Accord de l’ONU sur le climat : Calamity cash, mais pas de nouvelles réductions d’émissions

Pour la première fois, les nations du monde ont décidé d’aider à payer les dommages qu’un monde en surchauffe inflige aux pays pauvres, mais ils ont terminé dimanche des discussions marathon sur le climat sans s’attaquer davantage à la cause profonde de ces catastrophes – la combustion des combustibles fossiles.

L’accord, conclu à l’aube dans cette station balnéaire égyptienne de la mer Rouge, a établi un fonds pour ce que les négociateurs appellent les pertes et dommages.

Ce fut une grande victoire pour les pays les plus pauvres qui ont longtemps réclamé de l’argent – ​​parfois considéré comme des réparations – car ils sont souvent victimes d’inondations, de sécheresses, de canicules, de famines et de tempêtes aggravées par le climat, bien qu’ils aient peu contribué à la pollution qui se réchauffe. le globe.

Cela a également longtemps été qualifié de problème d’équité pour les nations touchées par des conditions météorologiques extrêmes et les petits États insulaires confrontés à une menace existentielle de la montée des mers.

“Trois longues décennies et nous avons enfin rendu la justice climatique”, a déclaré Seve Paeniu, ministre des Finances de Tuvalu. “Nous avons enfin répondu à l’appel de centaines de millions de personnes à travers le monde pour les aider à faire face aux pertes et aux dommages.”

La ministre pakistanaise de l’environnement, Sherry Rehman, a déclaré que la création du fonds “ne consiste pas à distribuer des œuvres caritatives”.

“Il s’agit clairement d’un acompte sur l’investissement à plus long terme dans notre avenir commun”, a-t-elle déclaré, au nom d’une coalition des nations les plus pauvres du monde.

Molwyn Joseph d’Antigua-et-Barbuda, qui préside l’organisation des petits États insulaires, a décrit l’accord comme une “victoire pour notre monde entier”.

“Nous avons montré à ceux qui se sont sentis négligés que nous vous entendons, nous vous voyons et nous vous accordons le respect et l’attention que vous méritez”, a-t-il déclaré.

L’accord a suivi un jeu de poulet, les nations qui ont soutenu le fonds signalant également qu’elles se retireraient s’il y avait un recul sur le langage sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tôt dimanche matin, les délégués ont approuvé le fonds de compensation mais n’avaient pas traité les questions litigieuses d’un objectif de température globale, de la réduction des émissions et du désir de cibler tous les combustibles fossiles pour une réduction progressive. Aux petites heures de la nuit, l’Union européenne et d’autres nations ont riposté à ce qu’elles considéraient comme un recul dans l’accord de couverture global de la présidence égyptienne et ont menacé de saborder le reste du processus.

Le paquet a de nouveau été révisé, supprimant la plupart des éléments auxquels les Européens s’étaient opposés, mais n’ajoutant rien de l’ambition accrue qu’ils espéraient.

“Ce que nous avons devant nous n’est pas un pas en avant suffisant pour les personnes et la planète”, a déclaré Frans Timmermans, vice-président exécutif de l’Union européenne, déçu, à ses collègues négociateurs. « Cela n’apporte pas suffisamment d’efforts supplémentaires de la part des grands émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d’émissions.

“Nous avons tous échoué dans les actions pour éviter et minimiser les pertes et les dommages”, a déclaré Timmermans. “Nous aurions dû faire beaucoup plus.”

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également exprimé sa frustration.

“Il est plus que frustrant de voir des étapes en retard sur l’atténuation et l’élimination des énergies fossiles bloquées par un certain nombre de grands émetteurs et producteurs de pétrole”, a-t-elle déclaré.

L’accord comprend une référence voilée aux avantages du gaz naturel en tant qu’énergie à faible émission, malgré le fait que de nombreux pays appellent à une réduction progressive du gaz naturel, qui contribue au changement climatique.

Bien que le nouvel accord ne renforce pas les appels à la réduction des émissions, il conserve le langage pour maintenir en vie l’objectif mondial de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit). La présidence égyptienne a continué à proposer des propositions qui rappelaient la langue de Paris de 2015 qui mentionnait également un objectif plus lâche de 2 degrés. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle.

