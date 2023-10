Accord NWSL TV avec CBS, ESPN, Amazon, Scripps

Les détails concernant l’accord NWSL TV qui entrera en vigueur lors de la campagne 2024 commencent à émerger. Auparavant, la nouvelle avait été annoncée selon laquelle quatre diffuseurs seraient chargés de diffuser la ligue sur les écrans de télévision américains. Il s’agit de CBS, ESPN, Amazon et Scripps. Les rapports indiquent que la durée du nouvel accord avec NWSL TV est de quatre ans, jusqu’à la saison 2027. Il s’agit d’un changement important par rapport à l’accord d’exclusivité actuel avec CBS qui expire à la fin de la saison 2023.

Cependant, la NWSL sera l’un des principaux bénéficiaires de cet accord de droits télévisuels. Du moins, c’est le cas financièrement. Le prochain accord sur les droits médiatiques entraîne une forte augmentation des revenus annuels générés. Le Journal des affaires sportives rapporte que les frais que ces quatre facturent oscillent dans les huit chiffres les plus bas. En d’autres termes, ce sera plus de 10 millions de dollars par saison. À titre de comparaison, le précédent accord entre la NWSL et CBS rapportait 1,5 million de dollars par an.

Même si ce chiffre est bien inférieur à celui de la plupart des compétitions masculines, il s’agit d’une croissance exponentielle pour la ligue en peu de temps. ESPN, Amazon et Scripps tentent de participer à la croissance de la ligue que CBS a contribué à développer. Selon Sports à la réception, l’audience de la ligue sur CBS a augmenté de 21 % à mi-parcours en 2023. C’était avant que la Coupe du monde féminine n’attire davantage l’attention sur la compétition. De même, la fréquentation des matches dans toute la ligue a augmenté de 48 % au premier semestre 2023.

Les séries éliminatoires de la saison 2023 de la NWSL approchent à grands pas. Cela pourrait également attirer davantage l’attention sur la ligue avant cet accord.

Premier indice sur les détails de formatage du nouvel accord NWSL TV

Dans le passé, CBS diffusait tous les jeux de la NWSL sur Paramount+, CBS Sports Golazo Network, CBS Sports Network ou CBS. Parfois, des jeux seraient disponibles sur Twitch. Cependant, la grande majorité des jeux appartenaient aux chaînes CBS. Par conséquent, vous saviez où chercher lorsqu’il s’agissait de regarder la NWSL.

Aujourd’hui, cette simplicité a disparu. Cela présente des avantages pour la ligue en termes de financement et d’exposition à différents publics. De plus, il existe des détails concernant certains des emplacements pour les jeux dans le cadre du nouvel accord NWSL TV.

Chacun des quatre diffuseurs disposera d’un bouquet sélectif. ESPN diffusera des jeux sur ses chaînes de télévision et Scripps fera de même. Amazon proposera un « jeu de la semaine », de manière spéculative le vendredi, disponible sur Twitch ou Prime Video. CBS assurera une couverture télévisée des demi-finales et des finales de la ligue.

Le programme télévisé de la NWSL deviendra plus clair à l’approche de la saison 2024. Cela commence au printemps.

