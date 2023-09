Accord de 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision : le régulateur britannique montre un signe d’approbation à venir

Microsoft semble être sur le point de finaliser son acquisition de 69 milliards de dollars de l’éditeur de jeux Activision Blizzard.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) affirme que Microsoft a résolu les problèmes réglementaires signalés plus tôt dans l’année, selon un rapport. communiqué de presse Vendredi. Le régulateur a déclaré que la décision du fabricant de Xbox le mois dernier de vendre les droits de streaming cloud pour les jeux Activision Blizzard à Ubisoft avait répondu aux préoccupations selon lesquelles l’acquisition créerait un marché du jeu vidéo anticoncurrentiel.

Même si la nouvelle de vendredi ne constitue pas une approbation de l’accord, la CMA affirme qu’elle « consulte sur les solutions avant de prendre une décision finale ».

Microsoft a révélé pour la première fois son intention d’acquérir Activision en janvier 2022. La conclusion de l’accord ferait de Microsoft l’un des trois principaux éditeurs de jeux vidéo, juste derrière son rival Sony. Activision Blizzard est l’un des plus grands éditeurs tiers, avec quelques franchises majeures qui donneraient un coup de pouce indispensable au catalogue de jeux de Microsoft, notamment Call of Duty, Candy Crush et Overwatch.

Le 18 octobre est la date fixée par Microsoft pour finaliser son accord avec Activision. Les deux sociétés ont repoussé la date limite au mois d’octobre, au lieu de la date initiale du 18 juillet, ce qui leur laisse plus de temps pour obtenir l’approbation des régulateurs. Si l’accord n’est pas conclu, des frais de résiliation ou de « rupture » doivent être payés par Microsoft à Activision. Les frais étaient initialement fixés à 3 milliards de dollars, mais sont passés à 3,5 milliards de dollars le 29 août, puis à 4,5 milliards de dollars le 15 septembre.

Bien que Microsoft ait remporté quelques batailles liées aux fusions, il lui reste encore des obstacles à surmonter. Voici ce que vous devez savoir sur l’accord et ce qu’il signifie pour les joueurs.

Qui reste-t-il pour approuver l’accord ?

La CMA n’a pas encore approuvé le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, mais la déclaration de vendredi donne l’impression que cela se produira bientôt. En avril dernier, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés avait bloqué l’accord de 69 milliards de dollars, affirmant qu’il entraînerait une hausse des prix et une réduction des choix pour les joueurs.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission s’est opposée à l’accord, affirmant que l’acquisition nuirait à la concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Mais jusqu’à présent, ses efforts n’ont pas abouti.

Début juillet, un juge fédéral a refusé d’émettre une injonction préliminaire qui aurait suspendu l’accord. La FTC tentait d’interrompre temporairement la fusion jusqu’à ce qu’une procédure de droit administratif interne distincte se déroule. La bataille judiciaire de Microsoft avec la FTC se poursuit, comme en témoigne une fuite de documents de l’entreprise plus tôt le 19 septembre montrant des plans pour une Xbox Series X sans divulgation, une nouvelle console Xbox en 2028 et une note du patron de Xbox, Phil Spencer, détaillant le soutien du conseil d’administration de la société pour le achat de Nintendo.

Microsoft a continué de nier que l’accord entraverait la concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Il a déjà reçu l’approbation de l’UE, de la Chine, du Japon et d’autres grands pays.

Que signifie cet accord pour les joueurs ?

Pour les abonnés Xbox Game Pass, une fusion signifierait que le catalogue de jeux d’Activision Blizzard serait intégré au service, probablement de la même manière que les jeux Bethesda à l’époque. Microsoft a acquis cette société en 2020.

La manière dont les joueurs qui n’ont pas de Xbox et qui utilisent plutôt une console Sony PlayStation ou Nintendo Switch seraient affectés est moins claire.

Les critiques de l’accord craignent que Microsoft ne rende les futurs jeux développés par Activision indisponibles sur les consoles concurrentes, bien que l’accord Ubisoft offre un moyen d’amener les jeux Activision sur la plate-forme PlayStation via Ubisoft Plus.

Une grande partie des inquiétudes concerne la série Call of Duty d’Activision, qui est l’un des jeux les plus vendus chaque année. Microsoft a déjà conclu un accord de 10 ans avec Nintendo pour intégrer les jeux Call of Duty sur ses consoles, mais Sony aurait rejeté un accord similaire lorsqu’il lui a été présenté l’année dernière. Cependant, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré le 16 juillet que Microsoft et Sony avaient convenu d’un accord. Un « accord contraignant » de 10 ans pour garder Call of Duty sur la plateforme PlayStation. On ne sait pas si le nouvel arrangement était différent de ce que Microsoft avait proposé à Sony l’année dernière.

Plus tôt cette année, Microsoft a conclu un accord de 10 ans avec Nvidia qui garantit que la plate-forme de jeux en nuage de Nvidia, GeForce Now, continue d’avoir accès aux jeux de Microsoft et d’Activision.

Microsoft utilise ces accords avec ses concurrents pour montrer aux régulateurs que la concurrence ne manquera pas dans l’industrie du jeu vidéo.