Accident sur l’autoroute 97 à Lake Country ralentissant la circulation

Un accident sur l’autoroute 97 à Lake Country ralentit la circulation.

Il y a des rapports d’un véhicule dans le fossé à l’autoroute 97 au nord de Crystal Waters Road. On ne sait pas si quelqu’un a été blessé.

L’accident s’est produit juste après 12h00

DriveBC a actuellement un avis pour les sections glissantes le long de ce tronçon de l’autoroute.

accident de voitureAppels d’urgenceLake Country