Accord de cessez-le-feu après le déclenchement de frappes militaires de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh

Les forces séparatistes arméniennes de la région séparatiste du Haut-Karabakh ont convenu d’un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités avec l’Azerbaïdjan.

L’accord de cessez-le-feu, proposé par les soldats de maintien de la paix russes, signifie que les forces séparatistes de la région devront se dissoudre et retirer tous leurs armements lourds.

Cela survient après que l’Azerbaïdjan a exigé la reddition totale des Arméniens de souche dans la région.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré qu’il n’arrêterait pas les bombardements d’artillerie et de drones sur la région jusqu’à ce que les forces armées arméniennes « déposent les armes » et « se rendent », malgré les appels au calme des États-Unis et de la Russie.

Le pays a lancé mardi ce qu’il a appelé son opération « antiterroriste » au Haut-Karabakh après avoir affirmé que quatre de ses soldats et deux civils étaient morts dans l’explosion de mines terrestres dans la région.

Aujourd’hui, des dizaines de morts et plus de 200 blessés ont été signalés après que les responsables arméniens ont déclaré que la capitale de la région, Stepanakert, et d’autres villages avaient été soumis à des « bombardements intenses ».

Mercredi, la Russie et l’Amérique ont condamné « l’effusion de sang » et appelé à la fin « immédiate » des hostilités entre l’Azerbaïdjan et les Arméniens dans la région contestée.

Les séparatistes ethniques arméniens ont exigé l’indépendance de l’Azerbaïdjan, alors que l’Union soviétique était sur le point de s’effondrer en 1988, alors qu’il était connu sous le nom d’oblast autonome du Haut-Karabakh.

Après une guerre séparatiste en 1994, le territoire est resté sous contrôle ethnique arménien. Mais l’Azerbaïdjan a récupéré certaines parties du Haut-Karabakh après un conflit de six semaines en 2020.

Cette guerre s’est terminée par un armistice qui a placé un contingent russe de casques bleus au Haut-Karabakh. Mais l’Azerbaïdjan affirme que l’Arménie a depuis lors introduit clandestinement des armes.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a nié que ses armes ou ses troupes se trouvaient au Haut-Karabakh et a qualifié de « mensonge » les informations sur les sabotages et les mines terrestres dans la région. Le Premier ministre arménien Nikol Pashiyan a affirmé que l’objectif principal de l’Azerbaïdjan était d’entraîner les deux pays dans un conflit.

Quelque 27 personnes, dont deux civils, ont été tuées et plus de 200 autres blessées, selon le médiateur des droits humains du Haut-Karabagh, Geghan Stepanyan.

Capture d’écran tirée d’un document azerbaïdjanais, prétendant être une preuve des forces détruisant les positions arméniennes (Ministère azerbaïdjanais de la Défense/AFP)

Des enfants mangent assis dans un abri pendant les bombardements à Stepanakert, dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh (PA)

Mercredi, Ruben Vardanyan, ancien chef du gouvernement de la région séparatiste, a affirmé que « près de 100 personnes » avaient été tuées et des centaines d’autres blessées. Aucune des deux affirmations n’a été vérifiée.

L’Azerbaïdjan a déclaré qu’il ne visait que des sites militaires, mais des dégâts importants étaient visibles dans les rues de la capitale régionale, Stepanakert, avec des vitrines détruites et des véhicules perforés apparemment par des éclats d’obus.

L’armée de la région a déclaré que l’Azerbaïdjan utilisait des avions, des systèmes d’artillerie et de missiles ainsi que des drones dans les combats. Des photos montraient des habitants de Stepanakert se cachant dans des sous-sols et des abris anti-bombes, alors que les combats coupaient l’électricité.

Selon certaines informations, des pénuries alimentaires ont touché la région, et une aide humanitaire limitée livrée lundi n’a pas été distribuée en raison des bombardements, qui ont repris dans la soirée après une brève interruption dans l’après-midi.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d’Erevan, la capitale de l’Arménie, bloquant les rues et exigeant que les autorités défendent les Arméniens du Haut-Karabakh.