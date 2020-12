Cet article initialement publié le 9 décembre a été mis à jour.

Malgré des mois de négociations tortueuses entre l’UE et le Royaume-Uni et de nombreux délais manqués, des obstacles importants à un accord sur le commerce et les relations futures sont restés le vendredi 18 décembre.

À moins de deux semaines avant que la fin de la période de transition ne menace de provoquer une rupture économique, les trois principales questions en suspens restent les mêmes: les droits de pêche, les règles de concurrence loyale et la gouvernance des conflits futurs.

La Commission européenne déclare que des progrès ont été réalisés en matière de concurrence et de gouvernance, les droits de pêche restant le principal sujet non résolu. Cependant, il reste difficile de savoir si les lacunes peuvent être comblées.

Voici un aperçu de la situation des parties en fin de semaine.

Droits de pêche: accès de l’UE aux eaux britanniques

La question des droits de pêche est revenue sur le devant de la scène comme point de friction majeur dans les négociations.

L’UE a insisté depuis le début des négociations pour lier la question au partenariat économique plus large. Le Royaume-Uni a essayé mais n’a pas réussi à le séparer des principales négociations commerciales.

Les désaccords concernent l’accès de l’UE aux eaux britanniques et la quantité de poisson que les bateaux européens peuvent y pêcher une fois que le Royaume-Uni aura quitté la politique commune de la pêche (PCP) de l’UE. Les bateaux de l’UE ont, jusqu’à présent, pêché du poisson dans les eaux britanniques pour une valeur de 650 millions d’euros par an.

La position de départ de l’UE était de maintenir les arrangements existants, tandis que le Royaume-Uni était déterminé à reprendre le «contrôle» de ses propres eaux en tant qu ‘«État côtier indépendant». Un facteur important est cependant que le Royaume-Uni vend la majorité du poisson qu’il capture sur le marché européen.

Concernant la quantité de poisson précédemment capturée par l’UE, les deux parties ne sont pas d’accord sur le pourcentage à retourner au Royaume-Uni. La position de départ de l’UE était de ne céder que jusqu’à 18% de ses prises, mais le Royaume-Uni a déclaré que le chiffre devrait être plus proche de 80%.

La question est de savoir comment les captures sont réparties dans deux zones distinctes: une zone peu profonde près de la côte britannique et une zone de 200 milles marins en eaux profondes. Le problème est compliqué par le fait que différents pays apprécient les types de poisson.

Il existe également de grandes différences quant à la durée de la transition vers de nouveaux arrangements: l’UE souhaite une période de mise en œuvre progressive de 10 ans, tandis que le Royaume-Uni n’en a proposé que trois.

Londres a également plaidé pour des négociations annuelles sur les quotas, qui, selon les flottes européennes, créeraient de l’instabilité et rendraient la planification à long terme impossible.

Les cercles européens craignent également d’être touchés par les projets britanniques concernant les navires étrangers immatriculés au Royaume-Uni, concernant les calculs des quotas de pêche.

Bien que la contribution de l’industrie de la pêche soit minime par rapport à l’économie globale, son importance politique et symbolique est énorme et les deux parties ont été de défendre fermement leurs communautés de pêcheurs.

Plusieurs pays côtiers européens ont fait pression sur l’équipe de négociation européenne de Michel Barnier pour qu’elle ne cède pas.

Concurrence et «règles du jeu équitables»

Les désaccords concernaient la mesure dans laquelle le Royaume-Uni devrait être obligé de respecter les règles de l’UE en échange d’un accès en franchise de droits aux marchés européens dans le cadre d’un accord commercial.

dans le Déclaration politique (la partie non contraignante de l’accord de divorce entre le Royaume-Uni et l’UE) les deux parties ont convenu de s’engager à «des règles du jeu équitables» dans la future compétition, couvrant des questions telles que les aides d’État, les droits sociaux et des travailleurs, l’environnement et le changement climatique.

