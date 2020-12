La Grande-Bretagne a finalement approuvé un accord commercial sur le Brexit avec l’UE, remplaçant son appartenance au marché unique et à l’union douanière.

Theresa May, qui a remplacé David Cameron au poste de Premier ministre, déclare que le Royaume-Uni quittera le marché unique une fois qu’il aura quitté l’UE – ouvrant la voie à un Brexit dur

Le Premier ministre déclenche l’article 50, tire le coup d’envoi des négociations et fixe le compte à rebours du départ de la Grande-Bretagne le 29 mars 2019

Theresa May dit pour la première fois que la Grande-Bretagne aura une « période de transition » une fois qu’elle quittera l’UE. Cette période sera utilisée pour négocier la future relation une fois que le Royaume-Uni sera parti

Sous la pression des députés conservateurs, May confirme que la Grande-Bretagne quittera également l’union douanière et négociera un simple accord de libre-échange avec l’UE

Alors que les négociations de retrait se poursuivent, le cabinet de Theresa May approuve l’accord dit «Checkers» pour une future relation avec le Brexit, en vertu duquel la Grande-Bretagne bénéficierait des avantages du marché unique sans les obligations.

Theresa May est humiliée lors d’un sommet à Salzbourg, où les États membres affirment que son plan ne fonctionnera pas et la renvoient. Le futur problème du commerce des relations est parqué, pour l’instant, et les deux parties se concentrent sur l’accord de retrait.