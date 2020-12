Alors que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier, l’impact de son départ ne s’est pas encore pleinement manifesté de part et d’autre de la Manche.

Les négociations sur une nouvelle relation commerciale pour atténuer les retombées de la décision, prise il y a quatre ans, sont bloquées dans une impasse, laissant le véritable coût de la démission du syndicat non encore quantifié.

Tout cela changera le 31 décembre, lorsque la période de transition se terminera et que le Brexit deviendra une réalité, avec ou sans accord pour atténuer le coup économique.

Pour les observateurs du processus du Brexit, les quatre dernières années ont été un purgatoire sans fin de briquetage politique et de négociations avec des points d’interrogation sur de nombreuses questions encore sans réponse.

Pour les principaux ports de la côte ouest de l’Europe, cependant, le schisme entre le Royaume-Uni et le bloc a signifié qu’une planification méticuleuse du départ éventuel de la Grande-Bretagne est en cours depuis le résultat du référendum sur l’UE en juin 2016.

Qu’a-t-il fallu aux autorités portuaires pour se préparer au Brexit et quel impact ces nouveaux changements auront-ils sur le commerce?

Rotterdam

Les autorités du plus grand port d’Europe sont plus résignées à l’éventualité d’un Brexit sous quelque forme que ce soit que découragées par un scénario de plus en plus probable sans accord.

« Un accord commercial ou pas d’accord commercial, cela n’a aucune importance pour nos préparatifs. Nous nous sommes toujours préparés à ce que le Royaume-Uni devienne un pays tiers, avec ou sans accord commercial », a déclaré Leon Willems, porte-parole du port de Rotterdam. Euronews.

Rotterdam a été minutieux pour préparer le port au Brexit. À l’approche de la date limite d’un accord, ces préparatifs deviennent de plus en plus visibles.

Outre un investissement de plusieurs millions d’euros dans un système informatique, dont l’utilisation est obligatoire pour les importateurs et les exportateurs pour notifier au port les marchandises à expédier à destination et en provenance de Rotterdam, le port a mis en place des parkings tampons pour le Royaume-Uni. camions à destination pour soulager la congestion potentielle au terminal de ferry de Hook of Holland.

«Nous avons environ 700 places pour camions disponibles. Elles ne sont disponibles que pour les chauffeurs routiers qui ont été renvoyés des terminaux de ferry», a déclaré Willems.

« Nous avons mené une campagne vigoureuse depuis un an et demi, mais aussi ces derniers mois, pour attirer l’attention des commerçants, des exportateurs, des entreprises mais aussi des camionneurs sur les changements à venir », at-il ajouté.

« Nous sommes confiants sur les préparatifs sur le terrain, les préparatifs informatiques, et donc ça marche. Je ne suis pas sûr que ça marche à l’autre bout de la Manche mais voilà. »

Les autorités portuaires ne se font aucune illusion sur ce que le départ du Royaume-Uni de l’UE entraînera pour le port. « Nous ne sommes pas naïfs. Si un pays sort de l’union douanière, et même s’il y a un accord commercial, mais très certainement quand il n’y en a pas, il y aura des barrières au commerce », a déclaré Willems.

« Il y aura des droits de douane, des quotas, etc., et les barrières commerciales sont toujours au détriment des volumes d’échanges. Donc, nous prévoyons que s’il n’y a pas d’accord, cela pourrait finir entre 2 et 4 pour cent du volume des marchandises. par le port de Rotterdam « .

Anvers

En termes de volume, Anvers est le deuxième partenaire commercial maritime du Royaume-Uni. Chaque année, entre 16 et 17 millions d’unités équivalentes vingt pieds (Mio EVP) de marchandises – principalement en vrac liquide (produits à écoulement libre comme le pétrole brut et le gaz liquéfié) ainsi que des cargaisons conteneurisées et conventionnelles (périssables, acier, et ainsi de suite) – sont expédiés entre le Royaume-Uni et Anvers.

En tant que tel, le port belge restera probablement la clé de la future prospérité économique de la Grande-Bretagne.

«Contrairement à la plupart des autres ports de la gamme Hambourg-Le Havre, Anvers importe beaucoup plus qu’elle n’exporte au Royaume-Uni, ce qui souligne à nouveau sa fonction de porte d’entrée pour les exportations britanniques vers l’Europe continentale», Wim Dillen, responsable du développement international au port de Anvers, a déclaré à Euronews.

Tout comme les autorités portuaires de Rotterdam, Anvers a commencé tôt à jeter les bases de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. « Le port d’Anvers a commencé à se préparer au Brexit quelques semaines seulement après le référendum de 2016 et estime qu’il est prêt pour la nouvelle relation, quel que soit le résultat des négociations commerciales », a déclaré Dillen.

« Nous ne prévoyons pas de perturbations majeures dans notre port, étant donné que nous sommes avant tout un port de vrac liquide et de conteneurs par rapport au commerce entre le Royaume-Uni et l’UE, en tant que tel, moins vulnérable à la congestion que les ports de ferry côtiers. »

Cela ne veut pas dire que le port n’a pas apporté d’ajustements significatifs à ses opérations, en chargeant un groupe de travail multidisciplinaire à la suite du référendum de l’UE de mener « une analyse d’impact approfondie afin de limiter les dommages potentiels et de définir les opportunités possibles ». . Le résultat a été un plan soigneusement conçu pour à la fois représenter les intérêts du port au Royaume-Uni et se préparer au Brexit sur le terrain; des campagnes de relations publiques et médiatiques en ligne pour sensibiliser à l’augmentation des capacités douanières

Alors, qu’est-ce qui va changer, le cas échéant, pour le port d’Anvers après le Brexit?

