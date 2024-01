« Accord attendu » pour que Vic Fangio devienne le coordinateur défensif des Eagles ; rapport – NBC Sports Philadelphie

L’entraîneur défensif vétéran Vic Fangio, consultant auprès des Eagles lors du Super Bowl 2022, est devenu la « cible principale » du poste vacant de coordinateur défensif des Eagles et « un accord est attendu », selon Adam Schefter et Jeremy Fowler d’ESPN.

Fangio a passé tranquillement l’année dernière avec les Eagles avant de devenir coordinateur défensif des Dolphins la saison dernière. Lui et les Dolphins se sont séparés mercredi, selon Schefter et Fowler.

Fangio aurait très bien pu devenir le coordinateur défensif des Eagles après la saison 2022, mais au moment où Jonathan Gannon a été embauché comme entraîneur-chef des Cards le 14 février, Fangio avait rejoint l’équipe des Dolphins de Mike McDaniel en tant que coordinateur défensif.

Au cours de ses 20 années en tant que coordinateur défensif de la NFL – quatre ans avec les Panthers, trois ans avec les Colts, quatre ans avec les Texans, quatre ans avec les 49ers, quatre ans avec les Bears et un an avec les Dolphins – il a eu huit défenses. classé dans le top 10 pour les points accordés et 10 classé dans le top 10 pour les verges allouées.

Au cours de ses 12 dernières saisons en tant que coordonnateur ou entraîneur-chef, il a eu 10 unités classées dans le top 10 en verges ou en points.

La spécialité de Fangio est de dissimuler les couvertures, de limiter les gros jeux et d’utiliser le mouvement après le snap pour confondre les attaques.

Fangio, 65 ans, a obtenu son premier poste d’entraîneur à temps plein en 1984, sous la direction de Jim Mora au sein de l’équipe des Stars de Philadelphie de l’USFL. Depuis, il a joué avec les Saints, les Panthers, les Colts, les Texans, les Ravens, les 49ers, les Bears et les Broncos, ainsi qu’un bref séjour à Stanford.

Il a été entraîneur-chef des Broncos de 2019 à 2021, sa seule expérience d’entraîneur-chef. Les Broncos ont obtenu une fiche de 19-30 et n’ont atteint les séries éliminatoires au cours d’aucune de ces saisons.

Fangio est le troisième nom associé à l’ouverture. Les Eagles auraient déjà interviewé Ron Rivera et Mike Caldwell, qui ont tous deux été entraîneurs ici sous la direction d’Andy Reid.

Quelle que soit la personne embauchée par les Eagles, elle deviendra le quatrième coordonnateur défensif de l’équipe en trois ans. Gannon a occupé ce poste pendant la saison du Super Bowl et Sean Desai a occupé ce poste lors des 13 premiers matchs de cette année avant d’être remplacé par Matt Patricia.

Les Eagles se sont classés n°2 de la NFL en défense globale et n°1 en défense contre la passe en 2022, mais l’année dernière, ils étaient 26.ème en yards autorisés, 30ème en points alloués, 31St en verges par la passe autorisées, 24ème en sacs par jeu de passe, 30ème dans les premiers essais autorisés, dernier dans 3rd-conversions vers le bas, 23rd en plats à emporter et 30ème en zone rouge.

Au cours des cinq dernières semaines de la saison régulière, les Eagles n’ont pas été limogés par un rusher de pointe.

Ils ont accordé 30 points ou plus à huit reprises, dont cinq fois lors de leurs huit derniers matchs. Lors de la défaite contre Tampa et leurs 20ème-offensive classée, les Eagles ont accordé 32 points et 426 verges.

Les Eagles n’ont jamais officiellement annoncé l’embauche de Fangio l’année dernière, mais la rumeur s’est répandue au milieu de la saison selon laquelle il avait rejoint l’équipe dans un rôle de consultant.

“Quand il était là l’année dernière à la fin de la saison, c’était une opportunité unique d’avoir un gars qui nous aide à regarder différentes choses de la même manière qu’un entraîneur défensif (le regarde)”, a déclaré Sirianni à propos de Fangio en octobre, avant les Eagles ont battu les Dolphins.

«Ensuite, Jonathan étant capable de lui faire rebondir certaines choses et moi, de pouvoir lui faire rebondir certaines choses en tant qu’entraîneur-chef.

« J’apprécie donc vraiment la relation que j’ai pu développer avec l’entraîneur Fangio. Bonne personne. Grand esprit de football. … Une très bonne personne. Vraiment un bon entraîneur. Valorisez l’amitié que nous entretenons et le temps que nous avons passé ensemble l’année dernière.

