C’est 25 ans après que la plume a été officiellement mise sur papier pour mettre fin à une guerre qui a tué environ 100 000 personnes et a vu le premier génocide de l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le conflit de 1992-95 en Bosnie a vu trois principales factions ethniques se battre pour le contrôle après l’éclatement de la Yougoslavie.

L’accord de paix qui y a mis fin a été paraphé sur une base aérienne américaine près de Dayton, dans l’Ohio, avant d’être signé à Paris le 14 décembre 1995.

L’Accord de Dayton a vu les factions ethniques de Bosnie – les Bosniaques musulmans, les Croates catholiques et les Serbes chrétiens orthodoxes – accepter de diviser le pays.

La Fédération de Bosnie-Herzégovine est devenue le foyer des Bosniaques et des Croates à majorité musulmane. Ensuite, il y a la Republika Srpska, pour la population serbe, qui comprend la partie de la Bosnie qui borde la Serbie.

La guerre a vu environ 100 000 personnes tuées, pour la plupart des Bosniaques, et plus de 2 millions, soit plus de la moitié de la population de Bosnie, ont été chassées de leurs foyers.

Ici, le journaliste serbe Milivoje Pantovic rend compte de la manière dont l’Accord de Dayton était perçu il y a un quart de siècle en Serbie, et comment il est considéré aujourd’hui.

La veille du 21 novembre 1995, j’étais avec ma famille pour célébrer le saint patron de la famille lorsque la paix a été annoncée en Bosnie. La famille et les amis ont applaudi pendant que les cartes des territoires de chaque camp étaient diffusées à la télévision nationale. Tout le monde était satisfait de l’accord. Mais il y avait aussi une dose de scepticisme car ce n’était pas la première tentative de trouver la paix. Le reste du pays ressentait la même chose.

_Des années d’implication de la Serbie dans ce qu’on appellerait aujourd’hui une «guerre par procuration» en Bosnie-Herzégovine ont même poussé certains extrémistes à encourager la paix. _

_Mais peu de temps après les acclamations, vint la réflexion et la reconsidération. Les questions allaient de « les Serbes en ont-ils assez? » à «tout cela en valait-il la peine?». _

Dans la Serbie d’après-guerre, qui ferait face à une autre guerre (avec le Kosovo, après que les séparatistes kosovars se sont rebellés contre le régime serbe, incitant les forces serbes à lancer une répression brutale) quelques années plus tard sur son propre territoire, il était facile de déplacer la question vers la droite. : « Serbes / Serbie pourraient-ils obtenir plus? »

_Des années se sont écoulées avant que les Serbes – mais aussi ceux de la Republika Srpska, une entité plus petite de la Fédération de Bosnie-Herzégovine – aient changé leur position à l’égard de l’Accord de Dayton. Ils sont passés de la critique à devenir ses plus fervents partisans. _

_Même l’actuel président Aleksandar Vucic, qui était un nationaliste d’extrême droite pendant les années 90, a changé d’avis et ne qualifie plus l’accord de trahison.

_La Bosnie-Herzégovine est mûre pour l’inconstance. Le fait qu’il soit composé de trois factions ethniques signifie, tout comme dans le livre de George Orwell 1984, qu’il est possible de créer un nouvel ennemi et de nouvelles alliances presque quotidiennement. L’Accord de Dayton n’est pas différent. _

_Dans le village serbe de Busije, à environ 20 minutes de route de Belgrade, se trouve le plus grand village de réfugiés de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Dans l’un des bars, j’ai trouvé Milan de Bosnie. Ne voulant pas me donner son nom de famille, il a dit qu’il n’aimait pas l’idée relativement nouvelle de Dayton 2 (l’idée de revoir l’accord de paix et de créer une Bosnie plus unifiée) ou les changements imposés par le Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine, en les conséquences de l’accord de paix. _

«Nous avions notre police, ils avaient le leur», m’a-t-il dit. «Nous avions nos ministères, ils avaient le leur. Beaucoup a été pris à la Republika Srpska et remis à la Fédération [of Bosnia and Herzegovina]. Ce n’est pas bon », a-t-il dit.

Milan faisait référence au Conseil de mise en œuvre de la paix, qui, en 1997, a donné plus de pouvoirs au Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine. Certains pensent que cela a dilué les pouvoirs de la Republika Srpska.

Mais Dejan Kozul, correspondant de la télévision fédérale de Sarajevo, en Bosnie, qui vit maintenant à Belgrade, m’a dit que malgré ses défauts, l’Accord de Dayton était et est toujours un cadre pour mettre fin à la guerre.

«Un graffiti à Sarajevo dit:« Tant qu’il n’y a pas de fusillade ». C’est Dayton, qui a arrêté la guerre. Malheureusement, cela n’a pas arrêté l’autre type de conflit. »

Il a déclaré que les crimes de guerre ont cessé à cause de Dayton, mais que l’état d’esprit et les divisions qui ont conduit à la guerre en premier lieu sont toujours présents.

« Le point de vue sur l’accord qui a mis fin à la guerre n’est pas seulement différent en Serbie ou en Croatie mais aussi en Bosnie-Herzégovine », a ajouté Kozul. « Serbes, Croates et Bosniaques, ils voient tous l’accord de Dayton différemment en Bosnie. La partie serbe veut la « ramener » à ses racines, tandis que d’autres pensent qu’elle doit évoluer. «

Kozul a déclaré que 25 ans plus tard, les habitants de Bosnie et des pays voisins «traitent» avec Dayton pour savoir qui a obtenu le plus et comment l’interpréter, au lieu de traiter de vrais problèmes tels que l’environnement, les jeunes qui quittent le pays, le chômage élevé et bientôt.

« Ce mantra nationaliste d’avant la guerre est toujours bien vivant », a-t-il dit. « La corruption dans les trois pays qui ont signé le traité détruit ces pays et il est plus facile de se concentrer sur les divisions ethniques et l’accord lui-même que de résoudre ces problèmes. . »

_Goran Tepsic, professeur assistant à la faculté des sciences politiques de Belgrade, a déclaré à Euronews que le démantèlement de l’accord pourrait entraîner des changements massifs dans la sécurité de la région, a-t-il ajouté. _

« Bien que l’Etat bosniaque ne soit pas pleinement fonctionnel, le démantèlement de l’accord pourrait conduire à une nouvelle désintégration de la Bosnie-Herzégovine », a-t-il déclaré. « Dayton Bosnie » a fait preuve d’une grande résilience et d’une grande capacité à survivre, son avenir ne devrait donc pas être discutable. «