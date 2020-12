Craint que Macron ne torpille l’accord au dernier moment

C’est le moment critique. Les pourparlers sur le Brexit se dirigent vers une confrontation entre Boris Johnson et Emmanuel Macron ce week-end, la perspective d’un accord européen dépendant de l’accès de la France au poisson dans les eaux britanniques. Les sources de Downing Street ne savent pas si le président français pourrait « torpiller » l’accord proposé au dernier moment. On espérait hier qu’un accord était sur le point d’être conclu, mais le correspondant de Bruxelles James Crisp dit que la délégation britannique a été décontenancée après que l’UE ait fait une série de demandes de dernière minute «déstabilisantes». Ce sont les points de friction. Camilla Tominey prédit qu’il n’y aura pas de vaccin contre la colère des conservateurs du mur rouge s’ils sentent un « sell-out » à Bruxelles.

Le personnel du NHS perd la priorité des vaccins alors que les craintes liées à l’approvisionnement frappent

Le personnel de première ligne du NHS ne sera plus prioritaire pour le vaccin Covid, au milieu de la confusion quant au nombre de doses qui arriveront d’ici la fin de l’année. Chris Hopson, le directeur général de NHS Providers, a déclaré que 800 000 doses initiales « pourraient être le seul lot que nous recevrons pendant un certain temps ». Hier soir, les premiers vaccins Pfizer sont arrivés en Grande-Bretagne. Ils ont été livrés à un dépôt sécurisé de Public Health England où ils subiront des contrôles supplémentaires avant d’être livrés à 50 centres hospitaliers désignés dans les quatre pays. Il est apparu que les personnes qui reçoivent le jab ne seront pas exemptées de l’auto-isolement si elles sont contactées par Test and Trace. Bien que le vaccin donne une immunité aux receveurs, les scientifiques ne savent pas s’il les empêche d’être porteurs. Éditeur scientifique Sarah Knapton répond à vos questions. Pendant ce temps, le plus haut conseiller médical américain est revenu sur les affirmations selon lesquelles le Royaume-Uni avait agi trop vite pour autoriser le vaccin. Le Dr Anthony Fauci a insisté sur le fait qu’il n’impliquait pas de négligence de la part des autorités britanniques, en qui il avait « une grande foi ».

Un vaccin pourrait être imminent, mais le changement sismique de Covid dans notre comportement signifie que nous pourrions ne pas retourner dans les stades de sport et les théâtres même lorsque nous avons eu le coup. Si nous portons tous des masques pour les années à venir, Harry de Quetteville demande: Reviendrons-nous jamais à la «vieille normalité»? Et Mat s’inspire du vaccin du dessin animé d’aujourd’hui.

Plus de neige attendue alors que les températures chutent à -10 ° C

Certaines parties de la Grande-Bretagne continueront de voir « une neige importante » au cours des prochaines 24 heures et pourraient connaître les températures nocturnes les plus basses de l’année. Le Met Office a averti que les conditions glaciales pourraient provoquer des averses sous forme de grésil ou de neige dans certaines parties du sud de l’Angleterre aujourd’hui. Dans certaines parties de l’Écosse, les températures nocturnes pourraient chuter à moins de 10 ° C (14 ° F). Consultez les dernières prévisions météorologiques du Royaume-Uni pour aujourd’hui et le week-end.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Royals | La reine pleure la perte de l’un de ses dorgis, décédé au château de Windsor – la laissant avec un seul chien restant. La mort de Vulcan, un mélange Pembroke Welsh Corgi et teckel, signifie que la reine a un animal de compagnie, Candy, également un dorgi. Il y a deux ans, la monarque est apparue sur la couverture de Vanity Fair avec les quatre chiens qu’elle avait à l’époque.

Partout dans le monde: enfin en sécurité en Indonésie

Kukar, un orang-outan mâle de cinq ans, s’accroche à l’un de ses libérateurs alors qu’il est mis en sécurité après avoir été retrouvé en Indonésie par des membres de l’organisation caritative International Animal Rescue. Il était retenu en captivité comme animal de compagnie avec une corde autour du cou. Voir une galerie de plus de photos du monde.