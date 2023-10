Quarante jours après la grève des Travailleurs unis de l’automobile contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit, le syndicat est parvenu à un accord de principe avec l’une des entreprises en question, Ford. Cela signifie que des accords avec General Motors et Stellantis pourraient également bientôt se profiler à l’horizon.

Mercredi, l’UAW a annoncé que ses négociateurs avaient conclu un accord de principe avec Ford sur un nouveau contrat de quatre ans pour ses membres. Dans une vidéo, le président de l’UAW, Shawn Fain, et le vice-président international, Chuck Browning, ont exposé certains détails de l’accord et ce qui va suivre. « Depuis des mois, nous disons que des bénéfices records signifient des contrats records. Et famille UAW, notre grève debout a porté ses fruits », a déclaré Fain dans la vidéo.

La « grève debout » est la stratégie du syndicat consistant à mettre en grève différentes usines et différents travailleurs à des moments différents. L’idée est d’augmenter l’effet de levier et de laisser les entreprises deviner ce qui va suivre. Le syndicat a commencé la grève, en commençant par trois usines de Ford, GM et Stellantis, le 15 septembre.

Les détails exacts de l’accord de principe ne sont pas encore clairs. Le syndicat a déclaré que l’accord prévoyait une augmentation de 25 pour cent sur la durée du nouveau contrat. Il augmente le salaire maximum des travailleurs de plus de 30 pour cent, à plus de 40 dollars de l’heure, le salaire de départ de 68 pour cent et le salaire des travailleurs intérimaires de plus de 150 pour cent. L’accord implique des améliorations pour les retraités actuels, les membres bénéficiant d’une pension et les membres bénéficiant d’un 401(k).

L’accord inclut notamment pour la première fois le droit de grève en cas de fermeture d’usines. Cela pourrait donner aux syndicats une influence à mesure que l’industrie automobile se tournera vers les véhicules électriques au fil du temps, car en général, les usines de véhicules électriques ont besoin de moins de travailleurs. Les travailleurs de l’automobile sont catégoriques : la transition vers les véhicules électriques doit être « juste ». Si la production de véhicules électriques augmente avec le temps, il y aura probablement des fermetures d’usines, ce qui donne au syndicat le droit de réagir. “Cela signifie qu’ils ne peuvent pas continuer à dévaster nos communautés et à fermer des usines sans conséquences”, a déclaré Browning dans la vidéo.

Dans un communiqué, Ford a déclaré qu’il était « heureux » d’être parvenu à un accord de principe avec l’UAW. « Ford est fier d’assembler le plus grand nombre de véhicules en Amérique et d’employer le plus grand nombre de travailleurs automobiles horaires. Nous nous concentrons sur le redémarrage de l’usine de camions du Kentucky, de l’usine d’assemblage du Michigan et de l’usine d’assemblage de Chicago, en rappelant au travail 20 000 employés de Ford et en expédiant à nouveau notre gamme complète à nos clients », a déclaré la société.

Dans les semaines qui ont précédé l’accord de principe, les dirigeants de Ford avaient plutôt exprimé leur frustration face à la grève. Le 16 octobre, le président exécutif de Ford, Bill Ford, a appelé à la fin de la grève, qualifiant les négociations d’« acrimonieuses ». Quelques jours auparavant, un dirigeant de Ford avait déclaré que l’entreprise avait « atteint nos limites » dans son offre.

“Cela augmente vraiment la pression sur GM et Stellantis”

Le conseil de l’UAW qui gère les relations avec Ford votera sur l’envoi ou non de l’accord d’adhésion le dimanche 29 octobre dans le Michigan. S’ils approuvent l’accord, le syndicat organisera un Facebook Live ce soir-là pour l’examiner en détail avec les membres et diffuser davantage d’informations aux membres. Ensuite, ce sera aux 57 000 membres de l’UAW de Ford de voter pour accepter ou non l’accord.

Les travailleurs en grève de Ford n’ont pas besoin d’attendre le vote pour retourner au travail ; ils peuvent revenir immédiatement.

“Cela augmente vraiment la pression sur GM et Stellantis”, a déclaré à Vox Garrett Nelson, vice-président et analyste principal des actions chez CFRA Research, une société de renseignement financier.

Nelson a déclaré que l’UAW avait été « très stratégique » dans la façon dont ils ont approché Ford, qui compte plus de travailleurs de l’UAW que GM et Stellantis. “Ils ont frappé Ford le plus durement”, a-t-il déclaré. Plus de travailleurs de Ford se sont mis en grève que chez GM et Stellantis. L’UAW a également ciblé la plus grande usine de Ford plus tôt que les autres, lorsque le 11 octobre, quelque 8 700 travailleurs de l’usine Ford de Louisville ont débrayé.

“C’est un contrat solide et bon pour nous donner une base solide lors des prochaines négociations”

L’UAW n’a pas appelé à la grève dans les plus grandes usines de GM et de Stellantis jusqu’à cette semaine, ce qui n’a fait le bonheur d’aucune des deux sociétés. Stellantis s’est dit “indigné” par cette décision, et GM s’est dit “déçu par l’escalade de cette grève inutile et irresponsable”.

“La perception est que le syndicat avait de meilleures relations avec Ford que Stellantis ou GM, donc la raison pour laquelle ils frappaient Ford plus durement que les deux autres sociétés était un mystère, mais avec le recul, tout cela est logique”, a déclaré Nelson. “Ils voulaient d’abord parvenir à un accord avec Ford, et Ford a fait preuve d’une plus grande flexibilité ces dernières semaines en termes de concessions.”

Charles Wade, capitaine de grève dans une usine Ford à Wayne, dans le Michigan, qui est en grève depuis que l’UAW a appelé pour la première fois certains travailleurs à quitter leur travail, m’a dit qu’il était satisfait de ce qu’il avait vu de l’accord de principe et qu’il y croyait. passera. « C’est un contrat solide et bon qui nous donnera une base solide lors des prochaines négociations. Bien sûr, on en veut toujours plus, mais il y a un équilibre et ce contrat est celui où tout le monde obtient sa part », a-t-il déclaré. « J’ai hâte de lire l’intégralité [tentative agreement] pour remplir quelques blancs. Il s’agit néanmoins d’un bon contrat, de loin par rapport aux 20 dernières années.