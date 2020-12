Les entreprises britanniques ont longtemps été en mesure de transporter des marchandises vers et depuis l’Union européenne sans payer de taxes ni de droits de douane. Si les deux parties n’avaient pas réussi à conclure un accord avant la date limite du 31 décembre, des tarifs auraient été imposés, augmentant considérablement le prix des voitures et rendant beaucoup plus difficile pour les agriculteurs britanniques de vendre de la viande, par exemple, sur le marché européen.

Une séparation sans accord semblait également susceptible de créer une impasse dans les ports britanniques et les camions échoués de chaque côté de la frontière.

Le nouvel accord signifie que la Grande-Bretagne évite les tarifs ou quotas onéreux sur les marchandises. Mais des problèmes à la frontière pourraient encore apparaître, les contrôles augmentant et les commerçants devant remplir de nouvelles déclarations en douane.

Et les relations commerciales font face à plus de restrictions. L’Office for Budget Responsibility a estimé que le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne pourrait être inférieur de 4% au cours des 15 prochaines années à ce qu’il aurait été si la Grande-Bretagne était restée dans l’Union européenne. Sans accord, cette baisse devrait être encore plus importante.

L’accord n’était pas entièrement une surprise. Pour certains commentateurs, un Brexit sans accord avait toujours ressemblé davantage à un levier utile à des fins politiques qu’à un résultat probable de négociations.