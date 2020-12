Il y a eu beaucoup de rumeurs et de bouffées à Londres et à Bruxelles lors de la dernière mission, qui intervient trois semaines seulement avant la fin de la période de transition de 11 mois en Grande-Bretagne à la fin du mois.

Les deux parties souhaitent négocier un accord commercial, mais des obstacles majeurs subsistent, notamment en termes de droits de pêche, de subventions gouvernementales et de moyens de résoudre les différends futurs.

Le dîner entre les deux dirigeants pourrait relancer la dynamique et permettre de nouvelles discussions. Ou cela pourrait aider les deux parties à prendre une longueur d’avance sur l’inévitable jeu de blâme qui s’ensuivra lorsque la Grande-Bretagne se heurtera au club commercial le plus riche du monde après quatre décennies.

Les analystes et diplomates des deux côtés de la Manche ont déclaré qu’il était difficile de savoir quoi penser du théâtre.

Tim Bale, professeur de politique à Queen Mary, Université de Londres, a déclaré: «Il pourrait y avoir un certain degré de chorégraphie dans ce domaine qui conviendrait aux deux côtés. S’ils veulent conclure un accord, il est préférable pour les deux parties si cela semble difficile à négocier, mais ils ont fait un miracle à la dernière minute. «

Bale a averti: « Ils étaient assez éloignés à tous égards, même sur les questions les plus élémentaires, il y a même quelques jours. » Il a entravé la possibilité d’un accord final à 50/50.

Les deux parties soutiennent qu’un départ brusque – et peut-être chaotique – demeure une possibilité réaliste.

Le sommet du souper affrontera Johnson, qui se soucie du diable, contre un ancien ministre allemand de la Défense, économe et précis, qui a commencé il y a un an à la tête de l’exécutif de l’Union européenne.

Les deux dirigeants partagent un certain nombre de caractéristiques de base. Comme Johnson, Von der Leyen a passé une partie de ses années de formation à Bruxelles en tant qu’enfant d’un haut fonctionnaire de l’UE. Ils sont allés dans le même lycée bruxellois pour les enfants des bureaucrates européens, bien qu’ils ne se chevauchent pas. Comme Johnson, elle est la mère d’une grande couvée: sept enfants dans son cas, six ou plus – le nombre exact est incertain – dans le sien.

Mais Johnson aime s’activer sur les faits et Von der Leyen aime les rassembler. Il aime vivre les grands rouges italiens et les week-ends à Chequers, domaine officiel du Premier ministre. Elle a organisé la construction d’un petit appartement dans le vaste siège de la Commission européenne, afin qu’elle puisse éviter les déplacements.

Son approche déterminée et diplomatique offre à Johnson, qui aime parfois transformer ses adversaires en dessins animés, peut-être moins déjoués que son prédécesseur, Jean-Claude Juncker. Juncker, un ancien Premier ministre luxembourgeois porté par la nicotine, a souvent laissé échapper exactement ce qu’il pensait et parfois frappé ses opposants politiques à la tête.

La paire impaire peut-elle faire une bonne affaire?

Johnson, qui était à Londres en début d’après-midi, a déclaré mercredi au Parlement qu ‘ »il reste encore beaucoup à faire », mais a insisté sur le fait que l’UE avait encore besoin de revenus.

« Nos amis de l’UE insistent actuellement sur le fait que s’ils adoptent une nouvelle loi à l’avenir que nous ne respectons pas dans ce pays … ils veulent le droit automatique de nous punir et de riposter », a-t-il déclaré. . « Et deuxièmement, ils disent que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde qui n’a pas de contrôle souverain sur ses eaux de pêche. »

Ce n’étaient pas des conditions que «tous les premiers ministres de ce pays devraient accepter», a-t-il dit.

Certaines différences sont existentielles.

La Grande-Bretagne veut être en mesure de reprendre le contrôle de sa souveraineté – pour de nombreux Brexiteers, c’était le point de quitter le bloc.

Mais l’UE ne veut pas que quiconque à la porte qui sape l’UE sur des questions telles que les aides d’État ou les réglementations environnementales obtienne un avantage concurrentiel. L’UE craint que si elle permettait à la Grande-Bretagne un accès relativement libre à ses marchés sans être liée par un ensemble de règles communes ou des « règles du jeu équitables », d’autres États membres souhaiteraient également cet arrangement.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré aux législateurs qu’un accord était toujours possible, mais pas à n’importe quel prix. Elle a déclaré que « la question de la concurrence loyale entre deux systèmes juridiques divergents – c’est la très grande question pour laquelle nous avons besoin de solutions satisfaisantes », a déclaré le journal The Guardian.

Si aucun accord n’est conclu, le départ de la Grande-Bretagne peut être compliqué et coûteux. Ses relations commerciales avec son plus grand partenaire commercial enfreindraient les règles de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui signifie que les tarifs et les quotas du jour au lendemain frapperaient les deux côtés et obstrueraient les ports et les chaînes d’approvisionnement.

Le négociateur principal de l’UE, Michel Barnier, et son équipe ont été tristes ces derniers jours, avertissant les ambassadeurs de l’UE de commencer à se préparer à un départ britannique sans accord, leur disant qu’un mauvais accord empirerait. il n’y a donc aucun accord du tout pour l’Europe.

Un diplomate impliqué dans les négociations a soupçonné mercredi qu’un accord, s’il venait à être conclu, ne serait finalisé qu’au réveillon du Nouvel An.

« La situation est toujours bloquée », a déclaré le diplomate. «Rien n’a changé sauf le casting», même avec un délicieux dîner à trois plats.

Les désaccords concernent des domaines qui ont été des points sensibles pendant des années – dans certains cas des siècles. Les pêcheurs flamands de Belgique ont déclaré disposer de droits de pêche perpétuels dans les eaux britanniques grâce à une charte de 1666 que le roi Charles II accorda aux Brugeois.

La ministre flamande de l’économie, Hilde Crevits, a noté lundi qu’un avocat londonien avait examiné la charte en 1851 et l’avait trouvée toujours en vigueur.

« Nous pensons que le privilège de s’appliquer encore aujourd’hui », a déclaré Crevits dans un communiqué.

Quelle que soit la quantité de vin servie, la réalité demeure: les dirigeants européens, qui se sentent beaucoup plus forts face à une force économique de taille moyenne fortement dépendante de leur marché pour les exportations, ne voient pas grand-chose à gagner à un compromis. Et l’inconvénient d’un accord qui n’implique pas suffisamment d’engagements, selon le point de vue européen, est que la Grande-Bretagne pourrait éventuellement saper les réglementations de l’UE et inonder le marché du continent avec des produits moins chers qui ne sont pas conformes aux règles de l’UE.

Le temps qu’il reste dépend du type d’accord conclu entre la Grande-Bretagne et l’UE. Un accord commercial dépouillé ne pouvait être approuvé que par les dirigeants et le Parlement européen, facilitant le passage le 31 décembre. Mais s’il y a un marché plus compliqué, certains parlements nationaux devraient également le ratifier, augmentant ainsi la probabilité d’un faux pas. entraînera la disparition de la Grande-Bretagne du marché européen sans filet de sécurité le 31 décembre.

« En tant que coureur, je peux vous dire que cela ressemble un peu au dernier kilomètre d’un marathon », a déclaré mardi le ministre allemand de l’Europe, Michael Roth. «Et pourtant, la course est loin d’être terminée. Certaines questions très critiques exigeront toute notre énergie et notre engagement dans les prochains jours. «