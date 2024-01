Accord DUP avec le Royaume-Uni pour rétablir le partage du pouvoir en Irlande du Nord

Les restrictions ont été introduites parce que l’Irlande est restée dans l’Union européenne lorsque les Britanniques l’ont quittée. Le système a évité les contrôles à la frontière terrestre politiquement sensible entre l’Irlande et l’Irlande du Nord – une frontière où la violence a éclaté pendant les décennies de conflits sectaires, connus sous le nom de Troubles, qui ont en grande partie pris fin après l’accord du Vendredi Saint en 1998.

Mais de nombreux syndicalistes considéraient ces contrôles comme un affront et craignaient qu’ils ne creusent un fossé entre le territoire et le reste du Royaume-Uni.

En 2023, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a conclu un nouvel accord avec l’Union européenne, connu sous le nom d’Accord-cadre de Windsor, qui a obtenu certaines concessions de Bruxelles.

Mais ils se sont avérés insuffisants pour le DUP, dont le boycott continu de Stormont a paralysé la prise de décision alors même que les fonctionnaires maintenaient les fonctions de base du gouvernement.

La pression n’a cessé de croître sur le DUP pour qu’il conclue un accord. Le service de santé d’Irlande du Nord est en crise et ses politiques dysfonctionnelles ont empêché les travailleurs du secteur public de bénéficier des augmentations de salaire proposées dans le reste du Royaume-Uni. Plus tôt ce mois-ci, des dizaines de milliers de personnes ont pris part à la plus grande grève de mémoire d’homme en Irlande du Nord.