Accord d’aide à Gaza ; prévenir le vol du pot catalytique : NPR

Les meilleures histoires du jour

Après des heures de discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre, le président Biden, ont annoncé un accord autorisant l’aide humanitaire de l’Égypte à Gaza. Au maximum 20 camions entreront à Gaza dans les prochains jours, et l’ONU distribuera l’aide. Biden a averti que l’aide cesserait si une partie de l’aide allait au Hamas.

Mohammed Abed/AFP via Getty Images

Le plus grand hôpital de Gaza et les habitants du nord ne recevront pas d’aide rapporte Aya Batrawy de NPR En premier. Elle parle à Tasneem Ahl dans la ville de Gaza, qui dit que le sud n’est pas non plus sûr et qu’il n’y a nulle part où aller. «Chaque jour est plus dur que le précédent, » elle dit.

Le voyage de Biden en Israël a eu lieu dans la foulée d'une explosion meurtrière dans un hôpital qui a tué des centaines de personnes. Désinformation sur les réseaux sociaux répandre le chaos après l'explosion. Les responsables israéliens et palestiniens se sont mutuellement blâmés pour l'explosion. Greg Myre de NPR dit que c'est toujours pas tout à fait clair ce qui s'est passé. Voici ce que nous savons jusqu'à présent.

Le président est attendu pour prononcer un discours aux heures de grande écoute dans le bureau ovale ce soir. Dans son discours, il plaidera en faveur d'une augmentation des dépenses d'aide à Israël et à l'Ukraine.

Au milieu de l'engagement continu de l'administration Biden à fournir une aide militaire En Israël, Josh Paul, un vétéran du Département d'État, a annoncé sa démission. Il explique sa décision et l'opposition à l'assistance militaire sur Édition du matin.

Lors d’un deuxième vote, les Républicains de la Chambre a de nouveau rejeté le représentant Jim Jordan, R-Ohio, comme nouveau président. L’opposition à sa nomination est passée de 20 défections du GOP à 22.

Deirdre Walsh de NPR dit que certains font pression à donner au conférencier pro tempore Patrick McHenry, RN.C, plus d’autorité présenter des projets de loi pour éviter une fermeture du gouvernement et approuver l’aide à Israël.

La valeur nette d’une famille américaine moyenne a bondi de 37 % entre 2019 et 2022, selon une nouvelle enquête de la Réserve fédérale. Il s’agit de la plus forte hausse que l’agence ait connue depuis le début des enquêtes. L’écart de richesse entre riches et pauvres s’est également légèrement réduit. Les gains pourraient être liés aux mesures temporaires d’allègement du gouvernement liées au COVID.

La famille de Natalee Holloway sait enfin ce qui s’est passé à elle 18 ans après la disparition de l’adolescente américaine lors d’un voyage de fin d’études secondaires à Aruba. Joran van der Sloot a plaidé coupable de sa mort. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, il a accepté de dire à la mère de Holloway, Beth, comment sa fille est morte et où son corps a été caché.

Conseils de vie

Justin Sullivan/Getty Images

Le vol de pots catalytiques a augmenté de 1 215 % depuis 2019, selon le National Insurance Crime Bureau. Ils sont situés sous les voitures et les aident à nettoyer les gaz d’échappement. Les voleurs les ciblent parce qu’ils sont constitués de métaux précieux coûteux. Cela peut coûter des milliers de dollars pour en remplacer un. Voici comment protéger votre voiture :

Gardez votre voiture éloignée de l’accès public. Si vous n’avez pas de garage, garez-vous dans un endroit bien éclairé et installez des caméras de sécurité.

Si vous n’avez pas de garage, garez-vous dans un endroit bien éclairé et installez des caméras de sécurité. Peignez votre pot catalytique de couleurs vives ou gravez-y les numéros d’identification de votre véhicule.

ou gravez-y les numéros d’identification de votre véhicule. Demandez à votre mécanicien d’y fixer un système d’alarme ou un antivol.

je suis vraiment dans

Archives de photos CBS/Getty Images

Scientifique de NPR en résidence Regina G. Barber a utilisé la télévision comme une échappatoire lorsqu’elle vivait dans une ville rurale lorsqu’elle était adolescente. Star Trek : La prochaine génération était l’une de ses émissions préférées. Son père, également Trekkie, a souligné la morale dans chaque épisode et lui a appris à valoriser la diversité. Barber écrit comment cela a contribué à jeter les bases de son sens de la justice sociale en tant qu’astrophysicienne de la couleur.

3 choses à savoir avant de partir

Dan Steinberg/Dan Steinberg/Invision/AP

Vous ne pouvez pas mettre la main dessus Le nouveau livre de Britney Spears, La femme en moi, jusqu’à la semaine prochaine. Mais des extraits révélateurs en ont déjà fait un best-seller. A seulement 24 ans, le pianiste Jahari Stampley a remporté la première place au concours international de jazz de l’Institut Herbie Hancock, l’un des plus grands prix du jazz. Leonard Allen Cure a passé 16 ans dans une prison de Floride suite à une condamnation injustifiée avant d’être libéré il y a trois ans. Cette semaine, il a été tué par un shérif de Géorgie lors d’un contrôle routier.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi.