Certaines des affirmations de Boris Johnson sur le Brexit dans le passé sont devenues notoires pour ne pas être exactement véridiques.

Au cours de la campagne référendaire de 2016, il a déclaré (et faussement) que le Royaume-Uni avait versé 350 millions de livres sterling (390 millions d’euros) par semaine à l’UE – une réclamation plaquée sur un bus de campagne.

En devenant Premier ministre, il a promis que le Royaume-Uni quitterait l’UE fin octobre 2019, « pas de si ni de mais ». Il a été contraint de demander un report de la sortie du Royaume-Uni, ce qui s’est finalement produit en janvier 2020.

Lors de la campagne électorale de 2019, il a déclaré qu’il avait un accord commercial avec l’UE « prêt à partir ». La lutte acharnée dans les négociations tout au long de 2020 a montré que l’accord durement gagné était tout sauf – bien que ses partisans insistent sur le fait que ses références à un accord « prêt au four » se référaient à l’accord de divorce précédent.

Plus récemment, Johnson et ses ministres ont continué à faire des affirmations discutables sur le Brexit, en particulier en ce qui concerne l’accord sur le commerce UE-Royaume-Uni et les relations futures conclu la veille de Noël.

Ici, Euronews en présente une sélection jusqu’à la lumière.

1. Obstacles commerciaux non tarifaires

« Il n’y aura pas de barrières non tarifaires au commerce » – Boris Johnson.

Cette affirmation, déjà largement rapportée et appelée pour être tout à fait erronée, est intervenue lors de la conférence de presse du Premier ministre le 24 décembre, jour de l’annonce de l’accord commercial post-Brexit avec l’UE.

le texte de sa déclaration est sur le site Web de 10 Downing Street. Le Premier ministre a également affirmé que l’accord « permettra en tout cas à nos entreprises et à nos exportateurs de faire encore plus d’affaires avec nos amis européens ».

Demandé plus tard pour expliquer cette affirmation, Johnson a cité la plus grande autonomie du Royaume-Uni pour aider ses propres entreprises, « sans avoir de barrières au commerce avec l’UE ».

La vérité est que la sortie volontaire du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’UE entraîne une pléthore de barrières non tarifaires au commerce entre la Grande-Bretagne et le continent. le Site Web du gouvernement britannique détaille les nombreux changements pour les exportateurs et les importateurs.

Aux frontières GB-UE, il y a des déclarations en douane à remplir, des contrôles des règles d’origine à subir, des contrôles réglementaires, des contrôles de santé et plus encore.

Une semaine après l’affirmation erronée de Johnson, le gouvernement a mis à jour son conseils sur les exigences commerciales de l’UE. Il compte 159 pages doubles.

Il existe d’autres obstacles au commerce du Royaume-Uni avec l’UE: les ressortissants britanniques ont besoin d’un permis pour travailler dans les pays de l’UE, alors que leurs qualifications professionnelles peuvent ne pas être automatiquement reconnues au-delà des frontières.

2. Frontière d’Irlande du Nord

«Il n’y a pas de« frontière maritime irlandaise »» – Brandon Lewis, secrétaire d’État britannique pour l’Irlande du Nord.

Le ministre pro-Brexit et ancien président du Parti conservateur a fait cette affirmation sur Twitter le jour du Nouvel An, le jour où de nouvelles opérations frontalières commerciales ont commencé à fonctionner entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Cela implique de nouveaux contrôles, contrôles et formalités administratives. La plupart des marchandises entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne nécessitent une déclaration en douane. De nouveaux postes de contrôle aux frontières ont été créés.

Ces nouvelles dispositions sont le résultat de l’accord de divorce de l’UE. Afin de maintenir une frontière ouverte entre l’Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni – et la République d’Irlande, membre de l’UE – le protocole d’Irlande du Nord maintient le Nord aligné sur les règles du marché unique de l’UE et l’oblige à suivre le code des douanes de l’UE.

L’effet qui en résulte sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord – la question de la « mer d’Irlande » – est tout aussi politiquement sensible.

À l’automne 2019, Boris Johnson a affirmé à tort qu’il n’y aurait pas de contrôles douaniers ou réglementaires entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne dans les deux sens, contrairement aux termes de l’accord de divorce qu’il venait de conclure avec l’UE.

Le gouvernement britannique a accepté en mai 2020 qu’il y aurait des déclarations en douane et des contrôles réglementaires sur les marchandises transitant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

3. Programme Erasmus + de l’UE

« Il n’y a aucune menace pour le programme Erasmus, nous continuerons à participer » – Boris Johnson.

Le Premier ministre a fait cette affirmation catégorique à la Chambre des communes en janvier 2020, accusant un député qui suggérait le contraire de « parler par la nuque ».

« Les étudiants britanniques continueront de pouvoir profiter des avantages des échanges avec nos amis et partenaires européens, tout comme ils pourront continuer à venir dans ce pays », a déclaré Johnson.

L’accord post-Brexit ayant été conclu la veille de Noël, il a été confirmé que le Royaume-Uni quittait le programme d’échange d’étudiants Erasmus + de l’UE.

Le gouvernement britannique a qualifié le coût de « trop ​​élevé » et prévoit de mettre en place un nouveau programme d’échange avec des universités du monde entier, pas seulement en Europe. Son programme de remplacement de Turing – nommé d’après le briseur de code de la Seconde Guerre mondiale Alan Turing – devrait être lancé en septembre 2021.

4. Droits de pêche

«Dans cinq ans et demi, après quoi il n’y aura pas de limite théorique au-delà de celles placées par la science ou la conservation sur la quantité de nos propres poissons que nous pouvons pêcher dans nos eaux» – Boris Johnson.

Le commentaire du Premier ministre est intervenu lors de sa conférence de presse du 24 décembre marquant l’accord commercial post-Brexit. « Grâce à cet accord, nous pourrons attraper et manger des quantités assez prodigieuses de poisson supplémentaire », a-t-il ajouté.

Sa référence temporelle fait référence à la période de transition convenue pour la pêche, au cours de laquelle l’accès de l’UE aux eaux britanniques sera réduit d’un quart et les quotas britanniques seront augmentés.

Des négociations annuelles auront alors lieu. Le Royaume-Uni peut prétendre avoir le contrôle de ses eaux, mais l’affirmation de Johnson peut sembler vide. Aux termes de l’accord, l’UE peut prendre des mesures de rétorsion si l’accès est encore réduit. Et le Royaume-Uni, qui vend la plupart de ses poissons dans l’UE, continuera probablement d’avoir besoin du marché européen.

5. Services financiers

« Par-dessus tout, cela signifie une certitude pour les entreprises, des services financiers aux … (autres industries) » – Boris Johnson.

Le Premier ministre a ajouté à ces commentaires sur le nouvel accord commercial le 24 décembre raconter la conférence de presse après sa déclaration préparée selon laquelle « il existe un bon langage sur l’équivalence des services financiers ».

Les services financiers n’ont jamais été prévus pour être couverts par l’accord et doivent plutôt être traités par un processus distinct. Il est difficile de voir en quoi cela équivaut à une «certitude».

Les entreprises de services financiers britanniques perdent leurs «droits de passeport» qui leur permettaient de vendre dans l’UE depuis le Royaume-Uni sans avoir besoin d’une autorisation supplémentaire.

Au lieu de cela, ils devront se conformer aux exigences des États individuels, ou espérer des décisions «d’équivalence» par lesquelles l’UE accordera unilatéralement l’approbation au Royaume-Uni et à ses sociétés de services financiers.

« L’accord ne comprend aucun élément relatif aux cadres d’équivalence pour les services financiers, » dit l’évaluation de la Commission européenne. Il ajoute que l’UE demandera des éclaircissements sur les projets du Royaume-Uni, en particulier sur les divergences, et « envisagera l’équivalence (décisions) lorsqu’elles sont dans l’intérêt de l’UE ».

Les discussions devraient débuter au début de 2021, ce qui est d’une importance vitale pour le Royaume-Uni étant donné que près de la moitié des exportations du secteur sont destinées à l’UE.

Le prédécesseur de Johnson, Theresa May, a exprimé sa déception face à l’incapacité de conclure un accord sur les services financiers.

« Malheureusement, cela n’a pas été réalisé. Nous avons un accord commercial qui profite à l’UE, mais pas un accord sur les services qui aurait bénéficié au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.

6. Coopération en matière de sécurité

« En ce qui concerne la sécurité et la coopération policière, je suis absolument convaincu que c’est un accord qui protège … notre capacité à attraper des criminels et à partager des renseignements à travers le continent européen comme nous le faisons depuis de nombreuses années » – Boris Johnson.

« Cela signifie que les deux parties disposent d’outils efficaces pour lutter contre la criminalité grave et le terrorisme, protéger le public et traduire les criminels en justice. Mais nous saisirons également cette occasion historique pour rendre le Royaume-Uni plus sûr et plus sûr grâce à des contrôles aux frontières plus fermes et plus justes » – Priti Patel , Ministre de l’intérieur du Royaume-Uni (ministre de l’Intérieur).

L’accord sur les relations futures, qui comprend également des questions telles que la sécurité et la coopération policière ainsi que le commerce, ne permet pas au Royaume-Uni de continuer à partager des renseignements de la même manière qu’il l’a fait lors de l’adhésion à l’UE.

Le Royaume-Uni restera dans certains programmes d’échange de sécurité de l’UE, mais ne fera plus partie du mandat d’arrêt européen ou d’Europol.

Les deux parties ont convenu d’établir un nouveau cadre de sécurité qui, selon la Commission européenne, envisage « une coopération étroite entre les autorités policières et judiciaires nationales, y compris des accords d’extradition ambitieux et l’échange rapide de données vitales ».

