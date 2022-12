“Acclamations, klaxons, musique” à Buenos Aires alors que les fans extatiques célèbrent la victoire de l’Argentine à la FIFA

Les rues couvertes de gens hurlant à tue-tête et les voitures klaxonnant à l’unisson expliquent ce qui s’est passé en Argentine après que Messi et ses hommes ont soulevé le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA hier soir. Il s’agit d’une victoire historique pour l’Argentine qui a mis fin à sa sécheresse de 36 ans en Coupe du monde en battant la France, championne en titre, 4-2 aux tirs au but. Alors que le 2-0 du pays en première mi-temps a augmenté les espoirs de beaucoup, ce n’est que le tout dernier but de Gonzalo Montiel qui a ravi les joueurs et les fans argentins. Les gens sont descendus dans les rues de Buenos Aires alors que la spectaculaire séance de tirs au but a prouvé que l’Argentine ramènerait à la maison le trophée le plus convoité du football.

La montée d’adrénaline était si évidente autour de l’emblématique obélisque de Buenos Aires que l’air sentait l’euphorie avec des fans frappant des tambours, des klaxons et ainsi de suite pour remercier Lionel Messi d’avoir donné un sentiment si majestueux à chacun d’eux. On estime que deux milliards de personnes ont convergé dans les rues et leur humeur de fête ne connaissait pas de limites spécifiques. Les rues étaient affluées comme n’importe quoi avec tout le monde saluant Messi et criant ‘Vamos Argentine’. Les gens criaient, les mains claquaient, les feux d’artifice crépitaient et les tambours battaient, l’ambiance était AF jubilatoire.

La vidéo d’un drone capturant les moments spéciaux a été partagée sur Twitter, montrant une foule massive colorée dans leurs maillots nationaux bleu ciel et blanc se pressant dans le monument historique du centre de Buenos Aires. Le triomphe a, en effet, donné au pays sud-américain un moment de célébration au milieu de la souffrance économique et de l’inflation vertigineuse.

Pendant ce temps, le talisman argentin Messi a remporté le prix Golden Ball pour être le meilleur joueur du tournoi. Kylian Mbappe, quant à lui, a remporté le Soulier d’Or après avoir réussi un triplé pour la France lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

