Accord conclu entre la Russie et l’Ukraine pour reprendre les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire, selon le chef de l’ONU | Nouvelles du monde

Un accord a été conclu entre la Russie et l’Ukraine pour reprendre les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire, a déclaré le secrétaire général de l’ONU.

Antonio Guterres a appelé la Russie et l’Ukraine à mettre pleinement en œuvre l’accord qui ouvre la voie à “des volumes importants d’exportations alimentaires commerciales” à partir de trois ports ukrainiens clés – Odessa, Chornomorsk et Yuzhne.

Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que l’accord profitera aux pays en développement “au bord de la faillite et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine”.

L’accord historique a été signé aujourd’hui par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies dans la ville turque d’Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l’accord réduirait l’inflation alimentaire mondiale car la guerre a affecté “l’ensemble de l’humanité”.

Il a ajouté que la mise en œuvre de l’accord sera gérée par un centre de coordination conjoint à Istanbul.

Le blocus imposé par la flotte russe de la mer Noire depuis qu’elle a envahi son voisin a coupé l’approvisionnement des marchés du monde entier et fait grimper les prix des céréales.

De nombreuses personnes dans les régions les plus pauvres du monde dépendent des expéditions de la mer Noire pour se nourrir et on craint que la spirale des coûts n’alimente une crise de la faim.

Moscou a nié toute responsabilité aggravation de la crise alimentaireaccusant plutôt les sanctions occidentales de ralentir ses propres exportations de nourriture et d’engrais et l’Ukraine d’exploiter ses ports de la mer Noire.

Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que la Grande-Bretagne avait “travaillé en étroite collaboration avec l’ONU, la Turquie, l’Ukraine et nos partenaires du G7 et du G20 pour débloquer le grain que Poutine a délibérément utilisé pour militariser la nourriture”.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington DC se concentrerait sur la responsabilisation de Moscou pour l’exécution de l’accord.