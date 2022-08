Accord d’indemnisation conclu pour les familles des Olympiens israéliens assassinés – médias

Onze athlètes ont été tués par des terroristes palestiniens aux Jeux olympiques de Munich en 1972

Les proches des 11 athlètes israéliens qui ont été tués par le groupe terroriste palestinien Septembre noir aux Jeux olympiques de Munich en 1972 seraient enfin sur le point de conclure un accord d’indemnisation avec le gouvernement allemand.

Le 5 septembre 1972, des membres de Black September ont fait irruption dans le village olympique de Munich et ont tué deux athlètes de l’équipe d’Israël tout en prenant neuf autres otages.

Le groupe espérait obtenir la libération de leurs compatriotes détenus par Israël et de deux extrémistes de gauche emprisonnés dans l’ex-Allemagne de l’Ouest.

Au cours d’une opération ratée menée par les forces allemandes, les neuf otages sont morts en plus d’un officier de police ouest-allemand. Les proches des athlètes ont accusé l’Allemagne de ne pas avoir assuré la sécurité du village olympique, de refuser l’aide israélienne dans la crise, puis de gâcher la tentative de sauvetage.

Le 5 septembre 1972, lors des Jeux olympiques de Munich, des terroristes palestiniens ont fait irruption dans les quartiers d’habitation de l’équipe israélienne. Deux ont été tués immédiatement et neuf ont été pris en otage. Le bain de sang a pris fin 18 heures plus tard, tuant onze Israéliens et un policier allemand. pic.twitter.com/pN6LgOdf7d

— Congrès juif mondial (@WorldJewishCong) 5 septembre 2021