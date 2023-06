Accord Messi, Inter Miami, MLS: débuts, contrat, salaire, plus

Le monde du football a été secoué mercredi par la nouvelle que Lionel Messi, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, arrive en Major League Soccer et jouera pour l’Inter Miami CF après avoir quitté le Paris Saint-Germain.

C’est un coup historique pour la meilleure ligue de football américaine et un énorme signe d’intention : le septuple vainqueur du Ballon d’Or (le plus grand prix individuel du football) jouera en MLS jusqu’en 2026, lorsque le pays organisera conjointement la prochaine Coupe du monde avec Mexique et Canada. Il rejoint une équipe dans le besoin, avec l’Inter Miami CF bon dernier du classement MLS, avec 15 points lors de ses 16 premiers matchs.

Messi a bien sûr remporté la Coupe du monde avec l’Argentine en 2022, « complétant » plus ou moins le sport en termes de trophées et de réalisations – marquant plus de 800 buts dans le football professionnel avec plus de 300 passes décisives – et sera l’ancre d’un des clubs les plus intrigants et les plus propulsés par les stars de la MLS. À seulement 35 ans et fraîchement sorti d’une solide saison avec le PSG, il cherchera à ajouter plus de distinctions et de réalisations à son curriculum vitae, qui comprend 10 titres en Liga et quatre titres en Ligue des champions avec Barcelone.

Messi a déclaré à propos du déménagement: « Je ne suis toujours pas d’accord à 100% et certaines choses sont nécessaires, mais bon, nous avons décidé de continuer mon chemin là-bas.

« Après avoir remporté la Coupe du monde et ne pas avoir pu retourner à Barcelone, c’était à mon tour d’aller dans la ligue des États-Unis pour vivre le football d’une autre manière et profiter davantage du quotidien. Évidemment, avec le même la responsabilité et le désir de bien jouer et de bien faire les choses, comme toujours. Mais de manière plus calme. »

Alors que les détails doivent encore être réglés pour terminer son déménagement, sa décision est prise et le reste n’est que de la paperasse. Voici ce que nous savons, ce que nous pensons savoir et ce que nous ne savons pas sur Messi à la MLS.

A quoi ressemble le contrat de Lionel Messi ? Comment la MLS a-t-elle pu le faire venir ?

Commençons par la partie amusante : Messi faisait a rapporté 45 millions de dollars par an (net) à Paris, et La MLS a des règles strictes en matière de plafond salarial et de liste pour empêcher de tels contrats avec n’importe quel joueur. Alors, quel genre d’accord pourrait-il obtenir?

Le mouvement de Messi est sismique dans le monde du football, mais que savons-nous et ne savons-nous pas de son mouvement ? Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images

Le Miami Herald a rapporté qu’il s’agirait d’un accord « compliqué » d’une valeur comprise entre 125 et 150 millions de dollars sur la durée du contrat, qu’il estime à 2 ans et demi, avec une année d’option pour 2026. Le rapport indique qu’il inclurait le salaire, les primes et l’équité dans l’équipe. Apple (le partenaire de diffusion de la MLS) et Adidas (l’un des plus grands sponsors de la ligue) proposaient des accords de partage des bénéfices sur merchandising et abonnements à l’abonnement de saison MLS.

La nouvelle de la décision de Messi en MLS est également arrivée un jour après Apple a annoncé une série documentaire en quatre parties sur AppleTV + sur le parcours de Messi en Coupe du monde, de sa première apparition en tournoi en 2006 à son éventuel trophée en 2022.

« Nous sommes ravis que Lionel Messi ait déclaré qu’il avait l’intention de rejoindre l’Inter Miami et la Major League Soccer cet été », a déclaré la MLS dans un communiqué mercredi. « Bien qu’il reste du travail pour finaliser un accord formel, nous sommes impatients d’accueillir l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps dans notre Ligue. »

Quand Lionel Messi fera-t-il ses débuts ?

Les rapports varient, mais plusieurs les points de vente croient 21 juillet est son premier projet, bien que « plus tard en juillet, au plus tôt » et » août » ont été flottés aussi. (La saison régulière de la MLS se termine le 21 octobre, les séries éliminatoires se déroulant du 25 octobre à la Coupe MLS le 9 décembre.)

Le 21 juillet est important car l’Inter Miami CF accueille Cruz Azul dans la Coupe des ligues, un tournoi entre des équipes de la MLS et la Liga MX du Mexique.

Le 19 juillet est également une date à surveiller, du moins dans le sens d’un grand événement de dévoilement : le MLS All-Star Game 2023 a lieu cette nuit-là à l’Audi Field de DC United, avec le MLS All-Star XI affrontant la Premier League anglaise. Arsenal dans le match phare annuel. Si Messi ne lace pas ses bottes pour cela, attendez-vous à ce qu’il soit présenté à une foule en délire aux heures de grande écoute.

Il convient de noter qu’avant tout cela, l’équipe nationale argentine de Messi a deux matches amicaux programmés en juin, contre l’Australie (15 juin, à Pékin) et l’Indonésie (19 juin, à Jakarta), mais aucune équipe n’a encore été annoncée et c’est tout à fait possible. le joueur de 35 ans ne sera pas impliqué dans ces rencontres.

