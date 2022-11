Accord de prêt de 28 jours pour Erling Haaland de Manchester City

Ashton United, un club de septième rang du football anglais, a fait une offre de prêt étonnamment optimiste pour la superstar de Manchester City, Erling Haaland. Le club de Northern Premier League a proposé un accord de prêt de 28 jours pour la sensation norvégienne qui sera hors de combat pendant les six prochaines semaines car son pays ne participera pas à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Haaland a rejoint Manchester City à l’été 2022 et a été sous une forme scintillante, prenant la Premier League anglaise par la peau, marquant 18 buts en 13 matches de championnat. Cependant, il ne sera pas dans le football pendant une courte pause car les ligues nationales et le football européen seront en pause, en raison de la Coupe du monde au Qatar.

Ashton United a confirmé dans un communiqué officiel qu’ils avaient soumis un accord de prêt de 28 jours pour Erling Haaland et attendaient que Manchester City réponde.

“Les champions actuels de la Premier League n’étant pas en action avant fin décembre en raison de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les Robins ont contacté nos voisins de l’Etihad afin de maintenir la forme physique du match de Haaland, sans qu’il ne soit impliqué au Qatar”, a déclaré Ashton. dans leur déclaration.

Le manager d’Ashton, Michael Clegg, a également reflété l’optimisme de son club et a estimé qu’un déménagement dans le club “avait du sens” pour Haaland car cela lui permettrait de maintenir sa forme physique. Il a ajouté que le talentueux attaquant “s’intégrerait” parfaitement dans l’équipe et aiderait le club pour améliorer sa position dans la ligue.

“Manchester City ne joue pas et nous voulons aider en gardant Erling Haaland en forme. Cette décision a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu’il nous conviendra parfaitement et qu’il s’intégrera très bien à la dynamique de notre équipe », a déclaré Clegg.

Ashton a confirmé qu’ils n’avaient toujours pas reçu de réponse des champions d’Angleterre. Les joueurs de Pep Guardiola qui ne participeront pas à la Coupe du monde participeront à un camp d’entraînement par temps chaud à Abu Dhabi, mais Haaland n’en fera pas partie.

L’attaquant sera en pause pendant les prochaines semaines pour se reposer et ne devrait revenir qu’après la fin de la Coupe du monde. Il semble donc que Haaland ne jouera pas au Hurst Cross Stadium pour Ashton United dans un avenir proche

