Accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie : pourquoi les écologistes s’inquiètent des pesticides tueurs d’abeilles et des émissions de carbone

Le Royaume-Uni et l’Australie ont annoncé les grandes lignes d’un accord de libre-échange qui éliminerait les droits de douane sur un large éventail de produits.

Les voitures de fabrication britannique, le whisky écossais, les biscuits et les céramiques seront moins chers à vendre en vertu du pacte, tandis que les producteurs australiens devraient bénéficier d’une augmentation des exportations d’agneau et de vin, a déclaré le gouvernement.

L’accord est le premier négocié à partir de zéro depuis le Brexit, car les accords antérieurs avec des pays comme le Japon et le Canada reposaient sur des accords existants conclus par l’UE.

Cependant, l’accord a suscité la controverse, à la fois parmi les agriculteurs britanniques qui craignent d’être compromis par des importations bon marché, et parmi les militants écologistes qui avertissent qu’il ouvre la porte à des « méga fermes destructrices » et au « chaos de la biodiversité ».

Pourquoi les militants sont-ils si inquiets ?

conseillé

Les militants pour le climat ont averti que l’accord donnerait non seulement une approbation tacite aux pratiques agricoles controversées en Australie, mais « abaisserait également la barre » pour les futurs accords commerciaux que le Royaume-Uni cherche à conclure.

Parmi leur liste de préoccupations figure le fait que les agriculteurs australiens sont autorisés à utiliser des pesticides, qui sont interdits au Royaume-Uni, y compris les néonicotinoïdes, qui nuisent aux pollinisateurs, y compris les abeilles.

Ils soulignent également l’utilisation d’antibiotiques pour traiter les infections, en particulier pour les animaux d’élevage intensif, et la pratique approuvée du « mulesing » – une procédure douloureuse qui consiste à couper des lambeaux de peau autour de la queue d’un agneau pour produire un tissu cicatriciel étiré qui maintient moins d’humidité et de matières fécales et attire moins de mouches. Les agriculteurs australiens peuvent également utiliser des hormones de croissance chez les bovins.

De plus, les militants s’inquiètent de l’impact sur la déforestation et la perte d’animaux en Australie. UNE rapport de la Wilderness Society – un groupe de conservation basé aux États-Unis – a averti en 2019 que la production de bœuf était la principale cause de déforestation et de défrichement en Australie, avec une analyse suggérant que 73% de la déforestation et du défrichement des terres dans l’État du Queensland étaient liés à la pratique.

« En raison des taux de défrichement élevés dans l’État du Queensland, l’Australie est désormais un hotspot mondial de déforestation désigné. Cela entraîne une perte importante de biodiversité, des émissions de gaz à effet de serre et contribue à la mauvaise qualité de l’eau qui se déverse dans la Grande Barrière de Corail », a déclaré la recherche.

La Wilderness Society a également déclaré qu’au cours des cinq dernières années, plus d’un million d’hectares de déboisement ont été attribués à l’élevage de bétail et que l’Australie détient désormais le titre peu enviable de leader mondial des extinctions de mammifères.

Greenpeace a déclaré que la plus grande partie de la déforestation était due à la faiblesse de la législation et au recul de la protection en Australie, rendant la pratique techniquement «légale». L’organisation a affirmé que cela signifiait également que la nouvelle loi sur le devoir de diligence proposée par le Royaume-Uni, qui ne s’attaque qu’à la déforestation «illégale», n’empêcherait pas le bœuf de ces fermes d’entrer au Royaume-Uni.

Commentant l’annonce, Doug Parr, scientifique en chef de Greenpeace UK, a déclaré: «Malgré la rhétorique verte au G7, Boris Johnson vient de donner un vote de confiance massif exactement au type de méga fermes intensives et destructrices que le Royaume-Uni devrait essayer de déplacer. loin de.

«Il aligne la Grande-Bretagne avec un pays qui est très en retard sur l’action climatique et qui ignore complètement son industrie bovine qui aggrave le chaos climatique et de la biodiversité à travers le défrichement massif des forêts et son utilisation routinière d’hormones et de pesticides.

«Cela a considérablement abaissé la barre pour les autres pays à la recherche d’accords commerciaux – le Brésil étant le plus préoccupé par ses méthodes agricoles tout aussi destructrices, entraînant une déforestation massive au détriment des personnes, de la faune et du climat. La Grande-Bretagne devra accepter la même approche de laisser-faire en matière de normes alimentaires et environnementales que cet accord autorise. »

Tanya Steele, PDG de WWF UK, a déclaré que l’accord « conduirait un entraîneur et des chevaux à travers les efforts pour mettre l’agriculture britannique sur une base durable ».

« Si le gouvernement britannique prend au sérieux le leadership environnemental mondial, alors il doit prendre au sérieux l’agriculture durable – pas seulement ici au Royaume-Uni, mais dans tous les pays d’où nous importons des aliments », a-t-elle écrit dans un commentaire pour L’indépendant.

« Un accès sans entrave aux marchés britanniques devrait récompenser ceux qui répondent à nos normes en matière de climat, de nature et de bien-être animal – et ne devrait pas donner la priorité aux systèmes agricoles obsolètes, comme celui de l’Australie, qui alimentent la crise climatique et naturelle. »

Elle a déclaré que l’accord commercial avec l’Australie « crée un précédent dangereux » qui pourrait signifier « l’ouverture du marché britannique aux importations agricoles qui ont contribué à la déforestation généralisée en Amazonie », ajoutant: « Il n’y a aucun avantage économique à tirer du commerce de notre planète un moyen. »

Qu’a dit le gouvernement britannique ?

Boris Johnson a qualifié l’accord commercial proposé d’exemple de « la Grande-Bretagne mondiale à son meilleur » et a déclaré que l’accord « ouvre des opportunités fantastiques pour les entreprises et les consommateurs britanniques ».

Les détails n’ont pas encore été dévoilés, mais il n’y avait aucune mention de garanties environnementales ou des droits des animaux et une seule référence au changement climatique dans l’annonce du gouvernement.

« Les dirigeants ont réaffirmé le partenariat durable entre le Royaume-Uni et l’Australie au cours de leur discussion et ont convenu de travailler en étroite collaboration sur la défense, la collaboration technologique et la lutte contre le changement climatique, notamment dans le cadre d’un futur partenariat pour les technologies propres », indique le communiqué.

Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, a affirmé que la façon dont les agriculteurs australiens fonctionnaient avait été « déformée » lors de la discussion autour de l’accord commercial.

« L’Australie est un ami et un allié », a-t-il déclaré mardi à Sky News. « Je pense qu’il y a eu un ou deux points qui ont été soulevés à propos de l’Australie au cours de ce débat qui dénaturent le fonctionnement des agriculteurs australiens et les opportunités également pour les agriculteurs britanniques. »

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a déclaré précédemment qu’aucun nouvel accord commercial ne permettrait l’importation de bœuf traité aux hormones.

Un porte-parole du ministère du Commerce international a déclaré L’indépendant le gouvernement « ne compromettait pas nos normes élevées de bien-être animal et de sécurité alimentaire ».

Le porte-parole a ajouté : « Il s’agit d’un accord fondamentalement libéral qui supprime les droits de douane sur tous les produits britanniques, ouvre de nouvelles opportunités pour nos fournisseurs de services et nos entreprises technologiques, et permet à nos collaborateurs de voyager et de travailler plus facilement.

« Un accord de principe définitif sera publié dans les prochains jours avec tous les détails. »