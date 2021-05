Accord de visa pour accélérer le retour des migrants en Inde

L’Inde a accepté de reprendre les migrants illégaux du Royaume-Uni, en échange de plus de visas pour que ses jeunes professionnels puissent travailler en Grande-Bretagne.

L’accord est intervenu alors que Boris Johnson et le premier ministre indien Narendra Modi ont eu des entretiens virtuels sur une «feuille de route 2030» à long terme pour établir des liens entre les pays sur le commerce, la défense, la santé, le changement climatique et la science.

Mais un «partenariat renforcé» sur le commerce et les investissements convenu dans les négociations semble devoir être annulé par les négociations sur un accord de libre-échange à part entière qui doit rouvrir entre l’UE et l’Inde dans quelques jours.

Dans le cadre du partenariat pour la migration et la mobilité signé par le ministre de l’Intérieur Priti Patel et le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, les 18-30 ans pourront demander de nouveaux visas professionnels pour jeunes leur permettant de travailler ou d’étudier dans l’autre pays jusqu’à 24 mois. .

Cette décision vient en réponse aux appels de longue date de New Delhi pour un meilleur accès au travail au Royaume-Uni, et fait partie du passage post-Brexit à un système basé sur des points conçu pour permettre l’entrée à ceux qui ont des compétences recherchées, plutôt que simplement sur la base de la résidence dans l’UE.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que l’accord «améliorera et accélérera également les processus de retour des ressortissants indiens sans droit légal de rester au Royaume-Uni» et assurera une plus grande coopération autour du crime organisé d’immigration.

Le nouveau visa devrait augmenter le nombre d’étudiants venant de l’Inde pour étudier au Royaume-Uni par rapport aux 53 000 de l’année dernière, soit près d’un quart de tous les étudiants internationaux en Grande-Bretagne.

Mme Patel a décrit l’accord comme «une étape importante» dans la réalisation de sa promesse d’attirer les «meilleurs et les plus brillants talents» au Royaume-Uni tout en réprimant ceux qui abusent du système.

«Cet accord historique avec nos proches partenaires du gouvernement indien offrira de nouvelles opportunités à des milliers de jeunes du Royaume-Uni et d’Inde qui cherchent à vivre, travailler et découvrir les cultures de l’autre», a déclaré Mme Patel.

« Cet accord garantira également que le gouvernement britannique pourra expulser plus facilement ceux qui n’ont pas le droit d’être au Royaume-Uni et réprimer ceux qui abusent de notre système. »

Les pourparlers d’aujourd’hui ont remplacé la visite prévue du Premier ministre en Inde, qui a été annulée en raison de l’escalade de la crise Covid dans ce pays d’Asie du Sud, qui a vu le nombre de cas augmenter à plus de 350 000 par jour au cours des dernières semaines.

M. Johnson a déclaré qu’ils réaliseraient un «bond en avant» dans les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, la Grande-Bretagne devenant le premier pays européen à se voir accorder le statut de «partenariat stratégique global» par Delhi.

La feuille de route 2030 élargira le partenariat entre le Royaume-Uni et l’Inde dans le domaine de la santé, notamment en renforçant les chaînes d’approvisionnement internationales pour les médicaments, vaccins et autres produits médicaux essentiels.

Et il envisage une coopération accrue entre les universités britanniques et indiennes dans le domaine de la recherche dans des domaines tels que la santé, les technologies émergentes et la science du climat, ainsi que des travaux communs sur les mesures visant à lutter contre le changement climatique et à préserver la nature.

Le Carrier Strike Group du Royaume-Uni se rendra en Inde plus tard cette année pour entreprendre des exercices d’entraînement conjoints de la marine et de l’armée de l’air.

M. Johnson a déclaré: «Le Royaume-Uni et l’Inde partagent de nombreuses valeurs fondamentales. Le Royaume-Uni est l’une des plus anciennes démocraties et l’Inde est la plus grande du monde. Nous sommes tous deux des membres engagés du Commonwealth. Et il existe un pont vivant qui unit les peuples de nos pays.

«Au cours de la semaine dernière, les Britanniques se sont multipliés par milliers pour soutenir nos amis indiens pendant cette période terrible en démontrant le lien profond entre le Royaume-Uni et l’Inde.

«Cette connexion ne fera que croître au cours de la prochaine décennie à mesure que nous ferons plus ensemble pour nous attaquer aux plus grands problèmes du monde et améliorer la vie de notre peuple. Les accords que nous avons conclus aujourd’hui marquent le début d’une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde. »