Accidents d’autobus scolaires dans la banlieue de New York; blessés signalés

RAMAPO, NY (AP) – Plusieurs blessures ont été signalées jeudi lorsqu’un autobus scolaire s’est écrasé dans une maison et un autre véhicule dans une banlieue au nord de New York.

L’accident s’est produit juste avant 9 heures du matin dans le village de New Hempstead dans le comté de Rockland, selon le sergent de police de Ramapo. André Sanchez.

Des vidéos diffusées par les chaînes d’information télévisées et des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient un autobus scolaire jaune appuyé contre une maison à côté d’une voiture renversée. Un chemin de terre déchirée et de branches d’arbres cassées s’étendait sur une colline derrière le bus. L’impact semble avoir écrasé le compartiment moteur de l’autobus et arraché une partie du revêtement extérieur de la maison.

Selon des reportages, plusieurs enfants et le chauffeur du bus ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés. La police n’a pas immédiatement communiqué de détails sur la gravité de leurs blessures.

The Associated Press