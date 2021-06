Accord commercial avec l’Australie : tout ce que nous savons sur l’accord post-Brexit

Boris Johnson a salué aujourd’hui une « nouvelle aube » dans les relations du Royaume-Uni avec l’Australie après l’accord sur les termes d’un nouvel accord de libre-échange.

Le Premier ministre a annoncé les « opportunités fantastiques » dans l’accord, qui devrait faire croître l’économie de 0,02% sur 15 ans.

M. Johnson et son homologue australien, Scott Morrison, ont convenu des éléments centraux de l’accord lundi soir, selon un communiqué publié par No10.

Malgré la positivité du Premier ministre vis-à-vis du nouvel accord, les agriculteurs britanniques ont exprimé des inquiétudes concernant les normes de bien-être alimentaire et l’inquiétude qu’ils pourraient être sapés par des importations à prix réduit.

M. Johnson a déclaré que l’accord commercial respecterait les normes de bien-être animal « les plus strictes possibles », tandis que M. Morrison a insisté sur le fait que les normes australiennes étaient « très élevées ».

Quels sont les détails de l’accord ?

Ni le Royaume-Uni ni l’Australie n’ont encore publié de détails substantiels sur l’accord et les ministres ont déclaré que le texte intégral serait publié dans les « jours à venir », ce qui ne nous rapproche pas d’un calendrier définitif.

Cependant, le peu que nous savons, c’est que M. Johnson a proposé à M. Morrison un pacte commercial à tarif zéro et à quota zéro. Cela permettra aux consommateurs britanniques d’économiser 34 millions de livres sterling par an sur les produits australiens.

Cela signifiera également que les produits britanniques tels que les voitures, le whisky écossais et les confiseries seront moins chers à vendre en Australie.

Downing Street a également confirmé un plafond de 15 ans sur les importations en franchise de droits vers le Royaume-Uni et d’autres « garanties » qui devraient être mises en place pour protéger les agriculteurs britanniques.

Le gouvernement n’a pas donné d’estimation à jour sur les bénéfices que l’économie britannique tirera de l’accord. Mais, dans son document de position avant les négociations, il a déclaré qu’un accord pourrait augmenter les exportations britanniques vers l’Australie de 900 millions de livres sterling. Le commerce du Royaume-Uni avec l’Australie s’élevait à 18,5 milliards de livres sterling en 2019. À titre de comparaison, le commerce du Royaume-Uni avec l’UE s’élevait à quelque 668 milliards de livres sterling au cours de la même année.

Le même document de position a également déclaré qu’un accord verrait le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni – une mesure de la croissance économique – augmenter entre 0,01 % et 0,02 %, et celui de l’Australie entre 0,01 % et 0,06 %.

L’annonce a également indiqué que les Britanniques de moins de 35 ans pourront voyager et travailler en Australie plus librement – ​​bien que les détails restent flous.

L’accord de libre-échange suscite-t-il des préoccupations?

Bref, oui. Les agriculteurs britanniques craignent que l’accord ne les voit sapés par leurs rivaux australiens.

En particulier, on craint que les petits producteurs de bœuf et d’agneau en Écosse et au Pays de Galles ne soient pas en mesure de rivaliser avec les fermes australiennes généralement beaucoup plus grandes.

Le gouvernement écossais a exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant l’accord, qui, selon le premier ministre Nicola Sturgeon, constituera une «trahison» des agriculteurs écossais si les normes d’importation ne correspondent pas à celles de la production nationale.

La National Farmers Union (NFU) a également fait part de ses préoccupations concernant les dispositions relatives au bien-être des animaux et à l’environnement.

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué: «Nous devrons en savoir plus sur toutes les dispositions relatives au bien-être des animaux et à l’environnement pour garantir que nos normes de production élevées ne soient pas compromises par les termes de cet accord.

« Le test ultime de cet accord commercial sera de savoir s’il contribue à faire évoluer l’agriculture à travers le monde sur une base plus durable, ou s’il porte plutôt atteinte à l’agriculture britannique et exporte simplement l’impact sur l’environnement et le bien-être animal des aliments que nous mangeons. «

Qu’a dit le gouvernement?

S’exprimant à Downing Street après l’annonce, M. Johnson a déclaré aux journalistes: « Maintenant, grâce à cet accord, nous espérons qu’il y aura encore plus d’échanges entre le Royaume-Uni et l’Australie.

« L’idée est que nous pourrons faire encore plus parce que nous supprimons les tarifs, donc pour l’Irlande du Nord, les machines-outils d’Irlande du Nord, ce sera une bonne nouvelle.

« Ce sera une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles britanniques, ce sera une bonne nouvelle pour les services britanniques, pour les services financiers britanniques et ce sera une bonne nouvelle pour le secteur agricole des deux côtés.

« Ici, nous avons dû négocier très dur et je veux que tout le monde comprenne qu’il s’agit d’un secteur sensible pour les deux parties et que nous avons un accord qui s’étend sur 15 ans et contient les dispositions les plus strictes possibles pour le bien-être des animaux. »

Rapports supplémentaires par l’AP