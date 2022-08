Accord Serbie-Kosovo conclu

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé un accord sur la liberté de circulation entre Belgrade et Pristina

La Serbie et le Kosovo ont atteint un “Accord sur la liberté de circulation” après des semaines de tensions, a déclaré samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, ajoutant qu’il était “heureux d’annoncer” l’accord entre le président serbe Aleksandar Vucic et le premier ministre du Kosovo Albin Kurti.

Suite à la rencontre de la semaine dernière entre les deux dirigeants à Bruxelles et “d’intenses efforts de suivi à Pristina et à Belgrade”, La Serbie a accepté de supprimer les documents d’entrée et de sortie pour les titulaires d’une carte d’identité du Kosovo, et le Kosovo a accepté de ne pas en introduire pour les titulaires d’une carte d’identité serbe, a déclaré Borrell dans un communiqué.

Les Serbes vivant dans la partie nord de la province séparatiste ainsi que d’autres résidents du Kosovo pourront voyager librement entre la Serbie et le Kosovo en utilisant leurs cartes d’identité existantes, selon le communiqué, ajoutant que l’UE avait “a reçu des garanties du Premier ministre Kurti à cette fin.”

Borrell a ensuite fait l’éloge du développement en disant que « nous avons trouvé une solution européenne qui facilite les déplacements entre le Kosovo et la Serbie. Il a également particulièrement salué les actions de Vucic en disant que le président serbe “a fait preuve de responsabilité et de leadership aujourd’hui.” Le haut diplomate de l’UE a également remercié les États-Unis “pour leur soutien au dialogue facilité par l’UE”, l’appeler “un exemple d’excellente coopération pratique entre l’UE et les États-Unis.”

Borrell a admis que “le problème avec les plaques d’immatriculation” n’avait pas encore été résolu et a appelé les dirigeants de la Serbie et du Kosovo à « continuer à faire preuve de pragmatisme et de constructivité » à cet égard également. Pourtant, il a dit que “Aujourd’hui est une très bonne journée.”

Belgrade ne partageait apparemment pas le joyeux sentiment de Bruxelles. S’adressant aux citoyens serbes samedi, Vucic a décrit les pourparlers avec « Albanais du Kosovo » comme “très infructueux, extrêmement difficile” ajoutant que “En fin de compte, nous en sommes arrivés au point où nous ne sommes d’accord sur rien.”

Le dirigeant serbe a insisté sur le fait que “reconnaissance mutuelle” ne sera jamais à l’ordre du jour comme Belgrade “ne peut pas oublier que le Kosovo fait partie de la Serbie.” Il a également déclaré que les responsables à Bruxelles perdaient leur temps et leur argent s’ils pensaient pouvoir faciliter un tel accord.

Vucic a confirmé que la Serbie accepterait les cartes d’identité du Kosovo lorsqu’il s’agirait de voyager, mais ne le ferait que “pour des raisons pratiques” à “Permettre la liberté de mouvement.” Une telle démarche “ne peut être interprétée comme une reconnaissance de l’indépendance déclarée unilatéralement du Kosovo, ni ne porte atteinte à la souveraineté”, il ajouta.

Ce qui est important c’est que “Les Serbes du Kosovo-Metohija peuvent se déplacer, entrer et sortir librement du territoire du Kosovo-Metohija”, Vucic a déclaré, ajoutant que Belgrade demandait “Pour obtenir des garanties de l’UE, nous demandons que chaque Serbe du nord du Kosovo-Metohija puisse entrer sur le territoire du Kosovo-Metohija avec des documents serbes, et qu’il puisse partir quand il le souhaite.”

Nous sommes toujours prêts à un compromis, mais nous n’en sommes pas là. Kurti est convaincu qu’avec leur propagande, ils réussiront à convaincre le peuple serbe de renoncer à son État de Serbie.

Le développement est survenu un jour après que l’envoyé américain pour les Balkans, Gabriel Escobar, a appelé la Serbie à reconnaître le Kosovo et a promis la prospérité dans l’UE pour les deux à la place. Vucic a répondu en disant qu’il n’était pas surpris d’entendre quelque chose comme ça de la part d’un diplomate américain.



« N’oubliez pas qu’il représente la politique américaine. Qu’attendez-vous de lui, quelle nouvelle cela vous apporte-t-il ?!” a déclaré samedi le président serbe, ajoutant que “elles ou ils [the US] dites-nous cela depuis 23 ans !