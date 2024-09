Accord sur Gaza : 90% d’accord – Blinken — RT World News

Le secrétaire d’État américain a demandé à Israël et aux militants du Hamas de finaliser une trêve

Israël et le Hamas doivent résoudre d’urgence leurs problèmes restants et finaliser une trêve à Gaza, car la majeure partie de l’accord a déjà été conclu, a déclaré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lors d’une visite en Haïti, il a déclaré que « D’après ce que j’ai vu, 90 % des parties sont d’accord, mais il reste quelques points critiques sur lesquels nous devons parvenir à un accord. » Il a souligné que « Il incombe vraiment aux deux parties de parvenir à un accord sur ces questions restantes. »

Blinken a averti que chaque jour qui passe, l’accord n’est pas finalisé et les deux parties ne disent rien. « Oui, point final », c’est un jour « dans lequel quelque chose d’autre se produit et il y a un événement intermédiaire qui repousse simplement les choses et risque de faire dérailler ce qui est un chariot de pommes assez fragile. »

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié que 90 % de l’accord avec le Hamas ait été conclu, qualifiant ces revendications de « non-conformistes ». « exactement inexact. »

« Il y a une histoire, un récit selon lequel il y aurait un accord… c’est juste un faux récit », a-t-il déclaré à Fox News jeudi. « Il n’y a pas d’accord en cours de négociation » il a ajouté en disant : « Malheureusement, ce n’est pas proche. »

Netanyahu a promis qu’il ne retirerait pas les troupes israéliennes de la bande de terre stratégique de 14 km le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, connue sous le nom de corridor de Philadelphie, arguant qu’une présence militaire israélienne sur place est vitale pour assurer la victoire sur le Hamas.















Le groupe militant palestinien a également rejeté avec véhémence toute présence israélienne continue dans le couloir.

Le refus du Premier ministre israélien de bouger sur cette question est devenu l’un des principaux obstacles à la finalisation d’un cessez-le-feu à Gaza.

Les hostilités entre Israël et le Hamas ont éclaté lorsque le groupe militant palestinien a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1 100 personnes et prenant plus de 200 autres en otage. Certains ont ensuite été libérés grâce à des échanges de prisonniers ou ont été secourus par l’armée israélienne. Selon Israël, le Hamas détient toujours plus de 100 personnes captives à Gaza.

Selon les responsables de la santé palestiniens, les représailles militaires massives d’Israël auraient coûté la vie à plus de 40 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.