L’accord final n’a pas non plus élargi l’appel de l’année dernière à réduire progressivement l’utilisation mondiale du «charbon sans relâche», même si l’Inde et d’autres pays ont poussé à inclure le pétrole et le gaz naturel dans le langage de Glasgow. Cela aussi a fait l’objet d’un débat de dernière minute, qui a particulièrement bouleversé les Européens.

Le président des pourparlers sur le climat de l’année dernière a réprimandé les dirigeants du sommet pour avoir renversé ses efforts pour faire plus pour réduire les émissions avec une liste énergique de ce qui n’a pas été fait.

« Nous nous sommes associés à de nombreuses parties pour proposer un certain nombre de mesures qui auraient contribué à ce pic d’émissions avant 2025, comme la science nous le dit est nécessaire. Pas dans ce texte », a déclaré Alok Sharma du Royaume-Uni en insistant sur la dernière partie. “Un suivi clair de la réduction progressive du charbon. Pas dans ce texte. Un engagement clair à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles. Pas dans ce texte. Et le texte énergétique s’est affaibli dans les dernières minutes.

Et dans ses remarques aux négociateurs, le chef de l’ONU pour le climat, Simon Stiell, originaire de Grenade, a appelé le monde “à s’éloigner des combustibles fossiles, y compris le charbon, le pétrole et le gaz”.

Cependant, ce combat a été éclipsé par le fonds d’indemnisation historique.

« Pas mal de points positifs à célébrer au milieu de la morosité et du malheur » de ne pas réduire les émissions assez rapidement pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, a déclaré le climatologue Maarten van Aalst du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui répond aux catastrophes climatiques.

C’est le reflet de ce qui peut être fait lorsque les nations les plus pauvres restent unifiées, a déclaré Alex Scott, expert en diplomatie climatique au groupe de réflexion E3G.

“Je pense que c’est énorme que les gouvernements se réunissent pour travailler au moins sur la première étape de … comment traiter le problème des pertes et dommages”, a déclaré Scott. Mais comme toutes les financières du climat, c’est une chose de créer un fonds, c’en est une autre de faire entrer et sortir de l’argent, a-t-elle déclaré. Le monde développé n’a toujours pas tenu sa promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an dans d’autres aides climatiques – conçues pour aider les pays pauvres à développer l’énergie verte et à s’adapter au réchauffement futur.

Les pourparlers de l’année prochaine verront également de nouvelles négociations pour élaborer les détails du nouveau fonds pour les pertes et dommages, ainsi que pour examiner les efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, qui, selon les scientifiques, sont hors de portée.

Selon l’accord, le fonds tirerait initialement des contributions des pays développés et d’autres sources privées et publiques telles que les institutions financières internationales. Alors que les grandes économies émergentes telles que la Chine n’auraient pas automatiquement à contribuer, cette option reste sur la table. Il s’agit d’une demande clé de l’Union européenne et des États-Unis, qui soutiennent que la Chine et d’autres grands pollueurs actuellement classés comme pays en développement ont le poids financier et la responsabilité de payer leur part.

Le fonds serait largement destiné aux nations les plus vulnérables, bien qu’il y ait de la place pour les pays à revenu intermédiaire qui sont gravement touchés par les catastrophes climatiques pour obtenir de l’aide.

Martin Kaiser, le directeur de Greenpeace Allemagne, a décrit l’accord sur les pertes et dommages comme un “petit pansement sur une énorme plaie béante”.

“C’est un scandale que la présidence égyptienne de la COP ait donné à des États pétroliers comme l’Arabie saoudite un espace pour torpiller une protection climatique efficace”, a-t-il déclaré.

De nombreux militants pour le climat craignent qu’il ne soit encore plus difficile de faire pression pour que des mesures énergiques mettent fin à l’utilisation des combustibles fossiles lors de la réunion de l’année prochaine, qui se tiendra à Dubaï, dans les Émirats arabes unis riches en pétrole.

___

Wanjohi Kabukuru, David Keyton, Theodora Tongas et Kelvin Chan ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Samy Magdy et Frank Jordans, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Changement climatiqueNations Unies