« Nous nous attendons à ce qu’il y ait un changement vers plus de trafic de conteneurs entre le Royaume-Uni et l’UE, car il sera plus (en termes de coûts) efficace », a déclaré Dillen. « Comme Anvers est un grand port de conteneurs, avec une implantation profonde à l’intérieur des terres à proximité des plus grands centres de consommation et de production d’Europe continentale, nous prévoyons que progressivement il y aura plus de trafic de conteneurs vers et depuis Anvers. »

Hambourg

Parmi les trois plus grands ports européens, Hambourg est peut-être le moins susceptible de ressentir l’impact négatif du Brexit, selon Bengt van Beuningen, directeur des communications au port de Hambourg Marketing.

«Seuls 3% de toutes les cargaisons maritimes traitées dans le port de Hambourg sont liées au commerce britannique», a-t-il déclaré à Euronews. « Les changements dus à un accord ou à un Brexit sans accord n’auront pas un grand impact sur les activités du port ».

Au contraire, Hambourg pourrait bien se révéler être un bénéficiaire net de la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc. Étant donné que la plupart des échanges qui transitent par le port proviennent ou partent de la Chine, suivie de près par les États-Unis, Hambourg est déjà bien versée dans le traitement des expéditions principalement hors UE.

« Les douanes allemandes de Hambourg ne s’attendent à aucun problème car les douanes du port sont habituées et expérimentées dans le traitement des marchandises non européennes. Un accord ou pas d’accord n’est pas un problème pour les douanes de Hambourg », a expliqué van Beuningen.

« Les systèmes informatiques douaniers sont déjà utilisés pour traiter les cargaisons européennes et non européennes à Hambourg sans aucun investissement supplémentaire dans de nouvelles procédures. Aucun goulot d’étranglement ne sera perçu au port ».

Le Royaume-Uni représente actuellement une petite fraction des activités du port – mais peut-être pas pour longtemps. Les réalités économiques du Brexit signifieront que pour plus de facilité, le Royaume-Uni devra rechercher des moyens plus faciles d’importer et d’exporter des marchandises.

Le fret routier s’empilant déjà dans de longues files d’attente dans les ports de la Manche, même avant la date limite du 31 décembre pour un accord commercial UE-Royaume-Uni, il est beaucoup plus probable que le Brexit se présente à certains égards comme une opportunité commerciale pour le plus grand port d’Allemagne.

« Cela pourrait être une bonne occasion pour les expéditeurs et les entreprises de logistique d’éviter les goulots d’étranglement dans le trafic des ferries traversant la Manche », a poursuivi van Beuningen. « L’expédition, par exemple, de marchandises générales dans des conteneurs par bateau via Hambourg, puis en utilisant des camions, des trains ou des barges pour d’autres transports dans l’arrière-pays devrait être une alternative intéressante au transport direct par camion ».

Calais

Compte tenu de sa proximité avec la côte anglaise, le port de Calais dans la région des Hauts-de-France est à la pointe de l’épée du Brexit. L’essentiel du trafic transmanche entre le Royaume-Uni et le continent se déroule dans ce couloir étroit, avec 12 000 poids lourds (poids lourds) effectuant la traversée chaque jour.

Comme ce fut le cas pour les artères menant à Douvres ces dernières semaines, les abords de Calais ont été bloqués par des camions à destination du Royaume-Uni. L’inquiétude sur le potentiel de chaos qui se présente déjà de part et d’autre de la Manche a poussé les transporteurs français à exiger des changements urgents d’infrastructures dans la région des Hauts-de-France pour faire face aux retards.

En France, notamment, les embouteillages ont laissé des poids lourds à l’arrêt vulnérable aux migrants essayant d’atteindre le Royaume-Uni, de nombreux rapports faisant déjà état de bâches déchirées.

La région a déjà dépensé plus de 40 millions d’euros au cours des deux dernières années pour des projets d’infrastructure, notamment des parkings pour camions supplémentaires, des points de contrôle douanier, de nouvelles routes et des panneaux de signalisation.

Ils ont également recruté 700 agents supplémentaires – y compris de nouveaux agents des douanes et de la police des frontières – pour faire face aux formalités douanières accrues liées à la transformation du Royaume-Uni en pays tiers. Le développement le plus important est peut-être un système frontalier intelligent qui vise à assurer la fluidité du trafic entre les deux pays plutôt que de contrôler systématiquement chaque véhicule.

Bien entendu, Calais n’est pas le seul port de la Manche confronté à des perturbations. Les autorités de HAROPA et des Ports de Normandie – supervisant respectivement Le Havre et Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe – se sont associées pour préparer le Brexit.

A l’image de la région des Hauts-de-France, les autorités normandes ont fait progresser de nouveaux projets d’infrastructures pour faire face à des exigences douanières supplémentaires, qui ont été testées ces dernières semaines pour tester leur endurance.

« Ces tests ont été satisfaisants et permettent (nous) d’approcher le 1er janvier 2021 avec confiance. Les deux objectifs principaux ont été atteints: fluidité du trafic, contrôles opérationnels », ont indiqué les ports dans un communiqué conjoint du 10 décembre.

Si elle s’est avérée fructueuse lors des premiers tests, les autorités portuaires collectives en France ne se font pas d’illusion que le succès du nouveau processus douanier dépend largement d’actions réciproques outre-Manche et de la préparation des entreprises et des transporteurs individuels.

« Le succès de ce test repose sur les opérateurs qui planifient à l’avance leur traversée et synchronisent leurs actions », indique le communiqué. « Pour reproduire ce succès et dans l’intérêt de tous, il est donc essentiel que les opérateurs de la chaîne logistique anticipent correctement leur procédure de franchissement des frontières. »