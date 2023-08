Accord conclu pour acheminer des chars Leopard vers l’Ukraine auprès d’un courtier privé belge

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES – Des dizaines de chars Leopard 1 ont pu être révisés et envoyés en Ukraine après qu’un acheteur non identifié a acheté les véhicules de combat de fabrication allemande à un revendeur privé belge. « Je suis heureux qu’ils rejoignent enfin le combat pour la liberté », a écrit le concessionnaire, Freddy Versluys, qui est le directeur général de la société de défense OIP Land Systems. Poste LinkedIn avec une photo montrant des rangées de réservoirs dans un cintre avec une bouteille de vodka de marque « Ukrainian Freedom ».

Versluys a acheté les chars il y a des années lorsque l’armée belge les a vendus dans le cadre de mesures de réduction des coûts. Plus tôt cette année, alors que les alliés débattaient de l’opportunité et de la manière d’acheminer des chars vers l’Ukraine, la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a déclaré que son pays cherchait à racheter les Léopards, mais qu’on lui avait proposé un « prix déraisonnable ».

Versluys n’a pas révélé le prix payé pour les réservoirs ou d’autres détails de l’accord, mais il a contesté les comptes selon lesquels il avait exigé 500 000 euros par véhicule après les avoir achetés pour 15 000 euros chacun. « Le fait qu’ils quittent notre entreprise prouve que nous avons demandé un prix de marché équitable et que quelqu’un était plus qu’heureux de les prendre », a-t-il écrit sur LinkedIn.

L’accord semble mettre fin à une situation délicate qui a embarrassé la Belgique et a soulevé des questions sur la façon dont tant de chars de combat se sont retrouvés entre les mains d’un revendeur privé belge et pourquoi les alliés de l’OTAN n’ont pas pu les amener à Kiev plus rapidement.

Il n’était pas clair quand les chars, qui ont besoin d’une rénovation majeure, arriveront en Ukraine, ni même combien s’avéreront utilisables.

Le groupe d’armement allemand Rheinmetall a déclaré mercredi qu’il fournissait à l’Ukraine une trentaine de chars Leopard 1 achetés à une société belge. Handelsblatt , un journal allemand, a rapporté que de nombreux léopards étaient en si mauvais état qu’ils ne pouvaient être utilisés que pour des pièces. Le gouvernement allemand a peu parlé de l’accord jusqu’à présent.

Versluys, homme d’affaires belge d’une soixantaine d’années, fait la une des journaux plus tôt cette année, lorsqu’il a posé pour la presse avec des dizaines de chars d’occasion à vendre, tout comme les alliés occidentaux luttaient pour trouver des armes pour soutenir la défense de l’Ukraine contre les envahisseurs russes occupant une large bande du sud-est du pays.

Dans un entretien avec le Gardien, dit Versluys il disposait « probablement du plus vaste arsenal privé de chars d’Europe », dont 50 Leopard 1, 38 chars Gepard allemands, 112 chars légers autrichiens SK-105 et 100 VCC2 italiens et 70 porte-blindages M113.

Versluys dirige OIP Land Systems, une entreprise spécialisée dans l’achat et la remise à neuf d’anciens équipements militaires, y compris les véhicules militaires à roues et à chenilles, pour la revente ou les pièces détachées.

La Russie et l’Ukraine se sont empressées d’obtenir plus d’armes, de munitions et de véhicules de combat alors que la guerre se prolonge dans ses 18 mois sans aucun signe de percée majeure imminente sur le champ de bataille de part et d’autre.

Mercredi, une explosion suspecte dans une usine de la région de Moscou a fait au moins un mort et plus de 50 blessés, selon les médias russes. D’autres ont été portés disparus alors que les secouristes fouillaient les décombres.

Des responsables ont déclaré que l’explosion s’était produite sur le site de l’usine optique et mécanique de Zagorsk, qui est une filiale de Shvabe, une société holding détenue par Rostec, un fabricant industriel et entrepreneur de défense contrôlé par l’État. Certains responsables locaux ont déclaré aux médias russes que l’explosion s’était produite dans un entrepôt du site de l’usine qui avait été loué par Pyro-Ross, une entreprise pyrotechnique. Le journal russe Kommersant a rapporté que Pyro-Ross avait fait faillite en avril.

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré lundi au Kremlin le directeur général de Rostec, Sergei Chemezov.

Mercredi également, les autorités russes ont déclaré avoir abattu deux drones de combat dans la région de Moscou au cours de la nuit précédente et accusé l’Ukraine d’avoir organisé l’attaque.

Brady a rapporté de Berlin. Natalia Abbakumova de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.