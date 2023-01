Accident sur la 97 près de Beaver Lake Road à Lake Country

Des rapports font état d’un accident impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 97 à Lake Country.

La collision s’est produite à Beaver Lake Road, près du Voyager RV Centre vers 15 h.

Selon un témoin, un camion blanc et rouge a traversé l’autoroute en entrant en collision avec un VUS et en l’envoyant rouler sur le côté.

L’autoroute est réduite à une voie en direction du sud.

Les secours sont sur place.

Des mises à jour seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de voitureLake Country