Accord de contrat de grève de Barcelone avec Ousmane Dembele

Une mise à jour majeure sur l’avenir de l’agent libre Ousmane Dembele a été publiée dans les médias samedi soir.

Les spéculations sur l’avenir de l’homme large Dembele sévissent bien sûr depuis un certain temps maintenant.

Cela vient avec le Français, au milieu de ce qui, tout compte fait, s’est avéré un passage franchement décevant au Camp Nou, après avoir vu les termes de son précédent accord officiellement se terminer la semaine dernière.

Au départ, il était considéré comme une fatalité que Dembele, à son tour, continuerait à trouver de nouveaux pâturages, ayant échoué à maintes reprises à prouver sa capacité à rester en forme avec les pouvoirs en place à Barcelone.

Les derniers mois de la saison dernière, cependant, ont vu la situation radicalement changée.

Cela s’est produit alors que le joueur de 25 ans a fourni à tous les Blaugrana un rappel opportun de ses talents créatifs, en route vers un haut vol espagnol menant 13 passes décisives, en seulement 21 apparitions.

Les informations, à leur tour, ont depuis longtemps commencé à se répandre selon lesquelles les Catalans ont changé d’avis en ce qui concerne l’avenir de Dembele, dans l’espoir de lier l’ailier explosif pendant les premières années de sa carrière.

Et maintenant, comme mentionné ci-dessus, un nouvel aperçu tout à fait révélateur de la situation a été fourni.

Selon un nombre croissant de rapports, de Diario Sport et CMR Sportun accord a été conclu aujourd’hui, qui verra Dembele prolonger de manière imminente son séjour au Camp Nou.

L’accord en question verra le Barça lier son ailier énigmatique jusqu’à l’été 2024.

Il reste maintenant à voir si le développement a ou non un effet sur les efforts continus de Joan Laporta et co. pour attirer la star de Leeds United Raphinha en Catalogne.

Résigné! L’ailier français Ousmane Dembele restera au FC Barcelone https://t.co/XY1PNAHyl5 — SPORT anglais (@Sport_EN) 9 juillet 2022

