il tente de conclure un accord qui éviterait l’imposition de tarifs le 1er janvier.

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a exhorté hier soir le Premier ministre à ne pas faire de concessions contraignantes qui empêcheraient l’industrie de la pêche britannique de reprendre ses eaux à l’avenir.

Il a déclaré: «Nos pêcheries sont une immense ressource nationale… qui a le potentiel de soutenir des milliers d’emplois».

L’ancien secrétaire à l’Environnement, Owen Paterson, a déclaré que «reprendre le contrôle total de nos eaux» était un symbole indiquant si «nous dirigeons notre propre pays ou non».