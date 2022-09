Accord d’entretien d’Oswego OK avec l’État pour les feux de circulation du centre-ville dans les rues Main et Harrison ; installation prévue l’an prochain – Shaw Local

Le conseil du village d’Oswego a approuvé un accord intergouvernemental avec le département des transports de l’Illinois pour l’entretien des feux de circulation qui seront installés l’année prochaine sur Washington Street (route 34) aux intersections des rues Harrison et Main au centre-ville du village.

Le conseil du village a approuvé l’accord lors d’un vote unanime dans le cadre de son programme de consentement lors d’une réunion le mardi soir 6 septembre.

L’accord IDOT stipule que le village paiera 100% des coûts de construction des feux de circulation, du système de préemption des véhicules d’urgence et du système d’interconnexion pour les signaux au passage à niveau sur Washington Street à Adams Street.

Une fois terminé, le village partagera les coûts d’entretien et d’électricité des feux de circulation avec IDOT sur une base 50-50.

La sécurité des piétons le long de Washington Street a été une préoccupation constante des responsables du village depuis le milieu des années 1990 lorsque l’IDOT, qui possède et entretient l’autoroute, l’a élargie de deux à quatre voies pour s’adapter à l’augmentation du volume de trafic.

Au fil des ans, l’autoroute a été le théâtre de fréquents accidents de la circulation, de quasi-accidents et d’un accident mortel impliquant un piéton en 2018. Lors d’une réunion du 15 mai, le conseil a approuvé à l’unanimité des résolutions distinctes pour les services d’ingénierie et la construction des signaux.

Christopher B. Burke Engineering Ltd. de Rosemont a reçu un contrat de 139 835 $ pour les services d’ingénierie de construction, et H & H Electric Company de Franklin Park a reçu un contrat de 1 155 629 $ pour la construction des signaux.

Le contrat stipule que la H & H Electric Company a jusqu’à fin juillet 2023 pour terminer l’installation des signaux, et les responsables du village s’attendent à ce que la construction commence au début de l’année prochaine.

L’installation des signaux comprend la deuxième phase d’un projet de village et d’IDOT visant à améliorer la sécurité des piétons le long de la route 34 à travers le centre-ville du village, qui a débuté en juin 2019.

Le projet comprend également la suppression et le remplacement des rampes de trottoir ADA et la connexion des feux de circulation aux signaux de chemin de fer pour s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour dégager les véhicules des voies ferrées à l’approche des trains et éviter l’accumulation de trafic pendant leur passage.

Les nouveaux signaux seront également les premiers feux de circulation du village gérés par des caméras plutôt que par des capteurs dans la chaussée.