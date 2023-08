Accord de 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision : les droits de diffusion en continu reviennent à Ubisoft dans le cadre d’une offre pour l’approbation du régulateur

Microsoft tente toujours d’obtenir l’approbation de son acquisition de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux Activision Blizzard par les régulateurs britanniques et américains. Pour aider à obtenir le feu vert, le fabricant Xbox a conclu un accord unique avec un autre éditeur de jeux majeur, Ubisoft.

Les droits de streaming cloud pour les jeux Activision Blizzard iront à Ubisoft pour le service d’abonnement de l’éditeur, selon un sortie de Microsoft. Cela signifie que pour les 15 prochaines années, les jeux Activision actuels et nouveaux seront disponibles pour le streaming cloud via les services Ubisoft. Cela inclurait l’éditeur Service Ubisoft Plusqui est disponible sur PC, Xbox, Playstation et Amazon Luna.

Microsoft aura toujours des jeux Activision Blizzard sur son Xbox Cloud Gaming, mais ces titres ne seront plus exclusifs aux plateformes de streaming de l’entreprise.

Microsoft a révélé pour la première fois son intention d’acquérir Activision en janvier 2022. La conclusion de l’accord ferait du fabricant de Xbox Microsoft l’un des trois principaux éditeurs de jeux vidéo, juste derrière son rival Sony. Activision Blizzard est l’un des plus grands éditeurs tiers, avec quelques grandes franchises qui donneraient un coup de pouce bien nécessaire au catalogue de jeux de Microsoft, notamment Call of Duty, Candy Crush et Overwatch.

Le 18 octobre est la date fixée par Microsoft pour finaliser son accord avec Activision. Les deux sociétés ont déplacé la date limite à octobre par rapport à la date initiale du 18 juillet, laissant plus de temps pour obtenir l’approbation des régulateurs. Si l’accord n’est pas conclu, des frais de résiliation ou de « rupture » doivent être payés par Microsoft à Activision. Les frais s’élèvent à 3 milliards de dollars, mais passent à 3,5 milliards de dollars le 29 août, puis à 4,5 milliards de dollars si l’accord n’est pas conclu d’ici le 15 septembre.

Bien que Microsoft ait remporté quelques batailles liées à la fusion, il lui reste encore des obstacles à franchir. Voici ce que vous devez savoir sur l’accord et ce que cela signifie pour les joueurs.

Qui reste-t-il pour approuver l’accord ?

Microsoft doit encore convaincre les régulateurs britanniques d’approuver l’acquisition. En avril, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a bloqué l’accord de 69 milliards de dollars, affirmant qu’il entraînerait des prix plus élevés et moins de choix pour les joueurs.

L’appel de Microsoft à cette décision indique que la CMA « a commis des erreurs fondamentales dans son calcul et son évaluation des données de part de marché pour les services de jeux en nuage en ne tenant pas compte des contraintes du jeu natif (par lequel les joueurs accèdent aux jeux installés sur leurs appareils via un téléchargement numérique ou physique disque). » Ce dernier accord avec Ubisoft est la tentative de Microsoft de répondre aux préoccupations anticoncurrentielles que la CMA pourrait encore avoir.

Aux États-Unis, la FTC s’est opposée à l’accord, affirmant que l’acquisition nuirait à la concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Mais jusqu’à présent, ses défis n’ont pas été couronnés de succès.

Début juillet, un juge fédéral a refusé de délivrer une injonction préliminaire qui aurait suspendu l’accord. La FTC tentait d’arrêter temporairement la fusion jusqu’à ce qu’une procédure de droit administratif interne distincte se déroule. Maintenant, la FTC aurait l’intention de suspendre cette affaire interne. Dans le passé, la FTC a abandonné l’opposition aux accords si un juge fédéral a refusé d’accorder une injonction.

Microsoft a continué de nier que l’accord entraverait la concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Il a déjà reçu l’approbation de l’UE, de la Chine, du Japon et d’autres grands pays.

Que signifie cet accord pour les joueurs ?

Pour les abonnés Xbox Game Pass, une fusion signifierait que le catalogue de jeux d’Activision Blizzard serait intégré au service, probablement similaire à la façon dont les jeux Bethesda étaient quand Microsoft a acquis cette société en 2020.

La façon dont les joueurs qui n’ont pas de Xbox et qui utilisent à la place une console Sony PlayStation ou Nintendo Switch seraient affectés est moins claire.

Les détracteurs de l’accord craignent que Microsoft ne rende les futurs jeux développés par Activision indisponibles sur les consoles rivales, bien que l’accord Ubisoft offre un moyen d’apporter les jeux Activision sur la plate-forme PlayStation via Ubisoft Plus.

Une grande partie de l’inquiétude entoure Call of Duty d’Activision, qui est l’un des jeux les plus vendus chaque année. Microsoft a déjà accepté un accord de 10 ans avec Nintendo pour apporter les jeux Call of Duty sur ses consoles, mais Sony aurait rejeté un accord similaire lorsqu’il lui a été présenté l’année dernière. Cependant, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré le 16 juillet que Microsoft et Sony avaient convenu d’un « Accord contraignant » de 10 ans pour garder Call of Duty sur la plateforme PlayStation. On ne sait pas si le nouvel arrangement était différent de ce que Microsoft a proposé à Sony l’année dernière.

Plus tôt cette année, Microsoft a conclu un accord de 10 ans avec Nvidia qui garantit que la plate-forme de jeu en nuage GeForce Now de Nvidia continue d’avoir accès aux jeux de Microsoft et d’Activision.

Microsoft utilise ces accords avec ses concurrents pour montrer aux régulateurs qu’il n’y aura pas de manque de concurrence dans l’industrie du jeu vidéo.