Concernant les données ADN et les empreintes digitales, il y aura des échanges d’informations, mais l’UE affirme que le Royaume-Uni n’aura « pas d’accès direct en temps réel ». Elle perdra également l’accès au système d’information Schengen (SIS), que l’UE décrit comme « le système de partage d’informations le plus largement utilisé et le plus important pour la sécurité et la gestion des frontières en Europe ».

7. Conclusion de nouveaux accords commerciaux

« Nous allons ouvrir … un nouveau chapitre de notre histoire nationale, en concluant des accords de libre-échange dans le monde entier, en ajoutant aux accords avec 63 pays que nous avons déjà conclus » – Boris Johnson.

« Nous avons maintenant conclu des accords commerciaux couvrant 62 pays plus l’UE » – Liz Truss, secrétaire britannique au commerce.

Ces allégations sont également intervenues à la suite de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE. Au cours de la période de transition post-Brexit, le Royaume-Uni a été libre de négocier de nouveaux accords commerciaux, qu’il peut mettre en œuvre maintenant qu’il est hors de l’union douanière de l’UE.

Les 60 accords commerciaux et plus auxquels le gouvernement fait référence ne sont pas de nouveaux accords avec des pays avec lesquels il n’y avait pas d’accord auparavant.

Les ministres parlent d’accords commerciaux de l’UE avec ces pays, qui auraient cessé de s’appliquer au Royaume-Uni après la fin de la période de transition post-Brexit.

Cependant, le Royaume-Uni a réussi à reconduire ces accords, pour continuer à commercer avec les pays aux mêmes conditions.

En octobre, le Royaume-Uni a conclu un nouvel accord commercial avec le Japon, qui diffère du précédent accord UE-Japon qui ne s’applique plus au Royaume-Uni.

Emily Thornberry, porte-parole du parti travailliste de l’opposition sur le commerce, a défié Liz Truss à la Chambre des communes, affirmant que les propres chiffres du gouvernement montraient que le Royaume-Uni bénéficierait moins de son nouvel accord avec le Japon qu’il ne l’aurait fait en reconduisant l’accord de l’UE.

« Cela ne suggère pas de grandes ambitions pour le Royaume-Uni en matière de politique commerciale », a déclaré à l’époque à Euronews David Henig, directeur du UK Trade Policy Project. « Il n’y a pas eu de vision énorme de la manière dont nous ferons les choses différemment de l’UE. »

8. Avocats

« Il y a de bonnes choses sur les avocats, les solicitors, les avocats qui peuvent exercer dans l’Union européenne » – Boris Johnson.

Les commentaires du Premier ministre à la veille de Noël ont été repris par le résumé du gouvernement sur l’accord commercial, qui a salué « des dispositions révolutionnaires sur les services juridiques qui vont au-delà de ce que l’UE a inclus dans tout autre ALE (accord de libre-échange) à ce jour ».

Mais selon le cabinet juridique international Stephenson Harwood, ce n’est pas tout à fait une vue d’ensemble.

« La position de base est que l’accord autorise uniquement les avocats qualifiés au Royaume-Uni, sur le territoire de l’UE, à donner des conseils sur leur » droit de la juridiction nationale et le droit international public, à l’exclusion du droit de l’Union européenne « , » il dit dans un blog.

9. S’éloigner des négociations commerciales

« Il doit y avoir un accord avec nos amis européens d’ici le Conseil européen du 15 octobre … Si nous ne pouvons pas nous entendre d’ici là, je ne vois pas qu’il y aura un accord de libre-échange entre nous, et nous devrions à la fois accepter cela et passer à autre chose »- Boris Johnson.

Les commentaires du Premier ministre du 7 septembre ont indiqué que le gouvernement britannique abandonnerait les négociations commerciales à moins que « l’UE ne soit prête à repenser ses positions actuelles ».

« De notre point de vue, les négociations commerciales sont terminées », a déclaré Downing Street après que le sommet d’octobre s’est en effet avéré infructueux. « L’UE y a mis fin de facto et cela ne vaudra la peine de se parler que s’il y a un changement fondamental dans la position de l’UE. »

Moins d’une semaine plus tard, cependant, il y a eu un changement de bord.

« De toute évidence, des différences significatives subsistent entre nos positions sur les sujets les plus difficiles mais nous sommes prêts avec l’UE, à voir s’il est possible de les rapprocher lors de discussions intensives », a déclaré un porte-parole du Premier ministre, comme l’a rapporté Euronews le 21 octobre. .

Il n’y avait pas eu de « changement fondamental » dans la position de l’UE, bien que le négociateur en chef Michel Barnier ait déclaré qu’un accord était à portée de main si les deux parties faisaient des compromis – ajoutant que Bruxelles était prête à commencer à rédiger un texte juridique.