Comment et pourquoi Messi arrive-t-il en MLS ?

La ligue américaine a courtisé Messi dès 2018, lorsque David Beckham et ses partenaires ont officiellement reçu la 25e franchise MLS par le commissaire de la ligue Don Garber. C’était Messi qui a laissé tomber le premier indice dans une publication Instagram de félicitations à Beckham après cette annonce, en plaisantant que « qui sait, peut-être que dans quelques années tu m’appelleras » concernant le fait de jouer à South Beach.

Grâce à des accords créatifs, la ligue a enfin sa plus grande star à ce jour, et l’annonce est l’aboutissement d’années de travail acharné. Dès 2010, Garber a déterminé que la MLS serait l’une des «meilleures ligues» du sport d’ici 2022; alors que cela a été dit à peu près au moment où les Coupes du monde 2018 et 2022 ont été attribuées – qui ont fini par aller respectivement à la Russie et au Qatar – la candidature nord-américaine des trois pays pour 2026 a été couronnée de succès, et Messi aurait été sous contrat pour se diriger vers ce monde. Année de coupe, il est juste de dire que le projet MLS a maintenant ajouté du carburant avant cet événement.

Comment se porte l’Inter Miami CF cette saison au classement ?

C’est une bonne chose que le meilleur joueur du monde vienne à South Beach, car l’Inter Miami en a besoin. Ils n’ont que 15 points en 16 matchs jusqu’à présent cette saison – cinq victoires, 11 défaites – et n’ont marqué que 15 buts. Ce record est assez bon pour la dernière place de la Conférence Est, même si ce n’est pas une mauvaise nouvelle : avec 12 matches à disputer en saison régulière, ils ne sont qu’à six points d’être dans le top sept et donc de se qualifier pour les séries éliminatoires. .

Comment David Beckham tient-il compte de cela ?

La légendaire star anglaise était elle-même un coup majeur pour la MLS lorsque la sommité de Manchester United et de la Premier League a échangé le Real Madrid et la Liga contre le LA Galaxy en 2007. Une partie de l’accord était la possibilité de démarrer sa propre franchise MLS à l’avenir pour une coupe -prix 25 millions de dollars de frais – la dernière équipe MLS attribuée, à San Diego, avait des frais déclarés de 500 millions de dollars en 2023, à titre de comparaison – et c’est cette équipe pour laquelle Messi s’adaptera cette saison.

Beckham et Messi ont divers liens et relations bien qu’ils n’aient jamais joué côte à côte dans leur carrière. Beckham a joué sa dernière saison professionnelle pour le PSG en 2013 et a été travaille depuis peu avec Qatar Sports Investments (QSI) – qui possède le PSG, où Messi a joué de 2021 à 23 – comme un ambassadeur de sa Coupe du monde 2022 efforts d’accueil. La paire est également une superstar majeure dans le portefeuille d’athlètes et de célébrités d’Adidas, ce qui les a aidés à rester en contact au fil des ans.

À qui appartient l’Inter Miami CF ?

Beckham est l’une des trois personnes répertoriées comme propriétaire ou copropriétaire de la franchise MLS aux côtés de Jorge Mas, un homme d’affaires milliardaire, et le frère de Jorge, Jose. Les frères Mas aussi travailler ensemble en tant que président et PDG respectivement de Mas-Tec, un important fournisseur d’infrastructures américain.

Comment les prix des billets ont-ils été impactés par l’annonce de Messi ?

Les fans de football américains ont réagi à la nouvelle en achetant des billets pour tous les matchs MLS restants impliquant l’Inter Miami CF, à domicile et à l’extérieur, même ceux dont il est certain. pas pour jouer ou même figurer en tant que remplaçant.

Les prix de ses débuts annoncés le 21 juillet contre Cruz Azul ont grimpé d’environ 1000% – les prix des billets les plus bas disponibles sont passés de 29 $ à 329 $ – tandis que les matchs sur la route ont également connu des sauts importants. La visite de l’équipe aux Red Bulls de New York le 26 août a vu une augmentation de 1 236 % des prix, tandis que son voyage en Californie du Sud pour affronter le LAFC le 3 septembre a vu le prix des billets bondir de 420 % selon TickPick.

Cependant, les fans du monde entier le couvrent au cas où: DC United aurait vendu 3 000 autres billets pour un rendez-vous à domicile le 8 juillet avec l’Inter Miami CF, même si c’est bien avant le prétendu premier match de Messi.

Messi peut-il remporter un trophée lors de sa première saison en MLS ?

Étonnamment, tout est encore à gagner. Le généreux tableau des séries éliminatoires de la MLS signifie qu’une poignée de bons résultats consécutifs peuvent faire passer l’Inter Miami CF du dernier de la Conférence Est aux séries éliminatoires, et il y a la Coupe de la Ligue susmentionnée s’ils se comportent bien dès le départ.

Le club se prépare également pour les demi-finales de l’US Open Cup – la compétition de coupe la plus ancienne et la plus ancienne du pays – contre le FC Cincinnati. Ce match n’aura lieu que le 23 août, donc Messi devrait être en forme pour cela.