L’UE veut s’assurer que les entreprises britanniques ne peuvent pas saper les normes de l’Union ou fausser la concurrence en injectant de l’argent public dans les industries nationales. Le Royaume-Uni a fait valoir que les demandes de l’UE dépassent celles qu’elle impose aux autres pays dans leurs accords commerciaux avec le bloc.

Bruxelles a reculé d’une demande originale pour un «alignement dynamique» du Royaume-Uni sur les règles de l’UE, insistant à la place sur la «non-régression» sur les normes alors que la Grande-Bretagne exerce sa nouvelle indépendance.

Un « mécanisme d’évolution » a été examiné pour faire face aux divergences, mais le Royaume-Uni se méfie d’être contraint de « copier-coller » les règles de l’UE.

L’UE veut également être en mesure d’éviter des processus juridiques potentiellement longs et interminables en prenant des mesures punitives contre le Royaume-Uni en cas de dérive, par exemple en imposant des droits de douane sur les exportations britanniques. Cela a provoqué une réaction furieuse du gouvernement Johnson, qui a accusé l’UE de présenter de nouvelles demandes à la table – ce que Bruxelles a nié.

Il y a eu un désaccord sur la manière dont les garanties pourraient être appliquées dans les tribunaux britanniques, où l’UE a fait pression pour que ses entreprises soient autorisées à poursuivre en justice pour violations.

Les deux parties affirment avoir cédé du terrain sur les questions de concurrence. Mercredi 16 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signalé qu ‘ »une voie à suivre pour la plupart des problèmes » avait été trouvée.

« En ce qui concerne les aides d’État, nous avons fait des progrès sur la base de principes communs, de garanties d’application nationale et de la possibilité de remédier de manière autonome à la situation si nécessaire », a-t-elle déclaré.

« En ce qui concerne les normes, nous avons convenu d’un mécanisme solide de non-régression, c’est un grand pas en avant. Et il s’agit de garantir que nos normes communes de travail, sociales et environnementales élevées ne seront pas compromises. »

Gouvernance: maintien de l’ordre et application d’un accord

La question de l’exécution a pris une importance accrue avec le plan législatif du gouvernement Johnson visant à annuler certaines parties de l’accord de divorce de l’UE – des mesures contenues dans un traité contraignant inscrit dans le droit international.

Le Royaume-Uni a maintenant accepté d’abandonner ces clauses controversées dans son projet de loi sur le marché intérieur, mais l’UE veut s’assurer qu’elle peut demander au Royaume-Uni de rendre des comptes sur tout ce qui est convenu dans un nouvel accord, établissant des relations pour les années, voire les décennies, à venir. .

Les deux parties ont négocié un processus d’arbitrage, une composante typique des accords commerciaux dans le monde.

Le Royaume-Uni a longtemps rejeté la surveillance de l’UE, qui, selon lui, contrevient à l’essence même du Brexit. Elle s’est résolument opposée à être soumise à la Cour européenne de justice (CJE), basée au Luxembourg, que l’UE considère comme l’arbitre du droit européen. La Commission serait prête à éviter de mentionner la CJCE et le droit européen dans le texte d’un accord.

Cependant, il y a eu un vif désaccord sur une demande de Bruxelles pour une clause « intersectorielle » à appliquer en cas de violation de l’accord.

Cela permettrait d’imposer des sanctions à un secteur différent de celui en question. Par exemple, une violation britannique des conditions convenues sur la pêche pourrait entraîner l’imposition de droits sur les exportations de voitures britanniques.

Lundi 14 décembre, Michel Barnier a laissé entendre que la question de la gouvernance n’était plus un point de friction dans les négociations. « Deux conditions ne sont pas encore remplies », a-t-il dit, sans mentionner les mécanismes juridiques de résolution des futurs différends.

Deux jours plus tard, dans son discours aux eurodéputés, Ursula von der Leyen a également déclaré qu’elle était « heureuse d’annoncer que les problèmes liés à la gouvernance sont désormais largement résolus ».