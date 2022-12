Accord sur la biodiversité pour protéger la planète conclu lors de la conférence des Nations Unies à Montréal

Les négociateurs à Montréal ont finalisé un accord pour arrêter et inverser la destruction de la nature d’ici 2030, alors que les pourparlers de la COP15 entrent dans leur dernière journée officielle.

Une annonce publiée tôt lundi matin indique que les nations réunies au sommet sur la biodiversité se sont mises d’accord sur quatre objectifs et 23 cibles.

Les objectifs comprennent la protection de 30 % des terres, des eaux et des zones marines du monde d’ici 2030, ainsi que la mobilisation, d’ici 2030, d’au moins 200 milliards de dollars américains par an en financement national et international lié à la biodiversité provenant de toutes les sources, publiques et privé.

Il y a aussi l’engagement de réduire les subventions jugées nuisibles à la nature d’au moins 500 milliards de dollars d’ici 2030, tout en faisant en sorte que les pays développés s’engagent à fournir aux pays en développement au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025 et 30 milliards de dollars par an d’ici 2030.

“Beaucoup d’entre nous voulaient plus de choses dans le texte et plus d’ambition, mais nous avons obtenu un paquet ambitieux…”, a déclaré le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. “Nous avons un accord pour arrêter et inverser la perte de biodiversité, pour travailler à la restauration, pour réduire l’utilisation de pesticides. C’est un progrès énorme.”

Alors que la conférence approchait de son dernier jour officiel, Guilbeault a déclaré que certains pays demandaient toujours l’inclusion d’objectifs numériques plus ambitieux, tandis que d’autres dans le sud du monde continuaient de faire pression pour plus de financement.

Le nouvel accord est intitulé Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal d’après les villes hôtes officielles en Chine et au Canada.

“Nous avons entre les mains un paquet qui, je pense, peut nous guider alors que nous travaillons tous ensemble pour arrêter et inverser la perte de biodiversité et mettre la biodiversité sur la voie du rétablissement au profit de tous les peuples du monde”, a déclaré le ministre chinois de l’Environnement Huang Runqiu. délégués avant l’adoption du paquet sous des applaudissements enthousiastes juste avant l’aube. “Nous pouvons être vraiment fiers.”

Compromis trouvés : négociateur africain

L’accord final est intervenu après près de deux semaines de négociations entre 196 pays qui font partie de la convention des Nations Unies sur la biodiversité. Ils cherchaient un nouvel accord pour arrêter la destruction humaine de la nature et commencer à restaurer ce qui a déjà été perdu.

Les Nations Unies affirment que les trois quarts des terres du monde ont été modifiées par les activités humaines et qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction au cours de ce siècle.

Le changement climatique associé à la perte d’habitat, à la pollution et au développement a martelé la biodiversité mondiale, avec une estimation en 2019 avertissant qu’un million d’espèces végétales et animales risquent l’extinction d’ici des décennies – un taux de perte 1000 fois plus élevé que prévu. Les humains utilisent régulièrement environ 50 000 espèces sauvages, et une personne sur cinq sur les huit milliards d’habitants de la planète dépend de ces espèces pour sa nourriture et ses revenus, selon le rapport.

Mais ils ont lutté pendant près de deux semaines pour s’entendre sur ce à quoi ressemble cette protection et qui paiera pour cela.

Le financement a été l’une des questions les plus controversées, les délégués de 70 pays africains, sud-américains et asiatiques ayant quitté les négociations mercredi. Ils sont revenus quelques heures plus tard.

“Tous les éléments sont réunis pour un équilibre du mécontentement, qui est le secret pour parvenir à un accord dans les organes de l’ONU”, a déclaré Pierre du Plessis, un négociateur namibien qui aide à coordonner le groupe africain, à l’Associated Press avant le vote. . “Chacun a eu un peu de ce qu’il voulait, pas nécessairement tout ce qu’il voulait.”