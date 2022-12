Accord immobilier avec le district scolaire au profit de la tour du campus du centre-ville d’UBC Okanagan

Central Okanagan Public Schools a vendu une propriété qu’elle possède sur l’avenue Doyle, à côté de la tour universitaire de 43 étages prévue par UBC Okanagan (UBCO).

La propriété, située au 580, avenue Doyle, abrite actuellement le Centre McWilliams. Il contient du personnel et des espaces de ressources pédagogiques pour le programme d’éducation en ligne K-12 du district, eSchool23, et ne contient pas d’espaces ou de salles de classe pour les étudiants.

UBC Properties Trust achètera la propriété au nom d’UBCO.

“Cette vente permet à notre district de se concentrer sur les priorités de durabilité et d’offrir des opportunités d’apprentissage du 21e siècle sans interruption des services ni perte d’espace de classe”, a déclaré Lee-Ann Tiede, présidente du conseil scolaire du district scolaire.

La vente aidera le district à financer les rénovations de ses Hollywood Road Education Services.

La construction de la tour UBCO Downtown au 550 Doyle Ave. devrait commencer au début de 2023, et le site du McWilliams Centre aidera à répondre aux besoins de la nouvelle présence au centre-ville.

« Cette acquisition de terrain offre à l’UBC la possibilité de rester sensible dans les années à venir aux besoins changeants de la communauté en matière de programmes et de services universitaires au centre-ville de Kelowna », a déclaré Lesley Cormack, principale et vice-chancelière adjointe d’UBCO.

