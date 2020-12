Trop peu a été fait en Europe au cours des cinq dernières années pour se mettre sur la bonne voie des ambitions de l’Accord de Paris sur le climat, ont averti les chercheurs en environnement – mais ils disent qu’il n’est pas trop tard.

Convenu en 2015, l’accord de Paris sur le climat a été un moment décisif dans la lutte contre le changement climatique d’origine humaine, les signataires s’accordant sur un objectif à long terme de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 ° C au-dessus de celle préindustrielle les niveaux.

Les États membres de l’UE, représentés au Conseil européen, ont convenu vendredi de réduire les émissions d’au moins 55% des niveaux de 1990 d’ici 2030, ce qui, selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, met l’UE «sur une voie claire vers la neutralité climatique en 2050».

Mais dans le but de limiter l’augmentation à 1,5 ° C, ce qui, selon les scientifiques, contribuerait à réduire l’impact négatif du changement climatique, certains militants et scientifiques affirment qu’une réduction de 55% est bien en deçà de ce qui est nécessaire.

« Nous sommes vraiment heureux qu’il y ait un accord et ce fut une négociation très difficile, mais nous voyons toujours qu’il est loin d’être suffisant pour être en ligne avec l’objectif 1,5C de l’accord de Paris », a déclaré Klaus Röhrig, coordinateur de la politique climatique de l’UE pour Climate Action Network Europe.

«Cet objectif de 55% inclut les absorptions des puits de carbone, ce qui affaiblit encore l’ambition».

La science dit que pour honorer les objectifs de l’accord de Paris, l’Europe doit réduire ses émissions de 65% d’ici 2030, et non les 55% qui ont été convenus aujourd’hui, soutient Röhrig.

Est-il trop tard pour se mettre sur la bonne voie?

Röhrig affirme que l’accord du Conseil est une étape importante en soi et agit comme un «feu vert du plus haut niveau politique», ce qui sera important au niveau international avant les pourparlers qui marquent le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris.

Mais l’Europe doit relever ses ambitions, dit-il. «Ce n’est pas assez de ce que la science nous dit qu’il faut faire, mais ce n’est pas une défaite, ce n’est pas la fin de l’histoire, cela tend la main à ce qui (à venir) l’année prochaine.

«Chaque fois que nous perdons, c’est du temps perdu et réduit la probabilité d’atteindre les objectifs de température. Trop peu a été fait au cours des cinq dernières années, c’est vrai », a-t-il déclaré, soulignant que la réduction initiale de 40% prévue par l’UE était« absolument insuffisante ».

«Nous ne pensons pas qu’il soit trop tard. Nous avons assisté à un changement considérable ces dernières années avec des mobilisations de masse, avec une conscience beaucoup plus grande du grand public de l’urgence et des dangers du changement climatique. Il ne nous reste plus qu’à traduire cela dans la volonté politique dont nous avons besoin. »

C’est un sentiment partagé par Lucie Mattera, responsable de la politique européenne à l’E3G, un groupe de réflexion sur le changement climatique.

«Dans la politique de l’UE, le climat est le moteur de l’agenda et, plus important encore, les dirigeants de l’UE s’en tiennent aux ambitions climatiques au milieu d’une pandémie mondiale, dans la pire crise économique que l’Europe a dû affronter en temps de paix», a-t-elle déclaré à Euronews.

«Ce sont donc des signaux très importants indiquant que l’UE est très sérieuse en ce qui concerne l’ambition et l’action pour le climat.»

Et sur l’accord intervenu vendredi par le Conseil européen, elle souligne que le libellé laisse une ouverture pour rendre l’objectif plus ambitieux.

«Le libellé exact est« un objectif d’au moins 55% ». C’est « au moins » votre ouverture pour améliorer l’objectif au cours du processus législatif qui va maintenant avancer entre le Conseil de l’Europe et le Parlement », a-t-elle déclaré.

Selon Röhrig, les pays dépendants du charbon, comme la Pologne, sont suffisamment soutenus pour faire passer leurs économies des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

«Pour y parvenir, nous avons la législation principale qui sera sur la table l’année prochaine.

«En juin, la Commission européenne présentera des propositions de révision de la principale législation climatique de l’UE.»

Ce sera une opportunité clé pour augmenter à nouveau les objectifs de réduction des émissions, a-t-il déclaré.