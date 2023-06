Accidents de bus de mariage en Australie, tuant 10 personnes et en blessant 25 ; le pays le plus meurtrier depuis 1994

Un bus transportant des invités à un mariage dans la région viticole australienne s’est renversé dimanche soir, tuant 10 personnes et blessant les 25 autres passagers, a annoncé la police.

Les invités ont assisté à un mariage au Wandin Estate Winery et se rendaient dans la ville de Singleton lorsque l’accident s’est produit à un rond-point de Hunter Valley, au nord de Sydney, juste après 23h30, selon la commissaire adjointe Tracey Chapman.

Le chauffeur de bus Brett Button a été placé en garde à vue et inculpé par la suite lundi. Il comparaîtra devant le tribunal mardi pour plusieurs chefs d’accusation, dont conduite dangereuse et négligente, a indiqué la police dans un communiqué.

Bien que la cause de l’accident ne soit pas encore connue, Chapman a déclaré que les conditions étaient brumeuses. L’accident est le plus meurtrier du pays depuis près de 30 ans.

L’accident de la route le plus meurtrier d’Australie s’est produit en 1994, lorsqu’un bus est tombé sur un talus à Brisbane, tuant 12 personnes et en blessant 38.

Chapman a déclaré que les sauveteurs avaient dû briser la vitre avant pour sortir les survivants du bus accidenté.

La commissaire de police Karen Webb a déclaré que les enquêteurs sont toujours en train de déterminer ce qui a fait rouler le bus sur le côté.

« La cause peut ne pas être connue avant un certain temps. Cela nécessitera un examen scientifique », a déclaré Webb à un groupe de journalistes sur les lieux.

Jay Suvaal, le maire de Cessnock, une ville voisine, a qualifié l’accident de « vraiment horrible ».

« Nous sommes une destination touristique et de mariage majeure dans la Hunter Valley, et il y aura donc des gens de tout l’État et du pays qui se sont rendus dans ces régions et ont probablement fait des choses similaires », a déclaré Suvaal. « Je pense que cela enverra des ondes de choc à travers la communauté au sens large. »

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’accident mortel survenait en face du mariage et que « les cicatrices mentales de cela ne disparaîtraient pas ».

« Pour une journée joyeuse comme celle-là, dans un endroit magnifique, se terminer par de si terribles pertes en vies humaines et blessures est si cruel, si triste et si injuste », a déclaré Albanese aux journalistes. « Les gens louent un bus pour les mariages afin d’assurer la sécurité de leurs invités. Et cela ne fait qu’ajouter à la nature inimaginable de cette tragédie. »

Un épais brouillard a peut-être été un facteur dans l’accident, comme un témoin l’a dit à l’Australian Broadcasting Corp., le brouillard était si épais qu’elle ne pouvait qu' »à peine » voir les feux clignotants des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers.

« Le brouillard était terrible », a-t-elle déclaré à l’ABC. « Vous pouviez à peine voir devant vous.

Greta a été la première région viticole établie en Australie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.