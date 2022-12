Acclamations! L’eau-de-vie de prune de Serbie obtient le statut de patrimoine mondial de l’ONU

BELGRADE, Serbie (AP) – Il est temps de lever un verre pour la sljivovica – l’eau-de-vie de prune traditionnelle de Serbie qui, selon les autorités, est ajoutée à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’ONU en tant que tradition chère à préserver par l’humanité.

Les experts de l’UNESCO réunis au Maroc cette semaine ont décidé que “les pratiques sociales et les connaissances liées à la préparation et à l’utilisation” de la sljivovica (prononcé SHLI’-vuh-vitsah) méritaient d’être reconnues par l’ONU en tant qu’exemple d’une tradition culturelle importante, a déclaré le ministère serbe de la Culture.

Le ministère a déposé la candidature en 2021. L’offre reflétait l’ensemble du processus : de la culture des prunes à la fabrication de l’eau-de-vie et à quel point cette tradition est répandue ainsi que la façon dont cette tradition peut se perpétuer à l’époque moderne, a déclaré le ministère.

Sljivovica est fabriqué à la main – et consommé – en Serbie depuis des siècles, une coutume transmise de génération en génération qui, selon les experts, fait désormais partie de l’identité nationale. La tradition reste répandue dans les zones rurales du pays des Balkans malgré un boom des distilleries et des marques modernes.

Les experts serbes disent que le sljivovica est un produit typiquement serbe parce qu’il est dérivé d’un fruit cultivé localement – les prunes – qui est largement disponible, et parce que le brandy est fabriqué et apprécié au sein des familles et des communautés locales.

Les Serbes boivent de la sljivovica lorsqu’ils célèbrent, pleurent, accueillent des invités et marquent des événements importants, et ce depuis des siècles. Les gens ont toujours caché leurs meilleures bouteilles pour les mariages, la naissance d’un enfant et les funérailles, faisant de l’esprit traditionnel serbe une partie de la vie quotidienne depuis des générations.

De nos jours, sljivovica est également une importante exportation serbe et un attrait pour les touristes. De petites entreprises produisant du sljivovica et d’autres eaux-de-vie de fruits ont vu le jour ces dernières années, proposant des emballages modernes aux motifs ethniques.

Pour une meilleure qualité, la sljivovica est parfois conservée dans des fûts de chêne qui lui donnent une couleur brunâtre rappelant le whisky et un goût un peu amer. Et ça s’améliore avec l’âge.

The Associated Press