Accord entre le Royaume-Uni et la France sur les traversées en petits bateaux “en phase finale”, selon le numéro 10 | Politique Nouvelles

Un accord entre le Royaume-Uni et la France pour lutter contre les personnes traversant la Manche dans de petits bateaux est dans sa “phase finale”, a déclaré Downing Street.

Rishi Sunak a rencontré Emmanuel Macron, le président français, plus tôt dans la journée lors des pourparlers sur le climat de la COP27 en Égypte pour discuter de la question, le Premier ministre déclarant qu’il était parti “avec une confiance et un optimisme renouvelés”.

M. Sunak a également déclaré qu’il y aurait “plus de détails dans les semaines à venir”.

Les discussions sur les détails se déroulaient séparément, a déclaré son porte-parole officiel, indiquant qu’elles impliqueraient des responsables du ministère de l’Intérieur.

La crise des migrants a été mise en évidence la semaine dernière par des informations faisant état de surpeuplement dans un centre de traitement du Kent, où 4 000 personnes étaient entassées dans un espace conçu pour en contenir 1 600.

S’exprimant aux Communes cet après-midi, Sir Roger Gale, le vétéran député conservateur, a déclaré: “Nous sommes maintenant presque de retour là où nous devons être avec le centre de traitement de Manston fonctionnant efficacement.”

Il a demandé à Robert Jenrick, le ministre de l’Immigration, l’assurance que “Manston est un centre de traitement et non un centre d’hébergement”.

M. Jenrick a répondu que ce n’était pas “l’intention du gouvernement que Manston soit transformé en un site permanent d’hébergement des migrants”.

Il a déclaré: “La population est maintenant revenue à un niveau acceptable et c’est un acquis considérable. Il est essentiel qu’elle le reste et il a raison de dire que le défi est loin d’être terminé… nous devons en être conscients et planifier de façon appropriée. »