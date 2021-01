Avec Strictly and I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here pour une autre année, la nation a de nouveau tourné son attention vers The Masked Singer.

Le spectacle loufoque d’ITV voit des célébrités mystérieuses se produire chaque semaine dans des costumes bizarres tandis que les juges Jonathan Ross, Davina McCall et Rita Ora tentent de déterminer qui est derrière chaque masque.

Basée sur l’émission sud-coréenne King of Mask Singer, la série a été lancée aux États-Unis en 2019 avant de se diriger vers Blighty à la demande générale, et jusqu’à présent, l’ancienne Spice Girl Mel B a été dévoilée en tant que Seahorse et la chanteuse Sophie Ellis-Bextor en tant qu’alien.

Mais les costumes et décors extravagants n’ont pas été sans problèmes.

L’année dernière, Jonathan Ross et son hôte Joel Domett ont tous deux exprimé des inquiétudes concernant la tenue Octopus qui pesait 20 kg, ce qui en fait la plus lourde de la compétition.







Il était trop lourd à porter pour la chanteuse Katherine Jenkins pendant une période de temps, et les patrons ont été obligés de le retravailler en créant une plate-forme de soutien.

Joel a déclaré: « Lors du premier épisode, nous devions en quelque sorte faire une pause de temps en temps parce que c’était si lourd pour eux. Donc, la fois suivante, ils ont fabriqué une sorte de gréement pour eux et ils patinaient. »

Pendant ce temps, l’ancienne star de Destiny’s Child, Michelle Williams, est devenue une récolteuse lorsqu’elle s’est électrocutée sur scène.

Habillée en Butterfly dans la version américaine, la chanteuse de 41 ans pratiquait Livin ‘On A Prayer de Bon Jovi lorsque la machine à fumée l’a court-circuitée et l’a choquée.









«Pendant la répétition générale, je me tiens sur l’estrade et ils essaient de faire sortir de la fumée de CO2», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

« Tout ce que je sais [is] J’ai regardé ma chaussure et la chose a pu parler », a-t-elle dit à propos de sa botte qui s’était complètement ouverte.

«C’était effrayant», a-t-elle déclaré aux juges. « Je ne veux pas être mort lors d’une prière, je veux vivre. »

Et la star de la télévision, le Dr Drew Pinksy, a connu sa propre crise de santé, il a subi une grave blessure vocale lors des répétitions.









« Immédiatement quand j’ai commencé à m’entraîner, j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans ma voix », a déclaré la star qui a payé Eagle.

« Et il s’avère que j’ai eu un saignement sur mon [vocal] cordons. «

Les médecins ont décidé qu’une intervention médicale était la meilleure voie à suivre, mais comme les méthodes habituelles n’étaient pas disponibles, des entraîneurs devaient être recrutés pour l’aider à lui apprendre à chanter à nouveau.

Il a poursuivi: «J’avais des varices et le traitement était censé être des lasers, mais nous ne pouvions pas faire ça.

« J’ai donc dû faire appel à des spécialistes de la rééducation vocale pour m’aider à recycler ma voix. C’était fou. »

* The Masked Singer continue samedi soir à 19h.

