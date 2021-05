Accord commercial entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande pour inclure un chapitre sur l’autonomisation des femmes

L’accord commercial que le Royaume-Uni négocie actuellement avec la Nouvelle-Zélande comprendra un chapitre consacré à l’autonomisation des femmes et à l’égalité des sexes, L’indépendant peut signaler.

Alors que les ministres ont conclu un accord avec la Nouvelle-Zélande pour avoir une section sur les femmes dans le commerce, les détails exacts de ce chapitre ne peuvent pas être révélés, car les négociations sont toujours en cours.

Liz Truss, la secrétaire d’État au Commerce international, a déclaré L’indépendant que le commerce est un «outil puissant pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes».

«En tant que secrétaire au commerce, je veux conclure des accords qui abolissent les barrières et contribuent à uniformiser les règles du jeu», a ajouté Mme Truss, qui est également ministre des Femmes et de l’Égalité.

L’indépendant comprend que le gouvernement espère que les exportations britanniques vers la Nouvelle-Zélande pourraient être augmentées jusqu’à 100 millions de livres sterling et les salaires des employés britanniques jusqu’à 200 millions de livres sterling via l’accord commercial.

conseillé Boris Johnson News – Live: les travaillistes poussent les Communes à enquêter sur les paiements forfaitaires alors que le Premier ministre insiste sur « rien à voir ici » Le Parti travailliste cherche à enquêter sur les normes des Communes sur le financement forfaitaire de Boris Johnson Le numéro de téléphone personnel de Boris Johnson s’est révélé disponible en ligne depuis 15 ans

Mme Truss, la députée conservatrice de South West Norfolk, a déclaré: «Je crois fermement en l’autonomisation économique et en donnant aux femmes un plus grand contrôle sur leur argent, leur carrière et leur vie. Je veux que toutes les femmes, partout, aient les mêmes chances que les hommes.

«La même chance de démarrer une entreprise, de faire du commerce et de travailler à l’international, et que leur talent et leur caractère individuel comptent plus que leur sexe ou leurs antécédents.»

Ses commentaires interviennent après que Mme Truss ait été vivement critiquée pour avoir annoncé que le gouvernement éloignerait le programme d’égalité nationale du Royaume-Uni des questions «à la mode» de genre et de race. Le ministre conservateur a critiqué «le féminisme du bus rose», «la gauche», «la politique identitaire», «la signalisation de la vertu» et «l’idée d’expérience vécue» dans un discours en décembre.

Le chapitre de l’accord néo-zélandais partage des parallèles avec un chapitre sur l’autonomisation des femmes rédigé dans l’accord commercial du Royaume-Uni avec le Japon, qui a marqué le premier chapitre du genre à être inclus dans une négociation commerciale britannique.

Il est reconnu que les femmes dans le commerce peuvent être forcées de lutter contre les «barrières systémiques» dans le chapitre de l’accord avec le Japon.

La Nouvelle-Zélande, l’un des rares pays à avoir eu trois femmes dirigeantes, a un certain nombre de politiques progressistes sur les droits des femmes et l’égalité des sexes. En 2018, il est devenu le premier pays au monde à adopter une législation qui accorde aux victimes de violence domestique 10 jours de congé payé pour fuir leur partenaire.

Le mois dernier, la Nouvelle-Zélande est devenue l’un des premiers pays à accorder aux parents qui souffrent de fausses couches ou de mortinaissances un congé payé du travail, après que le Parlement a voté en faveur de l’octroi aux mères et à leurs partenaires de trois jours de congé de deuil.

La Première ministre Jacinda Ardern, qui est devenue la plus jeune femme à la tête de gouvernement au monde lorsqu’elle a été élue en 2017, a présenté le projet de loi au parlement.