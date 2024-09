Accidents, fermetures de routes, retards sur les autoroutes de la région de Kansas City

Voici votre aperçu quotidien du trafic sur les principales autoroutes de la région de Kansas City.

Cet article est mis à jour en permanence. Vous trouverez une liste des incidents passés au bas de cet article.

Autoroute 35

Incidents actuels :

Véhicule en panne sur l’I-35 en direction est à Lenexa

Il y a un véhicule en panne sur l’I-35 entre la 119e rue/sortie 220 et l’I-435/sortie 222.

L’événement a un impact de 330 pieds.

L’alerte a été émise à 14h49 dimanche et les informations les plus récentes sur cet incident ont été publiées dimanche à 20h03.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur l’I-35 en direction est à Lenexa » le 8 septembre à 20h04

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Aucun incident de circulation n’a été signalé dans cette zone au cours des 12 dernières heures.

Autoroute 70

Incidents actuels :

Il n’y a actuellement aucun incident de circulation signalé dans cette zone.

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Véhicule en panne sur l’I-70 en direction est à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’I-70 entre Van Brunt Boulevard/Sortie 6 et US-40/31st Street/Sortie 7.

L’événement affecte 470 pieds.

L’alerte a été émise dimanche à 16h35 et le rapport le plus récent concernant cet incident a été publié dimanche à 17h15.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur l’I-70 en direction est à Kansas City » le 8 septembre à 17h16

Autoroute 435

Incidents actuels :

Fermeture du boulevard Renner à Lenexa

Il y a une fermeture de route à Renner Boulevard et I-435 Sud.

L’alerte de circulation a été émise dimanche à 18h19 et la dernière mise à jour concernant cet incident a été publiée dimanche à 18h21.

Une carte détaillée qui montre la route affectée en raison de la fermeture du boulevard Renner à Lenexa le 8 septembre à 18h22

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Voie sur l’I-435 fermée à Shawnee

Une voie est fermée de Shawnee Mission Parkway/sortie 6 à 87th Street/sortie 3 sur l’I-435 en direction sud.

Le rapport a été publié lundi à 7 heures du matin et le rapport le plus récent concernant cet incident a été publié dimanche à 15 h 39.

Une carte détaillée qui montre la route affectée en raison de la « voie fermée sur l’I-435 à Shawnee » le 8 septembre à 15h40

Avertissement à Kansas City : un accident signalé sur l’I-435 en direction du sud

Un accident a été signalé sur l’I-435 de la 48e rue/sortie 54 à Parvin Road/sortie 54.

L’événement affecte 420 pieds.

Le rapport d’incident a été publié dimanche à 13h15 et la dernière mise à jour concernant cet incident a été publiée dimanche à 13h28.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison de « Avertissement à Kansas City : accident signalé sur l’I-435 en direction du sud » le 8 septembre à 13h28

États-Unis 24

Incidents actuels :

Il n’y a actuellement aucun incident de circulation signalé dans cette zone.

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Véhicule en panne sur la I-29/I-35 en direction nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’I-29/I-35 de l’US-24/Independence Avenue/Paseo Boulevard jusqu’à East Front Street.

La section de route impactée mesure 620 pieds de long.

L’alerte de circulation a été émise dimanche à 15h53 et le rapport le plus récent concernant cet incident a été publié dimanche à 16h27.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur la I-29/I-35 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 16h28

Véhicule en panne sur la I-435 en direction nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’I-435 de l’I-70/Kansas Tpke/Sortie 12 à l’US-40/US-24/US-73/State Avenue/Sortie 13.

L’événement a un impact à 650 pieds.

L’alerte de circulation a été signalée dimanche à 13h48 et les informations les plus récentes sur cet incident ont été publiées dimanche à 15h27.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur l’I-435 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 15h28

États-Unis 71

Incidents actuels :

Avertissement à Kansas City : un accident a été signalé sur la I-40/US-71 en direction du nord

Un avertissement de circulation a été émis après un accident sur l’I-40/US-71 entre la 85e rue et la 75e rue.

La section de route impactée mesure 800 pieds de long.

L’alerte a été émise dimanche à 19h03 et la dernière mise à jour concernant cet incident a été rendue disponible dimanche à 20h21.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison de « Avertissement à Kansas City : accident signalé sur la I-40/US-71 en direction nord » le 8 septembre à 20h22

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Véhicule en panne sur la I-40/US-71 en direction nord à Grandview

Il y a un véhicule en panne sur l’I-40/US-71 de la 140e rue à la rue Main.

La section de route impactée mesure 620 pieds de long.

Le rapport d’incident a été publié dimanche à 16h13 et la dernière mise à jour concernant cet incident a été publiée dimanche à 18h03.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur la I-40/US-71 en direction nord à Grandview » le 8 septembre à 18h04

Véhicule en panne sur la I-40/US-71 en direction nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’I-40/US-71 de Longview Road à Red Bridge Road.

La section de route impactée mesure 470 pieds de long.

L’alerte de circulation a été signalée dimanche à 16h03 et la dernière mise à jour concernant cet incident a été fournie dimanche à 17h45.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur la I-40/US-71 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 17h46

États-Unis 169

Incidents actuels :

Véhicule en panne sur la route US-169 en direction du nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’US-169 entre l’aéroport du centre-ville et MO-9.

L’événement affecte 750 pieds.

L’alerte a été émise dimanche à 19h52 et les informations les plus récentes sur cet incident ont été publiées dimanche à 20h03.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur l’US-169 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 20h04

Véhicule en panne sur la route US-169 en direction du nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’US-169 de l’aéroport du centre-ville à MO-9.

La section de route impactée mesure 0,86 mile de long.

L’incident a été signalé dimanche à 18h47 et le rapport le plus récent concernant cet incident a été publié dimanche à 19h27.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur l’US-169 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 19h28

Véhicule en panne sur la route US-169 Nord en direction nord à Kansas City

Il y a un véhicule en panne sur l’US-169 Nord, de Broadway Boulevard Nord à NW Harlem Road.

La section de route impactée mesure 480 pieds de longueur.

L’alerte a été émise dimanche à 18h47 et les informations les plus récentes sur cet incident ont été publiées dimanche à 19h03.

Une carte détaillée qui montre la route touchée en raison d’un « véhicule en panne sur la route US-169 en direction nord à Kansas City » le 8 septembre à 19h04

Incidents passés au cours des 12 dernières heures :

Aucun incident de circulation n’a été signalé dans cette zone au cours des 12 dernières heures.

