Accord approuvé, Biden abordera le budget, l’accord de dette du bureau ovale

Le président Joe Biden prévoyait de discuter de l’accord budgétaire controversé qui vient d’être adopté dans un discours à la nation vendredi soir (2 juin), prêt à signer l’accord évitant le tout premier défaut du gouvernement du pays, qui aurait envoyé des ondes de choc à travers les États-Unis. et les économies mondiales.

La mesure a été approuvée tard jeudi soir après avoir été adoptée par la Chambre lors d’une autre session tardive la nuit précédente.

Après des jours de menaces de défaut de paiement, l’accord sur la limite de la dette et le budget a été élaboré par Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, donnant aux républicains certaines de leurs demandes de réduction des dépenses mais respectant les principales priorités démocrates.

« Personne n’obtient tout ce qu’il veut dans une négociation, mais ne vous y trompez pas : cet accord bipartite est une grande victoire pour notre économie et le peuple américain », a déclaré Biden dans un communiqué jeudi.

Le discours de Biden vendredi, prévu à 19 h HAE, sera la remarque la plus longue du président démocrate sur le compromis. Il est resté largement silencieux publiquement pendant les négociations, une décision qui a frustré certains membres de son parti mais qui visait à donner aux deux parties un espace pour parvenir à un accord.

Une action rapide était vitale si Washington espérait respecter l’échéance de lundi prochain, lorsque le Trésor a déclaré que les États-Unis commenceraient à manquer de liquidités pour payer leurs factures.

L’accord suspend la limite d’endettement de la nation jusqu’en 2025, après la prochaine élection présidentielle, et garantit que le gouvernement peut continuer à emprunter pour payer les dettes américaines déjà contractées.

Dans l’ensemble, le projet de loi de 99 pages limite les dépenses pour les deux prochaines années et modifie certaines politiques, notamment en imposant de nouvelles exigences de travail aux Américains âgés recevant une aide alimentaire et en donnant le feu vert à une conduite de gaz naturel des Appalaches à laquelle de nombreux démocrates s’opposent. Certaines règles environnementales ont été modifiées pour aider à rationaliser les approbations des projets d’infrastructure.

La législation renforce également les fonds pour la défense et les anciens combattants, réduit les nouveaux fonds pour les agents de l’Internal Revenue Service et rejette l’appel de Biden à annuler les allégements fiscaux de l’ère Trump sur les entreprises et les riches pour aider à couvrir les déficits du pays. Il impose des réductions globales automatiques de 1% si le Congrès n’approuve pas ses projets de loi de dépenses annuels.

Chris Megerian, Associated Press

