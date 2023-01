Accord entre l’Atlético de Madrid et le Barça pour Memphis Depay

L’Atletico Madrid est sur le point de signer l’attaquant néerlandais Memphis Depay de Barcelone pour un montant pouvant atteindre plus de 4 millions d’euros, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.

Depay, 28 ans, devait s’entraîner avec le Barça mercredi, mais il ne s’est pas présenté, dans l’espoir qu’un transfert à l’Atletico soit sur le point d’être terminé.

Des sources indiquent que le coût initial de l’accord sera d’environ 3 millions d’euros, le contrat de Depay avec le Barca devant expirer en juin avec un peu plus d’un million d’euros dû en éventuels ajouts liés aux performances.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, s’exprimant plus tôt mercredi, avait exprimé le souhait que personne ne quitte le club ce mois-ci, mais a déclaré qu’il comprenait la situation de Depay.

“Si cela ne tenait qu’à moi, je ne laisserais personne partir, mais je peux comprendre que ce n’est pas facile pour lui”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Il ne joue pas autant qu’il le voudrait.”

En raison de blessures et de la concurrence pour les places, Depay a été réduit à seulement quatre apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

Les signatures de Robert Lewandowski et Raphinha l’été dernier l’ont poussé plus loin dans l’ordre hiérarchique avant la campagne actuelle – avec Ousmane Dembele, Ferran Torres et Ansu Fati sont également préférés par Xavi – mais il a choisi de rester et de se battre pour sa place.

Cependant, après la Coupe du monde, où il faisait partie de l’équipe des Pays-Bas, il a changé d’avis et s’est ouvert à un départ du Camp Nou.

Des négociations avaient eu lieu concernant un accord d’échange qui aurait vu Yannick Carrasco se déplacer dans l’autre sens – comme l’a confirmé l’agent de Carrasco, Pini Zahavi – mais l’Atletico a fermé la porte à cette possibilité.

Cependant, ils ont continué à faire pression pour Depay compte tenu de leur besoin de renforcer leur attaque ce mois-ci après les départs de Joao Felix et Matheus Cunha en Premier League.

Depay n’a signé un contrat de deux ans que lorsqu’il a rejoint le Barca en tant qu’agent libre de Lyon à l’été 2021, ce qui en fait une option à faible coût en janvier, son contrat expirant cet été.

Il était un habitué du Barça sous Ronald Koeman et a terminé la saison dernière avec 13 buts en 38 matchs. Avant de rejoindre Lyon en 2017, il a passé du temps avec Manchester United et le PSV Eindhoven.